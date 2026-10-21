अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का आगाज, 7 दिन तक देशी-विदेशी कलाकारों का धमाल, जानें क्या है इस बार खास
कुल्लू दशहरे में देव संस्कृति के साथ दिखेगी दुनिया की झलक, सात दिन होंगे ये बड़े आयोजन
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 7:48 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के सात दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव की आज से भव्य शुरुआत हुई. राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए. इस दौरान देव मिलन आकर्षण रहा. सैकड़ों देवी-देवता ढालपुर मैदान में पहुंचे और आस्था, लोक परंपराओं के साथ वैश्विक संस्कृति का अनूठा मिलन देखने को मिला.
इस उत्सव की शुरुआत भगवान रघुनाथ जी की पारंपरिक रथ यात्रा से हुई. बुधवार को भगवान रघुनाथ दोपहर 4 बजे के करीब रघुनाथपुर से ढालपुर के रथ मैदान पहुंचे और अपने रथ में सवार हुए. इसके बाद रघुनाथ जी की रथ यात्रा शुरू हुई, इसमें कुल्लू घाटी के अलग-अलग हिस्सों से आए 347 से ज़्यादा देवी-देवताओं ने हिस्सा लिया. रथ यात्रा में हजारों लोगों की भीड़ ने भाग लिया और जय श्री राम के नारे लगाते हुए भगवान रघुनाथ का रथ खींचा. इस दौरान भगवान रघुनाथ के छड़ी बरदार महेश्वर सिंह और राज परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे.
भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा में माता हिडिंबा, देवता बिजली महादेव, देवता आदि ब्रह्म, देवता कार्तिक स्वामी, देवता नाग धुमल, देवता वीरनाथ, देवता बीर केला, माता गायत्री, माता त्रिपुर सुंदरी, माता काली ओडी और अन्य दर्जनों देवी-देवता शामिल हुए. इसके बाद रथ मैदान से भगवान रघुनाथ के अस्थाई शिविर तक रथ को ले जाया गया, जहां हजारों लोगों ने भगवान रघुनाथ के रथ के सामने नतमस्तक होकर आशीर्वाद लिया.
अस्थाई शिविर में रहेंगे देवता रघुनाथ
यात्रा के बाद भगवान रघुनाथ के रथ को ढालपुर मैदान के पास अस्थायी शिविर में लाया गया है. दूसरे से लेकर छठे दिन राजा यानी भगवान रघुनाथ के छड़ीबरदार महेश्वर सिंह शाही जलेब में शामिल होकर शहर की परिक्रमा करेंगे. रघुनाथ जी के रथ के साथ दशहरा उत्सव में आए कुल्लू घाटी के सभी देवी देवता भी ढालपुर में ही अस्थायी शिविर में रहेंगे.
भगवान रघुनाथ के कारदार दानवेंद्र सिंह ने बताया 'अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव में भगवान रघुनाथ 7 दिनों तक अपने अस्थाई शिविर में रहेंगे और भगवान रघुनाथ की यहां पर विशेष पूजा-अर्चना की जाएगी. श्रद्धालु यहां पर भगवान रघुनाथ के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं. दशहरा समाप्ति पर लंका दहन के बाद भगवान रघुनाथ वापस अपने मंदिर की ओर लौट जाएंगे.'
27 अक्टूबर तक चलेगा दशहरा उत्सव
27 अक्टूबर तक चलने वाले इस उत्सव में अब अगले छह दिनों तक धार्मिक परंपराओं के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों, लोक नृत्य, संगीत संध्याओं और आधुनिक तकनीक से जुड़े आकर्षणों की धूम रहेगी. लाल चंद प्रार्थी कला केंद्र में 27 अक्टूबर तक देश के लोकप्रिय गायकों, हिमाचली लोक कलाकारों और विभिन्न बैंड की प्रस्तुतियां होंगी. कार्यक्रमों में बॉलीवुड, पंजाबी, सूफी और पहाड़ी संगीत का संगम देखने को मिलेगा.
सांस्कृतिक संध्या में लगेगा कलाकारों का जमावड़ा
- अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव की पहली सांस्कृतिक संध्या में सूफी गायक ममता जोशी, राजीव राजा, हिमालयन रूट, अभिज्ञा बैंड अपनी प्रस्तुति देंगे.
- दूसरी सांस्कृतिक संध्या में सलमान अली, दिव्या श्रीवास्तव, आयुष और तीसरी सांस्कृतिक संध्या में पंजाबी सिंगर काका, कुमार
- साहिल, अजय चौहान, सुनील राणा अपना कार्यक्रम प्रस्तुत देंगे.
