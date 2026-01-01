ETV Bharat / state

दुखद! बर्थडे पार्टी मानकर लौटते वक्त हुआ कार एक्सीडेंट, एक युवक और दो युवती की हुई मौत, एक अस्पताल में भर्ती

कुल्लू सड़क हादसे में गई तीन लोगों की जान ( ETV Bharat )

कुल्लू: नया साल 2026 के जश्न में पूरा देश-प्रदेश डूबा हुआ है. इसी बीच हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले से एक दुखद खबर आई है. जिला कुल्लू के मुख्यालय सरवरी के भूतनाथ पुल के पास फोरलेन सड़क पर देर रात एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई. इस हादसे में एक युवक और दो युवतियों की मौत हो गई. जबकि एक युवती गंभीर रूप से घायल हुई है. जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है. दुर्घटना की सूचना मिलते ही कुल्लू पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त गाड़ी से सभी को बाहर निकाला. घायल युवती का ढालपुर अस्पताल में इलाज किया जा रहा है. फिलहाल तीनों युवतियों की पहचान नहीं हो पाई है. कुल्लू पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एक मृतक की पहचान सतपाल के रूप में हुई है, जो कुल्लू का ही रहने वाला था. वहीं, दो मृत युवतियों की फिलहाल शिनाख्त नहीं हो पाई है. कुल्लू सड़क हादसे में गई तीन लोगों की जान (ETV Bharat)