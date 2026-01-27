कुल्लू में 18.80 ग्राम चिट्टे के साथ युवक-युवती गिरफ्तार, लाखों की नगदी बरामद
कुल्लू में चिट्टा तस्करी के आरोप में एक होटल से युवक और युवती को गिरफ्तार किया गया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 27, 2026 at 1:04 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में पुलिस द्वारा नशा मुक्ति अभियान के तहत एक्शन मोड में काम कर रही है. इसी कड़ी में कुल्लू पुलिस द्वारा भी नशा तस्करी पर लगाम लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है. ताजा मामला कुल्लू जिले के भुंतर का है. पुलिस टीम ने भुंतर थाने के तहत आने वाले एक होटल के कमरे से एक युवक और युवती को चिट्टा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है.
18.80 ग्राम चिट्टा बरामद
एसपी कुल्लू मदन लाल कौशल ने बताया कि कुल्लू पुलिस की टीम ने दोनों आरोपियों के कब्जे से 18.80 ग्राम चिट्टा बरामद किया है. इसके साथ आरोपी के पास से 1 लाख 2 हजार रुपए की नगदी भी बरामद की गई है. पुलिस ने चिट्टे और नगदी को अपने कब्जे में ले लिया है. दोनों आरोपियों को अब अदालत में पेश करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है. एसपी कुल्लू ने बताया कि एएनटीएफ की टीम को सूचना मिली कि यहां एक होटल के कमरे में एक युवक और युवती चिट्टा बेचने का कारोबार कर रहे हैं. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. जब पुलिस ने कमरे की तलाशी ली तो उनके कब्जे से चिट्टा और नगदी बरामद की गई. वहीं, आरोपियों की पहचान विकास दीप सिंह (उम्र 23 साल) निवासी अमृतसर, पंजाब और पूनम (उम्र 21 साल) निवासी बंदरोल, जिला कुल्लू के रूप में हुई है.
"दोनों आरोपियों को अब अदालत में पेश किया जाएगा. पुलिस की टीम दोनों से पूछताछ करने में जुटी है कि वह कहां से यह चिट्टा लेकर आए थे और आगे किसे बेचने के लिए जा रहे थे. इसके अलावा उनके नेटवर्क में और कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं. इन सब के बारे में पुलिस द्वारा पूछताछ की जाएगी." - मदन लाल कौशल, एसपी कुल्लू
धर्मपुर में चिट्टे के साथ गिरफ्तार
वहीं, बीते रोज सोलन जिले के धर्मपुर में भी चिट्टे के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया. युवक से पुलिस ने 4 ग्राम चिट्टा बरामद किया है. धर्मपुर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कार में एक युवक चिट्टा लेकर जा रहा है. जिसके बाद टोल गेट पर नाकाबंदी की गई. युवक कार में कालका से धर्मपुर की ओर आ रहा था. नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने कार को सनवारा टोल प्लाजा में जांच के लिए रोका.
आरोपी पर पहले भी कई मामले दर्ज
एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया कि कार की जांच के दौरान आरोपी युवक हेमंत (उम्र 30 साल) निवासी धर्मपुर के पास से 4 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. आरोपी की गाड़ी को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है. पुलिस ने जब आरोपी के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच-पड़ताल की तो इस दौरान पाया गया कि हेमंत के खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज है. इनमें युवक से 6.37 ग्राम चिट्टा बरामद किया था. इसके अलावा युवक के खिलाफ लड़ाई-झगड़े के मामले भी दर्ज हैं. धर्मपुर पुलिस थाने में दो मामले लड़ाई झगड़े के दर्ज हैं.