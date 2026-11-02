ETV Bharat / state

बारिश न होने खेतों से नमी हुई गायब, गेहूं, मटर और लहसुन समेत अन्य सब्जियों की बिजाई रुकी, क्या महंगाई देगी दस्तक

बारिश न होने से किसान चिंतित ( ETV Bharat )

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में बारिश का लंबा इंतजार अब किसानों पर भारी पड़ने लगा है. खेतों में नमी खत्म होने से रबी सीजन की तैयारियां प्रभावित हो रही हैं. जिला कुल्लू में हालात ऐसे हैं कि मक्की की कटाई का काम पूरा होने के बाद भी किसान गेहूं, मटर और लहसुन की बिजाई शुरू नहीं कर पा रहे हैं. खेतों में नमी न होने के कारण किसान चाहकर भी बीज नहीं डाल पा रहे हैं. ऐसे में किसानों की निगाहें अब आसमान पर टिकी हैं. अगर जल्द बारिश नहीं हुई तो रबी फसलों की बिजाई में देरी हो सकती है, जिसका असर आने वाले समय में उत्पादन पर भी पड़ने की आशंका है.

जिला कुल्लू में सेब बागवानी के साथ-साथ कृषि भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है. घाटी के किसान नकदी फसलों के अलावा गेहूं, जौ, मटर और लहसुन की खेती करते हैं. इन फसलों से जहां परिवारों की सालभर की खाद्यान्न जरूरतें पूरी होती हैं, वहीं अतिरिक्त उत्पादन बेचकर किसानों को आमदनी भी होती है, लेकिन मौजूदा समय में बारिश न होने से खेती का पूरा चक्र प्रभावित होने लगा है. खेतों की मिट्टी सूख चुकी है और पर्याप्त नमी के अभाव में बिजाई करना किसानों के लिए मुश्किल हो गया है. इसका असर केवल रबी फसलों पर ही नहीं, बल्कि अन्य मौसमी सब्जियों की खेती पर भी पड़ रहा है.

रबी की फसलों की बिजाई रुकी (ETV Bharat) 15 दिन के भीतर बारिश नहीं हुई तो बढ़ेगी मुश्किल किसान प्यारेलाल ने बताया कि 'मक्की की कटाई का सीजन खत्म हो चुका है और अब खेतों में गेहूं की बिजाई की जानी है. इसके अलावा किसान मटर और लहसुन की फसल लगाने की तैयारी में भी जुटे हैं, लेकिन बारिश न होने से खेतों में नमी नहीं बची है. ऐसे में बिजाई का काम शुरू नहीं हो पा रहा है.' उन्होंने कहा कि अगर आगामी 15 दिनों के भीतर घाटी में बारिश नहीं हुई तो रबी फसलों की बिजाई में देरी होना तय है. इससे फसलों की पैदावार पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है. किसानों को आशंका है कि समय पर बिजाई न होने से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है. समय पर बारिश नहीं हुई और उत्पादन कम रहने पर सब्जियों और अन्य खद्यानों के दाम बढ़ सकते हैं. रबी सीजन में 7.15 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य गौर रहे कि मानसून की विदाई के बाद प्रदेश में रबी सीजन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. कृषि विभाग ने इस बार खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए व्यापक लक्ष्य निर्धारित किए हैं. वर्ष 2026-27 के कृषि उत्पादन कार्यक्रम के तहत प्रदेश में कुल 16.51 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन की परिकल्पना की गई है. इसमें रबी सीजन के दौरान 7,15,300 मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए प्रदेश के अलग-अलग जिलों में गेहूं, जौ, चना, मसूर और मटर जैसी फसलों के रकबे और उत्पादन के लक्ष्य तय किए गए हैं.