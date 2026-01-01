दुखद! बर्थडे पार्टी मानकर लौटते वक्त हुआ कार एक्सीडेंट, एक युवक और दो युवती की हुई मौत, एक अस्पताल में भर्ती
कुल्लू में सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. मृतक को में दो युवती और एक युवक शामिल है.
कुल्लू: नया साल 2026 के जश्न में पूरा देश-प्रदेश डूबा हुआ है. इसी बीच हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले से एक दुखद खबर आई है. जिला कुल्लू के मुख्यालय सरवरी के भूतनाथ पुल के पास फोरलेन सड़क पर देर रात एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई. इस हादसे में एक युवक और दो युवतियों की मौत हो गई. जबकि एक युवती गंभीर रूप से घायल हुई है. जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है.
दुर्घटना की सूचना मिलते ही कुल्लू पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त गाड़ी से सभी को बाहर निकाला. घायल युवती का ढालपुर अस्पताल में इलाज किया जा रहा है. फिलहाल तीनों युवतियों की पहचान नहीं हो पाई है. कुल्लू पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एक मृतक की पहचान सतपाल के रूप में हुई है, जो कुल्लू का ही रहने वाला था. वहीं, दो मृत युवतियों की फिलहाल शिनाख्त नहीं हो पाई है.
एसपी कुल्लू मदन लाल कौशल ने बताया, 'पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है. शवों का पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा'.
वहीं, हादसे की सूचना मिलते ही सतपाल के दोस्त अस्पताल पहुंचे. इस दौरान उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर को सतपाल का जन्मदिन था. वह अपनी तीन दोस्त के साथ जन्मदिन और न्यू ईयर मनाने कसौल गया था. बीती रात करीब एक बजे कसौल से वापस लौटते वक्त उनकी गाड़ी भूतनाथ के पास पहले पैराफिट से टकराई और बाद में सड़क किनारे खड़े ट्रक के नीचे आ गई.
वहीं, घटना स्थल पर मौजूद लोगों के सहयोग से पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी से चारों को बाहर निकाला. मृतक सतपाल टैटू आर्टिस्ट था और वह कुल्लू के अखाड़ा बाजार में दुकान चलाता था. अब कुल्लू अस्पताल में तीनों के शवों का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा. इसके बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे.
