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बरसात में टूटी स्कूल सड़क अब तक नहीं बनी, जान जोखिम में डाल पीएम श्री स्कूल जा रहे बच्चे!

कुल्लू: जिला कुल्लू की लगघाटी स्थित पीएम श्री स्कूल भुट्टी में बीती बरसात के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़क और सुरक्षा दीवार का काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है. हालात ऐसे हैं कि स्कूल के पास से गुजरने वाली सड़क और दीवार दोनों ही खतरे की स्थिति में हैं. ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द सुधार नहीं हुआ तो आने वाली बरसात में बड़ा नुकसान हो सकता है.

पहले भी हो चुका है हादसा

स्थानीय लोगों के अनुसार लोक निर्माण विभाग ने यहां अस्थायी रूप से डंगा तो लगा दिया है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है. स्कूल के साथ लगी सड़क अब भी टूटी हुई है और दीवार पूरी तरह से ठीक नहीं की गई है. ऐसे में यहां से गुजरने वाले लोगों और खासकर बच्चों को हर समय खतरा बना हुआ है. ग्रामीणों ने बताया कि इसी सड़क की खराब हालत के कारण पहले भी एक गंभीर हादसा हो चुका है, जिसमें एक युवक गिरकर घायल हो गया था और बाद में उसकी पीजीआई चंडीगढ़ में मौत हो गई. इसके बावजूद अब तक सड़क और दीवार का स्थायी समाधान नहीं किया गया है, जिससे लोगों में नाराजगी है.

उपायुक्त से मिले ग्रामीण

समस्या के समाधान को लेकर ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त कुल्लू अनुराग चंद्र शर्मा से मिलने पहुंचा. इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन के सामने अपनी समस्या रखी और जल्द समाधान की मांग की. प्रतिनिधिमंडल में शामिल संजीव ने कहा कि लोक निर्माण विभाग की ओर से यहां पर एक डंगा तो लगा दिया गया है लेकिन वह अभी भी नाकाफी है. यहां पर पीएम श्री स्कूल भुट्टी के साथ लगती सड़क भी टूट गई है. ऐसे में इसे और ऊंचा किया जाना चाहिए ताकि यहां पर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा हो सके.