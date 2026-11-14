सुंदर सिंह ठाकुर को जल्द कैबिनेट मंत्री बनाने की मांग, वरना 16 जोन अध्यक्ष, 157 बूथ अध्यक्ष समेत इन्होंने दी त्यागपत्र की धमकी
क्या कांग्रेस विधायक सुंदर सिंह ठाकुर को मिलेगा मंत्री पद या फिर करेंगे बगावत. 11 दिसंबर के बाद तय होगी रणनीति.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 7:42 AM IST
कुल्लू: हिमाचल विधानसभा चुनाव में अभी भले ही वक्त है लेकिन, प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मियां इन दिनों जोरों पर है. जब से विधायक सुंदर ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया में अपने आत्मसम्मान और कुल्लू के विकास को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली है. उसके बाद से कुल्लू की सियासत में इन दिनों जबरदस्त तपीश देखने को मिल रही है. कुल्लू के विधायक विधायक सुंदर सिंह ठाकुर के मंत्री पद को लेकर चल रहे इंतजार और उनकी एक सोशल मीडिया पोस्ट ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है. अपने आत्मसम्मान और कुल्लू के विकास के लिए कुछ भी करने की बात कहने वाले सुंदर ठाकुर को लेकर अब कांग्रेस छोड़ने तक की अटकलें लगाई जाने लगी हैं.
क्या विधायक सुंदर को मिलेगा मंत्री पद?
जिला कांग्रेस कमेटी कुल्लू की जिला कार्यकारिणी ने कुल्लू सदर के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर को जल्द कैबिनेट मंत्री बनाने की मांग उठाई है. वहीं, चेतावनी भी दी है कि मंत्री न बनाने की सूरत में कांग्रेस पदाधिकारी सामूहिक त्यागपत्र देंगे. जिला कांग्रेस कमेटी ने इस संबंध में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मंडी लोकसभा क्षेत्र को प्रदेश सरकार में उचित प्रतिनिधित्व देने की मांग की है.
कुल्लू कांग्रेस कमेटी की अहम बैठक
शुक्रवार, 13 नवंबर को जिला मुख्यालय कुल्लू में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सेस राम आजाद की अध्यक्षता में जिला कार्यकारिणी की विशेष बैठक आयोजित हुई. बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सर्कुलर के तहत 'वोट बचाओ, देश बचाओ' राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम को जिला के चारों ब्लॉकों की सभी जोनल, पंचायत और बूथ कमेटियों तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया. इसके अलावा जिला पदाधिकारियों को सौंपे गए संगठनात्मक दायित्वों की समीक्षा की गई तथा विधानसभा वार संगठनात्मक कार्यक्रमों की रिपोर्ट लेने का फैसला किया गया.
सामूहिक त्यागपत्र की चेतावनी
बैठक का अहम मुद्दा सुंदर सिंह ठाकुर को कैबिनेट मंत्री बनाने की मांग रहा. जिला अध्यक्ष सेस राम आजाद ने बताया कि, "ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कुल्लू की ओर से 11 नवंबर 2026 को आयोजित जनरल हाउस में पारित प्रस्ताव की प्रति मिलने के बाद जिला कार्यकारिणी में इस पर विस्तार से चर्चा की गई. ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पारित कर चेतावनी दी है कि यदि 11 दिसंबर तक विधायक सुंदर सिंह ठाकुर को कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया तो ब्लॉक की संपूर्ण कार्यकारिणी, 16 जोन अध्यक्ष, 157 बूथ अध्यक्ष और फ्रंटल संगठनों के प्रमुख सामूहिक रूप से अपने संगठनात्मक पदों से त्यागपत्र देंगे."
कुल्लू कांग्रेस कमेटी ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव किया पारित
सेस राम आजाद ने कहा कि, जिला कांग्रेस कमेटी ने पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव का पूर्ण समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि सुंदर सिंह ठाकुर को मंडी लोकसभा क्षेत्र के कोटे से शीघ्र कैबिनेट मंत्री बनाया जाना चाहिए, ताकि प्रदेश सरकार में क्षेत्र का राजनीतिक संतुलन सुनिश्चित हो सके.
उन्होंने कहा कि जिला कांग्रेस कमेटी वर्ष 2023 से लगातार सुंदर सिंह ठाकुर को मंत्री बनाने की मांग उठाती आ रही है. इस मांग को पहले भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जा चुका है, लेकिन अभी तक केवल आश्वासन ही मिले हैं. उन्होंने कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो जिला कांग्रेस कमेटी चारों ब्लॉक अध्यक्षों और फ्रंटल संगठनों के प्रमुखों के साथ राष्ट्रीय नेतृत्व के समक्ष इस मांग को प्रमुखता से उठाएगी.
11 दिसंबर के बाद रणनीति तय करेंगे सुंदर सिंह ठाकुर
हालांकि, मंत्री पद नहीं मिलने पर कांग्रेस छोड़ने की खबरों का विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने खंडन करते हुए कहा है, उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है. लेकिन, बीते दिनों बंद कमरे में हुई बैठक में कार्यकर्ताओं ने भी यह साफ किया है कि जल्द कुल्लू को तोहफा दिया जाना चाहिए. वरना कार्यकर्ताओं के निर्णय पर विधायक भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं. विधायक सुंदर ठाकुर की पोस्ट के बाद शुरू हुआ सियासी घटनाक्रम के बाद की आयोजित बैठक में कार्यकर्ताओं ने मंत्री पद को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से लगातार दिए जा रहे आश्वासनों पर नाराजगी जताई. कार्यकर्ताओं का कहना है कि कुल्लू को आखिर कब तक मंत्री पद के नाम पर केवल आश्वासन मिलते रहेंगे. अब 11 दिसंबर के बाद आत्मसम्मान और भविष्य की रणनीति को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा कर फैसला लेने की बात ने राजनीतिक हलचल को और तेज कर दिया है.
कुल्लू जिला को प्रदेश मंत्रिमंडल में हमेशा प्रतिनिधित्व
दरअसल, कुल्लू जिले को प्रदेश मंत्रिमंडल में हमेशा प्रतिनिधित्व मिलता रहा है. लेकिन, वर्तमान सरकार में अब तक जिला से किसी भी विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया है. जिसे लेकर सुंदर ठाकुर के समर्थकों में नाराजगी लगातार बढ़ रही है. सीएम सुक्खू की ओर से मंत्री पद को लेकर कई बार आश्वासन मिलने के बावजूद अब तक कोई फैसला न होने से कार्यकर्ताओं में भी असंतोष दिखाई देने लगा है.
जिला कुल्लू कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सेस राम आजाद ने कहा कि बैठक में कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि एक माह के भीतर विधायक सुंदर ठाकुर को मंत्रिमंडल में शामिल कर तोहफा दिया जाना चाहिए. क्योंकि जिला कुल्लू के विकास के लिए वह लगातार प्रयास कर रहे हैं और बीते 4 सालों से जिला कुल्लू को मंत्रिमंडल में भी कोई स्थान नहीं मिला है
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