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वो देवता जो नहीं लांघते किसी की भी चौखट, राजा की गलती के कारण 365 साल तक कुल्लू दशहरा में नहीं हुए शामिल

कुई कंडा नाग देवता ( ETV Bharat )

कुल्लू: जिला मुख्यालय पर स्थित ढालपुर मैदान में इन दिनों अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है. सैकड़ों देवी देवता भी दशहरा उत्सव में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं. दिनभर हजारों लोग देवी देवताओं के भी दर्शन कर रहे हैं और उनकी प्राचीन मान्यता के बारे में भी जानकारी हासिल कर रहे हैं. इन्हीं में कुल्लू के उपमंडल आनी के एक देवता ऐसे हैं जो आज भी किसी का भी मुख्य द्वार नहीं लांघते हैं.

दशहरा उत्सव की शुरुआत में राजा की इन देवता साहिब को आमंत्रित किया गया, लेकिन इन्होंने अंदर जाने से मना कर दिया. इसके बाद देवता को जबरदस्ती राजमहल के मुख्य द्वार के भीतर ले जाया जाने लगा. इससे देवता नाराज हो गए. राजा की इस गलती के कारण बाद में देवता ने दशहरा उत्सव में आना ही बंद कर दिया था, लेकिन श्रद्धालुओं के आग्रह पर बीते साल से वो 365 साल बाद दशहरा उत्सव में भाग लेने पहुंचेच थे. इन देवता का नाम कुई कंडा नाग है और इस बार भी ये कुल्लू दशहरा में पहुंचे हैं और ढालपुर मैदान में विराजे हैं.



1660 के बाद 2025 में कुल्लू दशहरा में हुए शामिल