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कुल्लू दशहरा में इन देवता को नहीं मिलेगा निमंत्रण और सुविधाएं! हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

कुल्लू दशहरा ( FILE@ETVBHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कुल्लू दशहरा उत्सव में देवता बंशीरा महाराज सिद्धवां को अन्य आमंत्रित देवी-देवताओं की तरह निमंत्रण और सुविधाएं देने की मांग खारिज कर दी है. न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने 15 अक्टूबर 2026 को दिए फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता देवता का ऐतिहासिक महत्व और व्यापक जनस्वीकृति रिकॉर्ड से साबित नहीं होती. अदालत ने कुल्लू के उपायुक्त की ओर से 10 जनवरी 2025 को पारित आदेश में कोई अवैधता नहीं पाई और याचिका खारिज कर दी.

दरअसल, देवता बंशीरा महाराज सिद्धवां ने कुल्लू दशहरा उत्सव में हर साल निमंत्रण देने के साथ दशहरा मैदान में बैठने की उचित जगह, तंबू, तिरपाल और चटाई जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की थी. इससे पहले भी देवता की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. 9 अगस्त 2024 को अदालत ने संबंधित प्राधिकरण को जांच रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए छह सप्ताह के भीतर प्रतिनिधित्व पर फैसला लेने के निर्देश दिए थे. इसके बाद याचिकाकर्ता ने 16 अगस्त 2024 को उपायुक्त कुल्लू के समक्ष अपना पक्ष रखा था.