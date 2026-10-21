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अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का आगाज, 7 दिन तक देशी-विदेशी कलाकारों का धमाल, जानें क्या है इस बार खास

कुल्लू दशहरा का हुआ आगाज ( ETV Bharat )

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के सात दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव की आज से भव्य शुरुआत हुई. राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए. इस दौरान देव मिलन आकर्षण रहा. सैकड़ों देवी-देवता ढालपुर मैदान में पहुंचे और आस्था, लोक परंपराओं के साथ वैश्विक संस्कृति का अनूठा मिलन देखने को मिला.

इस उत्सव की शुरुआत भगवान रघुनाथ जी की पारंपरिक रथ यात्रा से हुई. बुधवार को भगवान रघुनाथ दोपहर 4 बजे के करीब रघुनाथपुर से ढालपुर के रथ मैदान पहुंचे और अपने रथ में सवार हुए. इसके बाद रघुनाथ जी की रथ यात्रा शुरू हुई, इसमें कुल्लू घाटी के अलग-अलग हिस्सों से आए 347 से ज़्यादा देवी-देवताओं ने हिस्सा लिया. रथ यात्रा में हजारों लोगों की भीड़ ने भाग लिया और जय श्री राम के नारे लगाते हुए भगवान रघुनाथ का रथ खींचा. इस दौरान भगवान रघुनाथ के छड़ी बरदार महेश्वर सिंह और राज परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे.

भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा में माता हिडिंबा, देवता बिजली महादेव, देवता आदि ब्रह्म, देवता कार्तिक स्वामी, देवता नाग धुमल, देवता वीरनाथ, देवता बीर केला, माता गायत्री, माता त्रिपुर सुंदरी, माता काली ओडी और अन्य दर्जनों देवी-देवता शामिल हुए. इसके बाद रथ मैदान से भगवान रघुनाथ के अस्थाई शिविर तक रथ को ले जाया गया, जहां हजारों लोगों ने भगवान रघुनाथ के रथ के सामने नतमस्तक होकर आशीर्वाद लिया. अस्थाई शिविर में रहेंगे देवता रघुनाथ यात्रा के बाद भगवान रघुनाथ के रथ को ढालपुर मैदान के पास अस्थायी शिविर में लाया गया है. दूसरे से लेकर छठे दिन राजा यानी भगवान रघुनाथ के छड़ीबरदार महेश्वर सिंह शाही जलेब में शामिल होकर शहर की परिक्रमा करेंगे. रघुनाथ जी के रथ के साथ दशहरा उत्सव में आए कुल्लू घाटी के सभी देवी देवता भी ढालपुर में ही अस्थायी शिविर में रहेंगे. भगवान रघुनाथ के कारदार दानवेंद्र सिंह ने बताया 'अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव में भगवान रघुनाथ 7 दिनों तक अपने अस्थाई शिविर में रहेंगे और भगवान रघुनाथ की यहां पर विशेष पूजा-अर्चना की जाएगी. श्रद्धालु यहां पर भगवान रघुनाथ के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं. दशहरा समाप्ति पर लंका दहन के बाद भगवान रघुनाथ वापस अपने मंदिर की ओर लौट जाएंगे.' 347 देवी-देवता इस बार दशहरा उत्सव में हुए हैं शामिल (ETV Bharat) 27 अक्टूबर तक चलेगा दशहरा उत्सव 27 अक्टूबर तक चलने वाले इस उत्सव में अब अगले छह दिनों तक धार्मिक परंपराओं के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों, लोक नृत्य, संगीत संध्याओं और आधुनिक तकनीक से जुड़े आकर्षणों की धूम रहेगी. लाल चंद प्रार्थी कला केंद्र में 27 अक्टूबर तक देश के लोकप्रिय गायकों, हिमाचली लोक कलाकारों और विभिन्न बैंड की प्रस्तुतियां होंगी. कार्यक्रमों में बॉलीवुड, पंजाबी, सूफी और पहाड़ी संगीत का संगम देखने को मिलेगा. सांस्कृतिक संध्या में लगेगा कलाकारों का जमावड़ा अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव की पहली सांस्कृतिक संध्या में सूफी गायक ममता जोशी, राजीव राजा, हिमालयन रूट, अभिज्ञा बैंड अपनी प्रस्तुति देंगे. दूसरी सांस्कृतिक संध्या में सलमान अली, दिव्या श्रीवास्तव, आयुष और तीसरी सांस्कृतिक संध्या में पंजाबी सिंगर काका, कुमार साहिल, अजय चौहान, सुनील राणा अपना कार्यक्रम प्रस्तुत देंगे. चौथी सांस्कृतिक संध्या में कुलदीप शर्मा, पत्र बैंड, सिराजी प्रस्तुति देंगे. पांचवीं संध्या में रोहणप्रित, रमेश ठाकुर, अनुज शर्मा अपनी प्रस्तुति देंगे. छठी संध्या में सूफी गायक सतिंदर सरताज और पहाड़ी गायक इंद्रजीत प्रस्तुति देंगे सातवीं सांस्कृतिक संध्या में ठाकुर दास राठी के साथ साथ पहाड़ी कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे ये कार्यक्रम भी रहेंगे खास