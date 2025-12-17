ETV Bharat / state

ढालपुर अस्पताल में हुई बुजुर्ग हिप्स रिप्लेसमेंट सर्जरी, डॉक्टरों की मेहनत लाई रंग

कुल्लू: जिला मुख्यालय ढालपुर के क्षेत्रीय अस्पताल में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संतुष्ट शर्मा ने एक बार फिर से विषम परिस्थितियों में हिप्स रिप्लेसमेंट की सर्जरी कर मरीज को नया जीवन दिया है. मरीज ढालपुर अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ ले रहा है और वॉकर के सहारे चल फिर भी रहा है. कुछ दिनों के भीतर मरीज को छुट्टी भी दे दी जाएगी और मरीज ढालपुर अस्पताल में अपनी सफल सर्जरी को लेकर काफी उत्साहित भी है.

जिला कुल्लू के पतलीकूहल के रहने वाले 58 साल के मरीज रमेश ने बताया कि करीब डेढ़ माह पहले वो जब बाथरूम में नहा रहे थे, तो इस दौरान उन्हें चक्कर आया और वह नीचे गिर गए, जिस कारण उनके हिप्स में फ्रैक्चर आ गया. परिजन उन्हें जांच के लिए ढालपुर अस्पताल ले गए, जहां से उन्हें नेरचौक मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर करने की भी बात कही गई, लेकिन उन्होंने ढालपुर अस्पताल प्रबंधन से आग्रह किया कि उनका इलाज यही पर किया जाए. ऐसे में डॉक्टर संतुष्ट और अन्य डॉक्टरों की टीम ने मिलकर उनका सफल उपचार किया और आज वो वॉकर के सहारे चलने फिरने में भी सक्षम हो गए हैं.

वहीं, मरीज की पत्नी अनीता ने बताया कि मरीज अन्य बीमारियों से भी जूझ रहा था और ऐसे में उनकी सर्जरी करना भी डॉक्टर के लिए कठिन कार्य था. पहले उन्हें नेरचौक अस्पताल जाने के बारे में भी कहा गया था, लेकिन बाद में डॉक्टरों की मेहनत रंग लाई और ढालपुर अस्पताल में ही हिप रिप्लेसमेंट की सफल सर्जरी की गई.