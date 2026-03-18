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बरसात में टूटी स्कूल सड़क अब तक नहीं बनी, जान जोखिम में डाल पीएम श्री स्कूल जा रहे बच्चे!

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि इस सड़क और सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य जल्द पूरा किया जाए.

PM SHRI SCHOOL BHUTTI
पीएम श्री स्कूल भुट्टी में बीती बरसात के दौरान क्षतिग्रस्त हुई दीवार (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 18, 2026 at 3:45 PM IST

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कुल्लू: जिला कुल्लू की लगघाटी स्थित पीएम श्री स्कूल भुट्टी में बीती बरसात के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़क और सुरक्षा दीवार का काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है. हालात ऐसे हैं कि स्कूल के पास से गुजरने वाली सड़क और दीवार दोनों ही खतरे की स्थिति में हैं. ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द सुधार नहीं हुआ तो आने वाली बरसात में बड़ा नुकसान हो सकता है.

पहले भी हो चुका है हादसा

स्थानीय लोगों के अनुसार लोक निर्माण विभाग ने यहां अस्थायी रूप से डंगा तो लगा दिया है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है. स्कूल के साथ लगी सड़क अब भी टूटी हुई है और दीवार पूरी तरह से ठीक नहीं की गई है. ऐसे में यहां से गुजरने वाले लोगों और खासकर बच्चों को हर समय खतरा बना हुआ है. ग्रामीणों ने बताया कि इसी सड़क की खराब हालत के कारण पहले भी एक गंभीर हादसा हो चुका है, जिसमें एक युवक गिरकर घायल हो गया था और बाद में उसकी पीजीआई चंडीगढ़ में मौत हो गई. इसके बावजूद अब तक सड़क और दीवार का स्थायी समाधान नहीं किया गया है, जिससे लोगों में नाराजगी है.

उपायुक्त से मिले ग्रामीण

समस्या के समाधान को लेकर ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त कुल्लू अनुराग चंद्र शर्मा से मिलने पहुंचा. इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन के सामने अपनी समस्या रखी और जल्द समाधान की मांग की. प्रतिनिधिमंडल में शामिल संजीव ने कहा कि लोक निर्माण विभाग की ओर से यहां पर एक डंगा तो लगा दिया गया है लेकिन वह अभी भी नाकाफी है. यहां पर पीएम श्री स्कूल भुट्टी के साथ लगती सड़क भी टूट गई है. ऐसे में इसे और ऊंचा किया जाना चाहिए ताकि यहां पर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा हो सके.

500 से ज्यादा लोग प्रभावित

वहीं, स्थानीय ग्रामीण मैहर चंद ने बताया कि यहां पर 500 से अधिक लोगों की आबादी रहती है और रोजाना कुल्लू आना-जाना होता है. लेकिन सड़क की खराब हालत के चलते कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है.

उपायुक्त कुल्लू अनुराग चंद्र शर्मा ने कहा कि, "भुट्टी में सुरक्षा दीवार लगाने के लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं. इसके अलावा यहां पर रास्ते की मरम्मत भी की जाएगी, ताकि ग्रामीणों को दिक्कत का सामना न करना पड़े. उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा जल्द ही इस कार्य को शुरू किया जाएगा."

बरसात से पहले काम पूरा करने की मांग

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि इस सड़क और सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए. उनका कहना है कि बरसात से पहले अगर काम नहीं हुआ तो हालात और खराब हो सकते हैं और लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. स्थानीय लोगों का कहना है कि क्या किसी हादसे के इंतजार में प्रशासन बैठा हुआ है.

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