- चौथी सांस्कृतिक संध्या में कुलदीप शर्मा, पत्र बैंड, सिराजी प्रस्तुति देंगे.
- पांचवीं संध्या में रोहणप्रित, रमेश ठाकुर, अनुज शर्मा अपनी प्रस्तुति देंगे.
- छठी संध्या में सूफी गायक सतिंदर सरताज और पहाड़ी गायक इंद्रजीत प्रस्तुति देंगे
- सातवीं सांस्कृतिक संध्या में ठाकुर दास राठी के साथ साथ पहाड़ी कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे
ये कार्यक्रम भी रहेंगे खास
स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय नृत्य शैलियों के संगम पर आधारित ग्लोबल डांस कार्यक्रम इस उत्सव का प्रमुख आकर्षण होगा. इस महोत्सव में भाग लेने वाले विभिन्न देशों की संस्कृतियों के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग लोक नृत्यों का प्रदर्शन किया जाएगा. इस बार अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में थाईलैंड, मिस्र, उज्बेकिस्तान, रूस, कजाकिस्तान और अमेरिका समेत करीब 12 देशों ने अपनी भागीदारी की पुष्टि की है, जबकि कुल 24 देशों द्वारा इसमें भाग लेने की आशा है. स दौरान विभिन्न विभागों और संस्थानों द्वारा स्टॉल भी लगाए जाएंगे. 7 दिवसीय कार्यक्रम में स्थानीय खेल प्रतियोगिताएं और नशा मुक्ति भी महत्वपूर्ण गतिविधियां होंगी. इसके अलावा ड्रोन और लेजर शो भी दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण रहेंगे. 22 अक्टूबर से लेजर शो और 24 अक्टूबर को रथ मैदान में ड्रोन शो होगा.
छठे दिन मोहल्ला का आयोजन होगा. इस दौरान कुल्लू दशहरा में आमंत्रित सभी देवी देवता भगवान रघुनाथ से मिलने उनके अस्थायी शिविर में जाएंगे और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे. सातवें दिन लंका दहन के साथ इसका समापन हो जाएगा.
क्या है मोहल्ला
दरअसल ढालपुर मैदान में ठहरे सभी देवी-देवता छठे दिन अपने-अपने शिविरों (तंबुओं) से बाहर आते हैं और आपस में मिलते हैं. इस रात को राजा के चानणी शिविर (शाही तंबू) के सामने और देवी-देवताओं के तंबुओं के बाहर लालहड़ी और नाटी नृत्य का भव्य आयोजन होता है. प्राचीन समय में यह नृत्य पूरी रात चलता था, जहां पुरुष और महिलाएँ पारंपरिक वेशभूषा में देवताओं के सम्मान में झूमते थे. दशहरा उत्सव के सातवें दिन लंका दहन के साथ इसका समापन हो जाता है.
कैसे होती है लंका दहन की रस्म
कुल्लू दशहरे में ना रामलीला होती है और ना ही रावण दहन होता है, लेकिन सातवें दिन लंका दहन होता है. हालांकि लंका दहन में रावण की लंका जलाने जैसा कुछ नहीं होता. दहन के दौरान राजा (छड़ीबरदार) राजा तीर धनुष अपनी कमर में बांध कर ले जाएंगा. लंका बेकर में कोठी सारी के लोगों द्वारा झाड़ियों की लंका सजाई जाती है, जहां गोबर से बने रावण परिवार को भेदा जाएगा और उसके बाद लंका जलाई जाएगी. लंका दहन पर एक रथ यात्रा भी होती है. इसमें माता हिडिंबा का रथ सबसे आगे चलता है. माता को अष्टांग बलि दी जाती है. जैसे ही बलि की प्रथा पूरी होने को ही लंका दहन कहा जाता और इसके साथ ही माता का रथ वापस अपने देवालय की ओर लौट जाता है. इसके साथ ही दशहरा उत्सव का भी समापन हो जाता है.
366 साल से भी पुराना है इतिहास
इस साल कुल्लू दशहरे 366 साल का हो जाएगा. साल 1660 में पहली बार कुल्लू दशहरा मनाया गया था लेकिन इसके मनाने की वजह इससे भी कई साल पहले की है. तब इस कुल्लू में राजा जगत सिंह का राज हुआ करता था. 17वीं शताब्दी में कुल्लू दशहरे की शुरुआत करने का श्रेय भी राजा जगत सिंह को ही जाता है.
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