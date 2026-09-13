कुल्लू दशहरे में किसे मिलता है सबसे ज्यादा नजराना, जानें कैसे तय होती है ये राशि
कुल्लू दशहरा में देवी-देवताओं को मिलने वाले नजराने का ब्योरा आया सामने. 2024-2025 में कुल ₹1.42 करोड़ की राशि नजराने के रूप में दी गई.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 13, 2026 at 2:57 PM IST
कुल्लू: अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में शामिल होने वाले देवी-देवताओं को राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली नजराना राशि का विवरण सामने आया है. विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में उप-मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2024 और 2025 में उत्सव के दौरान देवी-देवताओं को कुल 1 करोड़ 42 लाख 89 हजार 90 रुपये की नजराना राशि प्रदान की गई है.
सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव 2024 और 2025 के लिए दशहरा कमेटी द्वारा कुल 347 पंजीकृत देवी-देवताओं को आमंत्रित किया गया था. इन आमंत्रित देवी-देवताओं में 206 माफीदार और 141 गैर-माफीदार देवी-देवता शामिल थे. नजराना राशि के वर्षवार ब्योरे पर नजर डालें तो, वर्ष 2024 में उत्सव में शरीक हुए देवी-देवताओं को कुल 71 लाख 68 हजार 210 रुपये की राशि नजराने के रूप में दी गई. वहीं, वर्ष 2025 में यह राशि 71 लाख 20 हजार 880 रुपये रही.
किसे कितना नजराना
माफीदार देवताओं में भागवान रघुनाथ जी कुल्लू 251500, हिडिंबा देवी डुंघरी मनाली 97250, देवता जमलू पीज 90300 को सबसे अधिक नजराना मिलता है. देवता ऋषि मार्केंडय फटी नूर निरमंड 10500, देवता कार्तिक स्वामी सिमसा मनाली को 10500 देवता गुंबल को 10500 रुपये का सबसे कम नजराना मिलता है गैर माफीदार देवताओं में पंचवीर लुसाला बंजार को 68150, देवता खुड़ीजल को 8500, देवता लक्ष्मी नारायण कुल्लू को 4850 रुपये को सबसे अधिक, जबकि पंचवीर, बंशीरा, खुड़ीजल चैहनी को सबसे कम 5100 रुपये का नजराना मिलता है.
कैसे तय होती है नजराना राशि?
सरकार ने बताया कि देवी-देवताओं को दी जाने वाली नजराना राशि सभी के लिए समान नहीं होती है, बल्कि इसमें अंतर होता है. यह राशि मुख्य रूप से तीन मानदंडों के आधार पर निर्धारित की जाती है. संबंधित देवी-देवता की मान्यता, प्रसिद्धि, हरियान, कितनी है. देवता के साथ आने वाले हारियानों की संख्या और देवता के मूल स्थान से उत्सव स्थल की दूरी कितनी है. इसी आधार पर नजराना राशि तय होती है. इन्हीं आधारों पर प्रत्येक देवी-देवता की नजराना राशि में अंतर तय होता है. इसके अतिरिक्त, नजराना राशि में प्रतिवर्ष होने वाली वृद्धि दशहरा उत्सव समिति के पास उपलब्ध कुल धनराशि और उनकी आय पर निर्भर करती है.
इस बार 348 देवताओं को भेजा निमंत्रण
20 अक्टूबर से शुरू होने वाले इस देव महाकुंभ में इस बार 348 देवी-देवताओं को निमंत्रण भेजे गए हैं. अब इन निमंत्रण पत्रों को देवी-देवताओं के मंदिरों तक पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है. दशहरा उत्सव में शामिल होने के लिए कुल्लू जिले की विभिन्न घाटियों से देवी-देवता अपने देवलुओं के साथ ढालपुर पहुंचेंगे.
दशहरा समिति ने राजस्व रिकॉर्ड में मंदिर वाले सभी देवी-देवताओं को निमंत्रण भेजा है. तहसीलदार के माध्यम से मंदिरों तक पहुंचाए जा रहे इन निमंत्रण पत्रों का देव समाज में विशेष महत्व है. वही, निमंत्रण मिलते ही देवालयों में दशहरा उत्सव की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं. कुल्लू, मनाली, आनी, निरमंड और बंजार उपमंडल के देवी-देवता इस आयोजन में भाग लेते हैं. वही, दशहरा समिति इन देवताओं के ठहरने के लिए ढालपुर में टेंट उपलब्ध करवाती है. इसके अलावा बिजली, पानी और सुरक्षा समेत अन्य व्यवस्थाएं दशहरा समिति की ओर से की जाती हैं. सरकार के नियमानुसार देवी-देवताओं को नजराना भी भेंट किया जाता है.
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