कुल्लू में चिट्टे पर चोट, पुलिस ने जनवरी में दबोचे इतने नशा तस्कर, लाखों की नकदी भी बरामद

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में हेरोइन यानी चिट्टे की तस्करी एक गंभीर समस्या बनती जा रही है. आए दिन सामने आ रहे मामलों से साफ है कि नशा अब केवल सीमावर्ती राज्यों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पहाड़ी इलाकों में भी तेजी से फैल रहा है. यह स्थिति सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि नशे की लत न केवल उनके भविष्य को बर्बाद कर रही है, बल्कि समाज की जड़ों को भी कमजोर कर रही है.

बीते कुछ वर्षों से कुल्लू जिला लगातार चिट्टा तस्करी के मामलों को लेकर सुर्खियों में रहा है. यहां लगातार पकड़े जा रहे मामलों से यह संकेत मिलता है कि तस्करों ने कुल्लू को एक अहम ट्रांजिट प्वाइंट के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था. पर्यटन नगरी होने के कारण यहां बाहरी राज्यों से लोगों की आवाजाही अधिक रहती है, जिसका फायदा तस्कर उठाते रहे हैं.

जनवरी में पुलिस की सख्त कार्रवाई

साल 2026 की शुरुआत के साथ ही कुल्लू पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया. पुलिस के अनुसार, जनवरी माह में अब तक 11 मामलों में 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इन मामलों में पुलिस ने कुल 640.02 ग्राम चिट्टा और 1 लाख 30 हजार 300 रुपये की नकदी बरामद की है. यह आंकड़े जिले में नशा तस्करी की गंभीरता को साफ तौर पर उजागर करते हैं.

भुंतर क्षेत्र बना ट्रांजिट प्वाइंट

कुल्लू पुलिस के मुताबिक, जनवरी में दर्ज 11 मामलों में से आठ मामले अकेले भुंतर थाना क्षेत्र से सामने आए हैं. इससे यह साफ हो गया है कि भुंतर क्षेत्र नशा तस्करों के लिए एक प्रमुख ट्रांजिट प्वाइंट बन चुका था. अब पुलिस ने इस इलाके में निगरानी बढ़ा दी है और लगातार नाकाबंदी व छापेमारी की जा रही है. जनवरी माह में गिरफ्तार किए गए 18 आरोपियों में कुल्लू के स्थानीय लोग ही नहीं, बल्कि पंजाब और अन्य राज्यों से जुड़े आरोपी भी शामिल हैं. इससे यह संकेत मिलता है कि नशा तस्करी का नेटवर्क अंतरराज्यीय स्तर पर फैला हुआ है. पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है.

मनाली में पकड़ी गई सबसे बड़ी खेप

इस महीने की सबसे बड़ी कार्रवाई 21 जनवरी को सामने आई, जब पर्यटन नगरी मनाली में चिट्टे की बड़ी खेप पकड़ी गई. पुलिस ने यहां 303 ग्राम चिट्टे के साथ पति-पत्नी को गिरफ्तार किया. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह खेप पर्यटक सीजन को ध्यान में रखकर लाई गई थी. बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी लंबे समय से इस अवैध धंधे से जुड़े हुए थे. मनाली मामले के बाद पुलिस ने होटल, ढाबों, टैक्सी स्टैंड, बस अड्डों और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में जांच और सख्त कर दी है. पुलिस की लगातार दबिश और गुप्त सूचनाओं के आधार पर की जा रही कार्रवाई से तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है.