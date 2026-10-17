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20 या 21 अक्टूबर कब होगी कुल्लू दशहरा की शुरुआत, यहां कन्फ्यूजन करें दूर

कुल्लू दशहरा ( ETV Bharat )

कुल्लू: देशभर में 20 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा, लेकिन इस बार अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा 21 अक्टूबर से शुरू होगा. आमतौर पर कुल्लू दशहरा की शुरुआत देशभर में मनाए जाने वाले दशहरा उत्सव के साथ ही होती है, लेकिन इस बार कुल्लू दशहरा की शुरुआत एक दिन देर से उदया तिथि के कारण होगी.

दरअसल कुल्लू दशहरा की शुरुआत में दशमी तिथि और उदया तिथि की मान्यता है. देश के अधिकतर हिस्सों में 20 अक्टूबर को दशहरा (विजयदशमी) मनाया जाएगा, जबकि कुल्लू दशहरा में पंचांग के अनुसार दशमी तिथि के दिन सूर्योदय होने को महत्व दिया जाता है. इस वर्ष 20 अक्तूबर को दोपहर बाद दशमी तिथि शुरू होगी और 21 अक्टूबर तक रहेगी. 20अक्टूबर के दिन नवमी की उदया तिथि होगी, जबकि 21 अक्टूबर का सूर्योदय दशमी तिथि में होगा. यानी 20 अक्टूबर दोपहर तक नवमी और उसके बाद दशमी शुरू होगी और दशमी में सूर्योदय 21 अक्टूबर को होगा. इसी कारण दसमी की उदया तिथि 21 को मनाई जाएगी. इसी कारण कुल्लू में दशहरा उत्सव की शुरुआत 21 अक्टूबर को भगवान रघुनाथ की रथयात्रा के साथ होगी.