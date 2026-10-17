20 या 21 अक्टूबर कब होगी कुल्लू दशहरा की शुरुआत, यहां कन्फ्यूजन करें दूर
भगवान रघुनाथ की भव्य रथयात्रा के साथ कुल्लू अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव का आगाज होगा. ये उत्सव सात दिन तक चलेगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 2:32 PM IST
कुल्लू: देशभर में 20 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा, लेकिन इस बार अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा 21 अक्टूबर से शुरू होगा. आमतौर पर कुल्लू दशहरा की शुरुआत देशभर में मनाए जाने वाले दशहरा उत्सव के साथ ही होती है, लेकिन इस बार कुल्लू दशहरा की शुरुआत एक दिन देर से उदया तिथि के कारण होगी.
दरअसल कुल्लू दशहरा की शुरुआत में दशमी तिथि और उदया तिथि की मान्यता है. देश के अधिकतर हिस्सों में 20 अक्टूबर को दशहरा (विजयदशमी) मनाया जाएगा, जबकि कुल्लू दशहरा में पंचांग के अनुसार दशमी तिथि के दिन सूर्योदय होने को महत्व दिया जाता है. इस वर्ष 20 अक्तूबर को दोपहर बाद दशमी तिथि शुरू होगी और 21 अक्टूबर तक रहेगी. 20अक्टूबर के दिन नवमी की उदया तिथि होगी, जबकि 21 अक्टूबर का सूर्योदय दशमी तिथि में होगा. यानी 20 अक्टूबर दोपहर तक नवमी और उसके बाद दशमी शुरू होगी और दशमी में सूर्योदय 21 अक्टूबर को होगा. इसी कारण दसमी की उदया तिथि 21 को मनाई जाएगी. इसी कारण कुल्लू में दशहरा उत्सव की शुरुआत 21 अक्टूबर को भगवान रघुनाथ की रथयात्रा के साथ होगी.
सात दिवसीय पारंपरिक उत्सव है कुल्लू दशहरा
दरअसल, हिंदू पंचांग में उदया तिथि का अर्थ है सूर्योदय के समय विद्यमान तिथि. कई धार्मिक पर्वों की तारीख तय करते समय इसी तिथि को आधार बनाया जाता है. कुल्लू दशहरा भी इसी परंपरा के अनुसार मनाया जाता है. यही वजह है कि जब देश के दूसरे हिस्सों में 20 अक्टूबर को रावण दहन के साथ दशहरा संपन्न होगा, तब कुल्लू में अगले दिन उत्सव का आगाज होगा. यहां दशहरा केवल रावण दहन तक सीमित नहीं है, बल्कि भगवान रघुनाथ की रथयात्रा और देवी-देवताओं के समागम के साथ मनाया जाने वाला सात दिवसीय पारंपरिक उत्सव है.
300 से अधिक देवी-देवता होंगे शामिल
भगवान रघुनाथ के कारदार दानवेंद्र सिंह ने बताया कि 'कुल्लू दशहरा सनातन धर्म में प्रचलित पंचांग के अनुसार मनाया जाता है. इस बार दशमी तिथि 20 अक्टूबर को दोपहर बाद शुरू हो रही है और 21 अक्टूबर को सूर्योदय दशमी तिथि में होगा. इसलिए उदया तिथि की परंपरा के अनुसार 21 अक्टूबर को उत्सव की शुरुआत की जाएगी. पिछले वर्ष 300 से अधिक देवी-देवता कुल्लू दशहरा में पहुंचे थे. इस बार भी आने वाले देवी-देवताओं का स्वागत किया जाएगा.'
उत्सव के लिए ढालपुर मैदान सजना शुरू हो गया है. भगवान रघुनाथ के अस्थायी शिविर को सजाया जा रहा है और मेले में पहुंचने वाले व्यापारी अपनी दुकानें तैयार करने में जुटे हैं. दशहरा उत्सव कमेटी की ओर से माल रोड को भी रंग-बिरंगे आकर्षक डिजाइन से सजाया जा रहा है. भगवान रघुनाथ के वस्त्र बनाने का काम पूरा हो चुका है. 21 अक्टूबर को राज्यपाल कविंद्र गुप्ता अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव का शुभारंभ करेंगे. इसी दिन भगवान रघुनाथ की विशाल रथयात्रा ढालपुर मैदान में निकाली जाएगी. सातवें दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह उत्सव के समापन के लिए ढालपुर पहुंचेंगे.
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