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सुंदर सिंह ठाकुर को जल्द कैबिनेट मंत्री बनाने की मांग, वरना 16 जोन अध्यक्ष, 157 बूथ अध्यक्ष समेत इन्होंने दी त्यागपत्र की धमकी

कुल्लू कांग्रेस कमेटी ने सुंदर सिंह ठाकुर को हिमाचल कैबिनेट में शामिल करने में हो रही देरी पर नाराजगी जताई ( ETV Bharat )

कुल्लू: हिमाचल विधानसभा चुनाव में अभी भले ही वक्त है लेकिन, प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मियां इन दिनों जोरों पर है. जब से विधायक सुंदर ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया में अपने आत्मसम्मान और कुल्लू के विकास को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली है. उसके बाद से कुल्लू की सियासत में इन दिनों जबरदस्त तपीश देखने को मिल रही है. कुल्लू के विधायक विधायक सुंदर सिंह ठाकुर के मंत्री पद को लेकर चल रहे इंतजार और उनकी एक सोशल मीडिया पोस्ट ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है. अपने आत्मसम्मान और कुल्लू के विकास के लिए कुछ भी करने की बात कहने वाले सुंदर ठाकुर को लेकर अब कांग्रेस छोड़ने तक की अटकलें लगाई जाने लगी हैं.

क्या विधायक सुंदर को मिलेगा मंत्री पद?