अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में एक मंच पर दिखेगी कई देशों की संस्कृति, ड्रोन और लेजर शो बढ़ाएंगे उत्सव का रोमांच
उत्सव में आधुनिक कार्यक्रमों को शामिल करने के बावजूद कुल्लू की पारंपरिक देव संस्कृति को सबसे ऊपर रखा जाएगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 24, 2026 at 9:02 PM IST
कुल्लू: देवभूमि कुल्लू का विश्व प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव इस बार परंपरा और आधुनिकता के संगम के साथ मनाया जाएगा. ढालपुर मैदान में 21 अक्टूबर से शुरू होने वाले उत्सव में हिमाचल की देव संस्कृति और लोक परंपराओं के साथ देश-विदेश की सांस्कृतिक झलक भी देखने को मिलेगी. उत्सव में विदेशी कलाकारों की प्रस्तुतियों के लिए विशेष ग्लोबल कल्चरल प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा. इसके अलावा ड्रोन और लेजर शो भी इस बार लोगों के लिए खास आकर्षण का केंद्र रहेंगे.
अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव के आयोजन को लेकर गुरुवार को कुल्लू के अटल सदन में दशहरा उत्सव समिति की बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता उत्सव समिति के अध्यक्ष एवं कुल्लू विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने की. इसमें उत्सव के आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सुरक्षा, बिजली, पानी और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियों पर चर्चा की गई.
एक मंच पर दिखेगी कई देशों की संस्कृति
बैठक में बताया कि इस बार दशहरा उत्सव में अलग-अलग देशों से आने वाले कलाकारों के लिए विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. इसमें विदेशी कलाकारों के साथ भारतीय और स्थानीय कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियां देंगे. अलग-अलग देशों की लोक कला, संगीत और नृत्य को एक मंच पर पेश करने की योजना है. अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिमाचल के स्थानीय कलाकारों को भी विदेशी कलाकारों के साथ मंच साझा करने का अवसर मिलेगा. भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR के निर्देशन में अंतरराष्ट्रीय और स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुतियां आयोजित की जाएंगी. इससे कुल्लू और हिमाचल की लोक कला को देश-विदेश से आने वाले लोगों के सामने पेश करने का मौका मिलेगा.
ड्रोन और लेजर शो बढ़ाएंगे उत्सव की भव्यता
इस बार आधुनिक तकनीक को भी दशहरा उत्सव का हिस्सा बनाया गया है. ढालपुर में ड्रोन शो और लेजर शो आयोजित किए जाएंगे. उत्सव समिति के अध्यक्ष सुंदर सिंह ठाकुर के अनुसार, इन कार्यक्रमों से दशहरा उत्सव में आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सांस्कृतिक विरासत के साथ आधुनिक तकनीक का अनुभव भी मिलेगा.
देव संस्कृति को मिलेगी सबसे ज्यादा प्राथमिकता
उत्सव में आधुनिक कार्यक्रमों को शामिल करने के बावजूद कुल्लू की पारंपरिक देव संस्कृति को सबसे ऊपर रखा जाएगा. कुल्लू दशहरा की पहचान यहां की सदियों पुरानी देव परंपराओं और धार्मिक-सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी है. आयोजन के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि आधुनिक कार्यक्रमों के बीच उत्सव का पारंपरिक स्वरूप प्रभावित न हो.
बैठक में उत्सव के दौरान बिजली और पानी की व्यवस्था के साथ सुरक्षा को लेकर भी चर्चा की गई. प्रशासन और नगर परिषद कुल्लू के साथ मिलकर साफ-सफाई की व्यवस्था को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया जाएगा. सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए कलाकारों के ऑडिशन, प्लॉट आवंटन और अन्य तैयारियों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं.
देश-विदेश के पर्यटकों को दिया न्योता
सुंदर सिंह ठाकुर ने देश और विदेश से आने वाले पर्यटकों को अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव में शामिल होने का न्योता दिया. उन्होंने कहा कि कुल्लू दशहरा केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि हिमाचल की देव संस्कृति, परंपराओं, लोक कला और सामाजिक समरसता से जुड़ा उत्सव है. बैठक में कार्यवाहक उपायुक्त सुरजीत सिंह राठौड़, एडीसी देववंती ठाकुर, पुलिस अधीक्षक कुल्लू अभिषेक सेकर, बंजार विधायक सुरेंद्र शौरी, आनी विधायक लोकेंद्र कुमार, भगवान रघुनाथ जी के कारदार दानवेन्द्र सिंह, नगर परिषद कुल्लू के पदाधिकारी और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे. बैठक में उत्सव को व्यवस्थित और भव्य तरीके से आयोजित करने के लिए अलग-अलग व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई.
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