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अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में एक मंच पर दिखेगी कई देशों की संस्कृति, ड्रोन और लेजर शो बढ़ाएंगे उत्सव का रोमांच

21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक होगा कुल्लू अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव का आयोजन ( ETV BHARAT )

कुल्लू: देवभूमि कुल्लू का विश्व प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव इस बार परंपरा और आधुनिकता के संगम के साथ मनाया जाएगा. ढालपुर मैदान में 21 अक्टूबर से शुरू होने वाले उत्सव में हिमाचल की देव संस्कृति और लोक परंपराओं के साथ देश-विदेश की सांस्कृतिक झलक भी देखने को मिलेगी. उत्सव में विदेशी कलाकारों की प्रस्तुतियों के लिए विशेष ग्लोबल कल्चरल प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा. इसके अलावा ड्रोन और लेजर शो भी इस बार लोगों के लिए खास आकर्षण का केंद्र रहेंगे.

अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव के आयोजन को लेकर गुरुवार को कुल्लू के अटल सदन में दशहरा उत्सव समिति की बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता उत्सव समिति के अध्यक्ष एवं कुल्लू विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने की. इसमें उत्सव के आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सुरक्षा, बिजली, पानी और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियों पर चर्चा की गई.

एक मंच पर दिखेगी कई देशों की संस्कृति

बैठक में बताया कि इस बार दशहरा उत्सव में अलग-अलग देशों से आने वाले कलाकारों के लिए विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. इसमें विदेशी कलाकारों के साथ भारतीय और स्थानीय कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियां देंगे. अलग-अलग देशों की लोक कला, संगीत और नृत्य को एक मंच पर पेश करने की योजना है. अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिमाचल के स्थानीय कलाकारों को भी विदेशी कलाकारों के साथ मंच साझा करने का अवसर मिलेगा. भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR के निर्देशन में अंतरराष्ट्रीय और स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुतियां आयोजित की जाएंगी. इससे कुल्लू और हिमाचल की लोक कला को देश-विदेश से आने वाले लोगों के सामने पेश करने का मौका मिलेगा.

बैठक के बाद हुई प्रेस वार्ता में विधायक सुंदर ठाकुर (ETV BHARAT)

ड्रोन और लेजर शो बढ़ाएंगे उत्सव की भव्यता

इस बार आधुनिक तकनीक को भी दशहरा उत्सव का हिस्सा बनाया गया है. ढालपुर में ड्रोन शो और लेजर शो आयोजित किए जाएंगे. उत्सव समिति के अध्यक्ष सुंदर सिंह ठाकुर के अनुसार, इन कार्यक्रमों से दशहरा उत्सव में आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सांस्कृतिक विरासत के साथ आधुनिक तकनीक का अनुभव भी मिलेगा.