कुल्लू में 18.80 ग्राम चिट्टे के साथ युवक-युवती गिरफ्तार, लाखों की नगदी बरामद

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में पुलिस द्वारा नशा मुक्ति अभियान के तहत एक्शन मोड में काम कर रही है. इसी कड़ी में कुल्लू पुलिस द्वारा भी नशा तस्करी पर लगाम लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है. ताजा मामला कुल्लू जिले के भुंतर का है. पुलिस टीम ने भुंतर थाने के तहत आने वाले एक होटल के कमरे से एक युवक और युवती को चिट्टा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है.

18.80 ग्राम चिट्टा बरामद

एसपी कुल्लू मदन लाल कौशल ने बताया कि कुल्लू पुलिस की टीम ने दोनों आरोपियों के कब्जे से 18.80 ग्राम चिट्टा बरामद किया है. इसके साथ आरोपी के पास से 1 लाख 2 हजार रुपए की नगदी भी बरामद की गई है. पुलिस ने चिट्टे और नगदी को अपने कब्जे में ले लिया है. दोनों आरोपियों को अब अदालत में पेश करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है. एसपी कुल्लू ने बताया कि एएनटीएफ की टीम को सूचना मिली कि यहां एक होटल के कमरे में एक युवक और युवती चिट्टा बेचने का कारोबार कर रहे हैं. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. जब पुलिस ने कमरे की तलाशी ली तो उनके कब्जे से चिट्टा और नगदी बरामद की गई. वहीं, आरोपियों की पहचान विकास दीप सिंह (उम्र 23 साल) निवासी अमृतसर, पंजाब और पूनम (उम्र 21 साल) निवासी बंदरोल, जिला कुल्लू के रूप में हुई है.