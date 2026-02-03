ETV Bharat / state

कुल्लू में चिट्टे पर चोट, पुलिस ने जनवरी में दबोचे इतने नशा तस्कर, लाखों की नकदी भी बरामद

कुल्लू जिले में चिट्टा तस्करी के मामलों को लगातार इजाफा हो रहा है. ये पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है.

KULLU DRUG TRAFFICKING
कुल्लू में चिट्टे पर चोट (IANS)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : February 3, 2026 at 4:18 PM IST

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में हेरोइन यानी चिट्टे की तस्करी एक गंभीर समस्या बनती जा रही है. आए दिन सामने आ रहे मामलों से साफ है कि नशा अब केवल सीमावर्ती राज्यों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पहाड़ी इलाकों में भी तेजी से फैल रहा है. यह स्थिति सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि नशे की लत न केवल उनके भविष्य को बर्बाद कर रही है, बल्कि समाज की जड़ों को भी कमजोर कर रही है.

बीते कुछ वर्षों से कुल्लू जिला लगातार चिट्टा तस्करी के मामलों को लेकर सुर्खियों में रहा है. यहां लगातार पकड़े जा रहे मामलों से यह संकेत मिलता है कि तस्करों ने कुल्लू को एक अहम ट्रांजिट प्वाइंट के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था. पर्यटन नगरी होने के कारण यहां बाहरी राज्यों से लोगों की आवाजाही अधिक रहती है, जिसका फायदा तस्कर उठाते रहे हैं.

जनवरी में पुलिस की सख्त कार्रवाई

साल 2026 की शुरुआत के साथ ही कुल्लू पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया. पुलिस के अनुसार, जनवरी माह में अब तक 11 मामलों में 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इन मामलों में पुलिस ने कुल 640.02 ग्राम चिट्टा और 1 लाख 30 हजार 300 रुपये की नकदी बरामद की है. यह आंकड़े जिले में नशा तस्करी की गंभीरता को साफ तौर पर उजागर करते हैं.

भुंतर क्षेत्र बना ट्रांजिट प्वाइंट

कुल्लू पुलिस के मुताबिक, जनवरी में दर्ज 11 मामलों में से आठ मामले अकेले भुंतर थाना क्षेत्र से सामने आए हैं. इससे यह साफ हो गया है कि भुंतर क्षेत्र नशा तस्करों के लिए एक प्रमुख ट्रांजिट प्वाइंट बन चुका था. अब पुलिस ने इस इलाके में निगरानी बढ़ा दी है और लगातार नाकाबंदी व छापेमारी की जा रही है. जनवरी माह में गिरफ्तार किए गए 18 आरोपियों में कुल्लू के स्थानीय लोग ही नहीं, बल्कि पंजाब और अन्य राज्यों से जुड़े आरोपी भी शामिल हैं. इससे यह संकेत मिलता है कि नशा तस्करी का नेटवर्क अंतरराज्यीय स्तर पर फैला हुआ है. पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है.

मनाली में पकड़ी गई सबसे बड़ी खेप

इस महीने की सबसे बड़ी कार्रवाई 21 जनवरी को सामने आई, जब पर्यटन नगरी मनाली में चिट्टे की बड़ी खेप पकड़ी गई. पुलिस ने यहां 303 ग्राम चिट्टे के साथ पति-पत्नी को गिरफ्तार किया. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह खेप पर्यटक सीजन को ध्यान में रखकर लाई गई थी. बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी लंबे समय से इस अवैध धंधे से जुड़े हुए थे. मनाली मामले के बाद पुलिस ने होटल, ढाबों, टैक्सी स्टैंड, बस अड्डों और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में जांच और सख्त कर दी है. पुलिस की लगातार दबिश और गुप्त सूचनाओं के आधार पर की जा रही कार्रवाई से तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है.

नशा तस्करी में बढ़ रही महिलाओं की भूमिका

कुल्लू जिला में नशा तस्करी के मामलों में महिलाओं की संख्या भी लगातार बढ़ रही है. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार साल 2025 में 11 महिलाओं को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया. इससे पहले साल 2020 में 16, 2021 में 18, 2022 और 2023 में 13-13, जबकि 2024 में 17 महिलाओं की गिरफ्तारी हुई थी. यह आंकड़े समाज के लिए गंभीर चेतावनी हैं.

हर साल बढ़ रहा नशे का जाल

कुल्लू पुलिस के अनुसार, साल 2020 में 169.732 किलो चरस और 476.427 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी. साल 2021 में 286.376 किलो चरस और 7.434 किलो हेरोइन, साल 2022 में 116 किलो चरस और 1.191 किलो हेरोइन, साल 2023 में 117.248 किलो चरस और 1.284 किलो हेरोइन, जबकि 2024 में 73.245 किलो चरस और 998 ग्राम हेरोइन बरामद की गई. वहीं, साल 2025 में 1 किलो 637 ग्राम हेरोइन और 38 किलो 729 ग्राम चरस पकड़ी गई.

पुलिस का साफ संदेश

एसपी कुल्लू मदन लाल कौशल ने कहा, "जनवरी माह में नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है और आने वाले समय में भी यह अभियान जारी रहेगा. आम जनता से अपील है की नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस का सहयोग करें, ताकि पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जा सके."

वहीं, कुल्लू के समाजसेवी अजीत सिंह राठौड़ का कहना है कि जल्द अमीर बनने की चाह युवाओं और महिलाओं को नशे के कारोबार की ओर खींच रही है. उन्होंने कहा कि महिलाएं तस्करों के लिए आसान निशाना बनती हैं और कई बार सुरक्षा जांच से बच निकलती हैं. ऐसे में हर नाके पर महिला पुलिसकर्मी की तैनाती जरूरी है.

