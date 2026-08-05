ETV Bharat / state

हाईकोर्ट के आदेशों के बाद हटाए गए कुल्लू DC और SP, कसोल रेव पार्टी मामले को लेकर हुई कार्रवाई

एडीएम कुल्लू सुरजीत कुमार को डीसी कुल्लू का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है. अभिषेक एस होंगे कुल्लू के नए एसपी.

हाईकोर्ट के आदेशों के बाद हटाए गए कुल्लू DC और SP
हाईकोर्ट के आदेशों के बाद हटाए गए कुल्लू DC और SP (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 7:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के कसोल में हुए रेव पार्टी को लेकर हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया था. मामले में हाईकोर्ट द्वारा जिला कुल्लू के डीसी और एसपी के ट्रांसफर के भी निर्देश सरकार को जारी किए गए थे. ऐसे में अब हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दोनों अधिकारियों का तबादला किया गया है. हिमाचल सरकार ने अब आईपीएस अधिकारी अभिषेक एस (बैच 2019) को कुल्लू जिले का नया पुलिस अधीक्षक (एसपी) नियुक्त किया है. इस संबंध में गृह विभाग ने बुधवार को अधिसूचना जारी की.

जारी आदेशों के अनुसार, अभिषेक एस वर्तमान में पुलिस मुख्यालय शिमला में एसपी (लॉ एंड ऑर्डर) के पद पर कार्यरत थे. इसके अलावा उनके पास एसपी साइबर क्राइम (सीआईडी) का अतिरिक्त प्रभार भी था. अब उन्हें तत्काल प्रभाव से एसपी कुल्लू के पद पर तैनात किया गया है. वहीं, वर्तमान एसपी कुल्लू मदन लाल-II (एचपीपीएस-2006) को तत्काल प्रभाव से पुलिस मुख्यालय शिमला में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं. उनकी नई तैनाती के आदेश अलग से जारी किए जाएंगे. सरकार द्वारा अधिसूचना पर मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत के हस्ताक्षर हैं.

अभिषेक एस होंगे कुल्लू के नए एसपी
अभिषेक एस होंगे कुल्लू के नए एसपी (Order)

इसके अलावा एडीएम कुल्लू सुरजीत कुमार को डीसी कुल्लू का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है. डीसी कुल्लू अनुराग चंद्र शर्मा को आगामी नियुक्त के लिए कार्मिक विभाग में रिपोर्ट करने को कहा गया है. गौरतलब रहे कि जिला कुल्लू के कसोल में हो रही रेव पार्टी पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की सख्ती के बाद ये पहला तबादला है. कोर्ट ने एसपी सहित एसडीएम और डीसी कुल्लू को भी बदलने के आदेश दिये थे.

SDM सुरजीत कुमार को मिला डीसी कुल्लू का अतिरिक्त कार्यभार
SDM सुरजीत कुमार को मिला डीसी कुल्लू का अतिरिक्त कार्यभार (Order)

जून 2026 में कसोल के जंगलों में बड़े पैमाने पर रेव पार्टी का आयोजन हुआ था, जिसमें ड्रग्स के इस्तेमाल और विदेशी डीजे की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया था. ऐसे में हाई कोर्ट के आदेशों के बाद अब प्रदेश सरकार के द्वारा यह कार्रवाई अमल में लाई गई है.

ये भी पढ़ें: कसोल में रेव पार्टी पर एक्शन न लेने से जुड़ा मामला, SC ने DC-SP को दी राहत, लेकिन हाईकोर्ट के इस आदेश को रखा बरकरार

TAGGED:

KASOL RAVE PARTY
HIMACHAL HIGH COURT
KULLU DC TRANSFERRED
KULLU SP TRANSFERRED
KULLU DC AND SP TRANSFER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.