ETV Bharat / state

बंद हुए बिजली महादेव के कपाट, जानें अब कब होंगे देवता के दर्शन?

कुल्लू: बिजली महादेव के दर्शन के लिए अब भक्तों को 3 महीने का इंतजार करना होगा. हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के खराहल घाटी में शीर्ष पर स्थित बिजली महादेव मंदिर के कपाट 3 महीने के लिए बंद हो गए हैं. पौष मास की संक्रांति के अवसर पर बिजली महादेव स्वर्ग प्रवास के लिए रवाना हो गए हैं. जहां पर अब देवी देवताओं की सभा आयोजित की जाएगी. ऐसे में अब 15 मार्च को देवता वापस लौटेंगे और उसके बाद साल भर की भविष्यवाणी देवता की गुर के द्वारा की जाएगी.

बिजली महादेव मंदिर कमेटी ने श्रद्धालुओं से भी आग्रह किया गया है कि वो मंदिर का रुख न करें. बिजली महादेव देवता के कारदार वीरेंद्र जम्वाल ने बताया कि जिला कुल्लू में पौष मास की संक्रांति के अवसर पर घाटी के देवी-देवता स्वर्ग प्रवास पर चले जाते हैं. ऐसे में कुछ देवी-देवता माघ संक्रांति पर वापस लौटते हैं तो कुछ देवता फाल्गुन संक्रांति पर. वहीं, बिजली महादेव देवता चैत्र मास की संक्रांति पर वापस लौटते हैं और यहां पर मेले का भी आयोजन किया जाता है. ऐसे में तीन माह तक मंदिर के कपाट पूरी तरह से बंद रहेंगे और देव गतिविधियों पर भी रोक लगी रहेगी. मंदिर कमेटी ने भी श्रद्धालुओं से आग्रह किया है कि बिजली महादेव मंदिर की ओर न आएं.

हर 12 साल में शिवलिंग पर गिरती है बिजली

गौरतलब है कि बिजली महादेव मंदिर कुल्लू की खराहल घाटी के शीर्ष पर स्थित है. कारदार वीरेंद्र जम्वाल ने बताया कि बिजली महादेव का मंदिर आज भी देश-विदेश से आने वाले लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है. भगवान शिव का ये अद्भुत मंदिर समुद्र तल से करीब 8 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है. सबसे बड़ा कुदरती करिश्मा इस मंदिर को लेकर ये है कि इस मंदिर के जिस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की गई है, वहां हर 12 साल में बिजली गिरती है. जिसके चलते शिवलिंग पूरी तरह से खंडित हो जाता है. इस खंडित शिवलिंग को मंदिर के पुजारी द्वारा मक्खन लगाकर वापस जोड़ा जाता है. जो बाद में रहस्यमयी रूप से ठोस हो जाता है.