कुल्लू दशहरा में इन देवता को नहीं मिलेगा निमंत्रण और सुविधाएं! हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
हाईकोर्ट ने कहा कि दशहरा उत्सव में नए देवताओं को शामिल करने की सिफारिश करने का अधिकार कारदार संघ के पास है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 8:40 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कुल्लू दशहरा उत्सव में देवता बंशीरा महाराज सिद्धवां को अन्य आमंत्रित देवी-देवताओं की तरह निमंत्रण और सुविधाएं देने की मांग खारिज कर दी है. न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने 15 अक्टूबर 2026 को दिए फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता देवता का ऐतिहासिक महत्व और व्यापक जनस्वीकृति रिकॉर्ड से साबित नहीं होती. अदालत ने कुल्लू के उपायुक्त की ओर से 10 जनवरी 2025 को पारित आदेश में कोई अवैधता नहीं पाई और याचिका खारिज कर दी.
दरअसल, देवता बंशीरा महाराज सिद्धवां ने कुल्लू दशहरा उत्सव में हर साल निमंत्रण देने के साथ दशहरा मैदान में बैठने की उचित जगह, तंबू, तिरपाल और चटाई जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की थी. इससे पहले भी देवता की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. 9 अगस्त 2024 को अदालत ने संबंधित प्राधिकरण को जांच रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए छह सप्ताह के भीतर प्रतिनिधित्व पर फैसला लेने के निर्देश दिए थे. इसके बाद याचिकाकर्ता ने 16 अगस्त 2024 को उपायुक्त कुल्लू के समक्ष अपना पक्ष रखा था.
मामले में प्रशासन ने दलील दी कि दशहरा उत्सव समिति उन्हीं देवी-देवताओं को आमंत्रित करती है, जिनका ऐतिहासिक महत्व और क्षेत्र में व्यापक मान्यता है. प्रशासन के अनुसार, याचिकाकर्ता देवता वर्ष 2023 से पहले दशहरा उत्सव में शामिल नहीं हुआ था. वहीं, जिला देवता कारदार संघ ने 10 अक्टूबर 2011 के प्रस्ताव में स्थान, व्यवस्थाओं और वित्तीय सीमाओं का हवाला देते हुए व्यक्तिगत देवताओं को निमंत्रण नहीं देने की बात कही थी.
हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड का उल्लेख करते हुए कहा कि मूल देवता बंशीरा का रथ वर्ष 2007 से कुल्लू दशहरा में भाग ले रहा है, जबकि याचिकाकर्ता से संबंधित दूसरा रथ वर्ष 1990 में मूल देवता से अलग होने के बाद बनाया गया. अदालत के अनुसार, संबंधित क्षेत्र के वाजिब-उल-अर्ज राजस्व रिकॉर्ड में याचिकाकर्ता देवता का उल्लेख नहीं है. अदालत ने इसे दर्ज ऐतिहासिक पहचान के अभाव से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य माना.
अदालत ने कहा कि दशहरा उत्सव में नए देवताओं को शामिल करने की सिफारिश करने का अधिकार कारदार संघ के पास है. वर्ष 2018 में कुछ नए देवताओं को एक बार विशेष व्यवस्था के तहत अनुमति दी गई थी, लेकिन इसे स्थायी मिसाल नहीं माना जा सकता. उत्सव में स्थान और वित्तीय संसाधनों की सीमाएं भी हैं. इन्हीं तथ्यों के आधार पर हाईकोर्ट ने उपायुक्त के आदेश को बरकरार रखते हुए याचिका खारिज कर दी.
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