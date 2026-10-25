वो देवता जो नहीं लांघते किसी की भी चौखट, राजा की गलती के कारण 365 साल तक कुल्लू दशहरा में नहीं हुए शामिल
मान्यता है कि देवता किसी छत, प्रवेश द्वार या टनल के नीचे से नहीं गुजरते. 365 साल बाद उत्सव में ये देवता लौटे थे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 11:26 AM IST
कुल्लू: जिला मुख्यालय पर स्थित ढालपुर मैदान में इन दिनों अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है. सैकड़ों देवी देवता भी दशहरा उत्सव में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं. दिनभर हजारों लोग देवी देवताओं के भी दर्शन कर रहे हैं और उनकी प्राचीन मान्यता के बारे में भी जानकारी हासिल कर रहे हैं. इन्हीं में कुल्लू के उपमंडल आनी के एक देवता ऐसे हैं जो आज भी किसी का भी मुख्य द्वार नहीं लांघते हैं.
दशहरा उत्सव की शुरुआत में राजा की इन देवता साहिब को आमंत्रित किया गया, लेकिन इन्होंने अंदर जाने से मना कर दिया. इसके बाद देवता को जबरदस्ती राजमहल के मुख्य द्वार के भीतर ले जाया जाने लगा. इससे देवता नाराज हो गए. राजा की इस गलती के कारण बाद में देवता ने दशहरा उत्सव में आना ही बंद कर दिया था, लेकिन श्रद्धालुओं के आग्रह पर बीते साल से वो 365 साल बाद दशहरा उत्सव में भाग लेने पहुंचेच थे. इन देवता का नाम कुई कंडा नाग है और इस बार भी ये कुल्लू दशहरा में पहुंचे हैं और ढालपुर मैदान में विराजे हैं.
1660 के बाद 2025 में कुल्लू दशहरा में हुए शामिल
देवता के गुर विनोद ठाकुर ने बताया कि 'कुई कंडा नाग देवता किसी भी प्रकार की छत, प्रवेश द्वार और टनल से होकर नहीं गुजरते हैं. हम लगभग 180 किलोमीटर से पैदल चलकर देवता के साथ कुल्लू पहुंचे हैं. साल 1660 में देवता कुल्लू आए थे. एक घटनाक्रम के बाद देवता ने दशहरा उत्सव में आना बंद कर दिया था. अब बीते साल से लोगों के आग्रह पर देवता दशहरा उत्सव में आ रहे हैं और रोजाना हजारों श्रद्धालु देवता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं.'
श्रद्धालु शिव कुमार ठाकुर ने बताया कि मैं भी देवता के साथ ढालपुर मैदान पहुंचा हूं. यहां पर आज क्षेत्र से जो भी देवता आए हैं. उनके साथ देवता के द्वारा मिलन किया जा रहा है. देवता की पूरे इलाके में काफी मान्यता है और प्राकृतिक आपदा के अलावा महामारी से देवता हमेशा अपने भक्तों का बचाव करते हैं.
बूढ़ी नागिन के सबसे बड़े बेटे हैं देवता
गुर विनोद ठाकुर ने बताया कि तांदी के देवता कुई कंडा नाग को बूढ़ी नागिन माता का सबसे बड़ा पुत्र माना जाता है. इन्हें नौ नाग (नसेसर) के नाम से भी जाना जाता है. बूढ़ी नागिन माता की सरयोलसर झील में भी सभी देवता सीधे झील के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, लेकिन कुई कांडा नाग उलटी परिक्रमा करते हैं. वही, विशेष रूप से सूखे या प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए देवता को जाना जाता है.
तांदी, शेउगी, लटाडागई, घोरला, रूवा, ग्वाल, लुहरी में भी देवता के मंदिर है. देवता के साथ छियारा, पांचवीर, जल देवता, मशान देवता, बंशीरा, न्या देवता, जाछनी देवता, काली भगवती भी वास करते हैं. इसके अलावा देवता के रथ में माता भुवनेश्वरी और माता जलेश्वरी भी विराजमान है.
देव मिलन का चल रहा दौर
देवता के पुजारी धर्मपाल शर्मा ने बताया कि 'दशहरा उत्सव के दौरान देवता यहां पर अन्य देवी देवताओं के साथ मिलन भी कर रहे हैं और यहां पर देव गायन भी किया जा रहा है. देव नृत्य के दौरान जो पुराने गीत गाए जा रहे हैं. वो सिर्फ देवता के सम्मान में ही गए जाते हैं और विशेष अवसर पर ही इन गीतों का गायन किया जाता है. ऐसे में इस देव मिलन की परंपरा को देखने के लिए हजारों श्रद्धालु रोजाना ढालपुर पहुंच रहे हैं.'
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