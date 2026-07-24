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कुल्लू में बढ़ रह पीलिया का प्रकोप, 32 मरीज अस्पताल में भर्ती पानी, चंडीगढ़ से आई टीम भरेगी सैंपल

कुल्लू: जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के क्षेत्रीय अस्पताल में इन दिनों पीलिया के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि जिस भी मरीज का इलाज किया गया है। वो ठीक होकर घर पहुंच चुके हैं, लेकिन रोजाना यहां पर 6 से 9 मरीज पीलिया की शिकायत लेकर भर्ती हो रहे हैं. ऐसे में ढालपुर अस्पताल में वर्तमान में 32 मरीज का इलाज किया जा रहा है.

इसके अलावा कुछ लोग निजी अस्पतालों में भी पीलिया का इलाज करवा रहे हैं. वहीं, पीलिया के मामले सामने आने के बाद जल शक्ति विभाग ने भी विभिन्न जल स्रोतों के सैंपल भरने शुरू कर दिए. जल शक्ति विभाग ने 11 जगह से सैंपल भरे हैं और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पांच जगह से सैंपल लिए गए. इनमें एक जल स्रोत की रिपोर्ट संतोषजनक नहीं आई है और बाकी सभी रिपोर्ट सामान्य है, लेकिन उसके बाद भी पीलिया के बढ़ रहे मामले अब जिला प्रशासन के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं.

चंडीगढ़ की टीम भरेगी सैंपल

स्वास्थ्य विभाग और जल शक्ति विभाग अभी तक पीलिया फैलने के कारणों का पता नहीं लगा पाए हैं. क्षेत्र में पीलिया फैले हुए एक हफ्ते से भी ज्यादा वक्त हो चुका है. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के साथ जलशक्ति विभाग ने भी पीलिया फैलने के कारणों का पता लगाने के लिए अलग-अलग स्थानों से पानी के सैंपल भी भरे, लेकिन पानी के लिए नमूने मानकों पर सही पाए गए, जिस कारण अब शहर में पीलिया फैलने के कारण को खोजना सिस्टम के लिए भी पहेली बन गया है. वहीं, पीलिया के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. आखिर अब जिला प्रशासन ने पीलिया फैलने के कारण का पता लगाने के लिए चंडीगढ़ स्थित नेशनल एक्रेडिटेशनल बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेट्रीज (एनएबीएल) मान्यता प्राप्त ईको पर्यावरण लेबोरेट्रीज एंड कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड से जांच करवाने का निर्णय लिया है. अब चंडीगढ़ की टीम यहां आकर पानी के सैंपल भरेगी और शहर के पानी की गुणवत्ता की जांच करेगी.

11 वार्डों में लगातार भरे जा रहे पानी के सैंपल