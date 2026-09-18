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इस जिले में अब सहकारी समितियां होगी डिजिटल, जानें क्या है फायदे ?

पहले चरण में 100 समितियों को दी जा रही ट्रेनिंग, तकनीकी ट्रेनिंग के लिए पांच मास्टर ट्रेनर तैनात.

KULLU COOPERATIVE SOCIETIES
दि कुल्लू जिला सहकारी संघ सीमित (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 3:18 PM IST

3 Min Read
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कुल्लू: हिमाचल प्रदेश अब सहकार क्षेत्र से जुड़ी हुई सभी समितियां डिजिटल होगी और वो समिति के सभी कार्यों को भी डिजिटल तरीके से पूरा करेंगी. इसी कड़ी में अब जिला कुल्लू में भी सहकार क्षेत्र से जुड़ी हुई समितियों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए कंप्यूटरीकरण का काम शुरू हो गया है. इसके तहत जिले की 100 सहकारी समितियों के रिकॉर्ड को डिजिटल करने की प्रक्रिया चल रही है.

सहकारी समितियों को डिजिटल करने के फायदे

  • समितियों का रिकॉर्ड डिजिटल होने से कामकाज में तेजी आने के साथ हिसाब-किताब में पारदर्शिता बढ़ेगी.
  • ऑनलाइन लेनदेन समेत अन्य डिजिटल सुविधाओं का लाभ भी मिल सकेगा.
  • भुगतान समेत विभिन्न प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करने में मदद मिलेगी.

कुल्लू में पांच मास्टर ट्रेनर तैनात

सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया में तकनीकी सहयोग देने के लिए कांगड़ा को-ऑपरेटिव बैंक की ओर से जिले में पांच मास्टर ट्रेनर तैनात किए गए हैं. जिला कुल्लू के उपमंडल निरमंड, आनी, बंजार, कुल्लू और नग्गर में तैनात मास्टर ट्रेनर सहकारी समितियों के सचिवों और कर्मचारियों को डिजिटल कार्यप्रणाली और ऑनलाइन प्रक्रिया का प्रशिक्षण दे रहे हैं. उनकी देखरेख में डाटा डिजिटल प्रणाली में दर्ज कर रहे हैं.

"जिला कुल्लू में 100 सहकारी समितियों के डिजिटलाइज्ड करने से कामकाज को सरल, तेज और पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी. आने वाले समय में और भी समितियों को भी डिजिटल किया जाएगा, ताकि सभी समितियां आधुनिक तरीके से कार्य कर सके." - आशा शर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारिता विभाग

कुल्लू में 630 से ज्यादा समितियां

आशा शर्मा ने बताया कि जिला कुल्लू में सहकारिता से जुड़ी 630 से ज्यादा समितियां हैं, जिनसे 7,965 लोग जुड़े हुए हैं. इनमें 149 दुग्ध उत्पादन समितियां हैं, जिनसे बड़ी संख्या में महिलाएं जुड़ी हैं. मिल्क फेड की ओर से दुग्ध उत्पादकों को डीबीटी के जरिए भुगतान किया जा रहा है. इसी तरह अन्य सहकारी समितियों का रिकॉर्ड डिजिटल होने से भुगतान समेत विभिन्न प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करने में मदद मिलेगी.

दूसरे चरण में 100 समितियां शामिल

हिमाचल प्रदेश में अलग-अलग चरणों में सहकारी समितियों को कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है. प्रदेश स्तर पर चल रहे इस अभियान के दूसरे चरण में जिला कुल्लू की 100 समितियों को शामिल किया गया है. जिनका काम चल रहा है. तीसरे चरण के तहत 16 और समितियों को कंप्यूटरीकृत करने का प्रस्ताव भेजा गया है. स्वीकृति मिलने के बाद इनका काम भी शुरू कर दिया जाएगा. आने वाले समय में अन्य समितियों को भी डिजिटल व्यवस्था से जोड़ा जाएगा.

'सहकारी सभाओं का डिजिटल होना जरूरी'

सहकारी सभा से जुड़े हुए सदस्य डोला सिंह महंत का कहना है कि सहकारी सभाओं के कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए उनका डिजिटल होना जरूरी है. इससे कागजी कार्रवाई से भी निजात मिलेगी और बैंक सहित अन्य सभी कार्य भी ऑनलाइन माध्यम से तुरंत हो सकेंगे. उन्होंने बताया कि इसके लिए जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है उससे जिला कुल्लू की सहकारी समितियों को काफी फायदा होगा और समितियों से जुड़े लोगों को भी ऑनलाइन माध्यम से यह सब देखने में काफी सुविधा होगी.

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