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कुल्लू दशहरे में किसे मिलता है सबसे ज्यादा नजराना, जानें कैसे तय होती है ये राशि

कुल्लू दशहरे में 024-2025 में कुल ₹1.42 करोड़ की राशि नजराने के रूप में दी गई. ( FILE PHOTO )

कुल्लू: अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में शामिल होने वाले देवी-देवताओं को राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली नजराना राशि का विवरण सामने आया है. विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में उप-मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2024 और 2025 में उत्सव के दौरान देवी-देवताओं को कुल 1 करोड़ 42 लाख 89 हजार 90 रुपये की नजराना राशि प्रदान की गई है. सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव 2024 और 2025 के लिए दशहरा कमेटी द्वारा कुल 347 पंजीकृत देवी-देवताओं को आमंत्रित किया गया था. इन आमंत्रित देवी-देवताओं में 206 माफीदार और 141 गैर-माफीदार देवी-देवता शामिल थे. नजराना राशि के वर्षवार ब्योरे पर नजर डालें तो, वर्ष 2024 में उत्सव में शरीक हुए देवी-देवताओं को कुल 71 लाख 68 हजार 210 रुपये की राशि नजराने के रूप में दी गई. वहीं, वर्ष 2025 में यह राशि 71 लाख 20 हजार 880 रुपये रही. किसे कितना नजराना माफीदार देवताओं में भागवान रघुनाथ जी कुल्लू 251500, हिडिंबा देवी डुंघरी मनाली 97250, देवता जमलू पीज 90300 को सबसे अधिक नजराना मिलता है. देवता ऋषि मार्केंडय फटी नूर निरमंड 10500, देवता कार्तिक स्वामी सिमसा मनाली को 10500 देवता गुंबल को 10500 रुपये का सबसे कम नजराना मिलता है गैर माफीदार देवताओं में पंचवीर लुसाला बंजार को 68150, देवता खुड़ीजल को 8500, देवता लक्ष्मी नारायण कुल्लू को 4850 रुपये को सबसे अधिक, जबकि पंचवीर, बंशीरा, खुड़ीजल चैहनी को सबसे कम 5100 रुपये का नजराना मिलता है. कैसे तय होती है नजराना राशि?