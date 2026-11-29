ब्यास नदी किनारे सुरक्षा दीवार का कार्य लटका, विभाग ने भेजा है 4 करोड़ का प्रोजेक्ट
पर्यटन नगरी का मशहूर बाजार दो बार की आपदा झेल चुका है. स्थानीय लोगों ने उठाई सुरक्षा दीवार लगाने की मांग.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 9:24 AM IST
कुल्लू: जिला कुल्लू में ब्यास नदी के उफान से शहर के साथ लगते रामशिला और अखाड़ा बाजार को बचाने की योजना अब बजट के अभाव में अटक गई है. जिला कुल्लू के मुख्यालय रामशिला हनुमान मंदिर के पास नदी किनारे सुरक्षा दीवार लगाने के लिए जलशक्ति विभाग की ओर से भेजे गए 4.16 करोड़ रुपये के एस्टीमेट को स्टेट एडवायजरी कमेटी से मंजूरी नहीं मिल पाई है. ऐसे में अब नदी किनारे रहने वाले लोगों और कारोबारियों की चिंता बढ़ गई है.
नदी किनारे सुरक्षा दीवार का कार्य लटका
साल 2023 और 2025 की बाढ़ में इस क्षेत्र में सड़क, पार्क और तीन से अधिक दुकानें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं. जिस कारण जलशक्ति विभाग ने सड़क, बस्ती और अखाड़ा बाजार को बाढ़ से बचाने के लिए स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन के तहत प्रदेश सरकार से बजट मांगा था. ऐसे में जल शक्ति को उम्मीद थी कि स्टीमेट स्वीकृत होने के बाद जल्द सुरक्षा दीवार का निर्माण शुरू हो सकेगा. लेकिन, धनराशि की कमी के चलते योजना को मंजूरी नहीं मिल पाई.
200 मीटर क्षेत्र में लगाई जानी थी सुरक्षा दीवार
जल शक्ति विभाग की ओर से भेजा गया प्राक्कलन ठीक है. उसमें किसी तरह की कमी नहीं है. लेकिन, बजट के अभाव में अभी इसे स्वीकृति नहीं मिल पाई है. उम्मीद है कि जल्द ही इसे स्वीकृति मिलेगी. -अंकित बिष्ठ, सहायक अभियंता, जलशक्ति विभाग, कुल्लू
4.16 करोड़ का भेजा एस्टीमेट
स्टेट एडवायजरी कमेटी की बैठक में इनर अखाड़ा बाजार की सुरक्षा योजना को स्वीकृति मिल गई थी. जबकि, रामशिला के पास प्रस्तावित कार्य अब भी लंबित है. विभागीय प्राक्कलन के अनुसार, करीब 4.16 करोड़ रुपये की लागत से ब्यास नदी के किनारे 200 मीटर से अधिक लंबी सुरक्षा दीवार बनाई जानी प्रस्तावित है. इसके बनने से नदी के तेज बहाव से सड़क को होने वाले नुकसान को रोकने के साथ आसपास की आबादी को भी सुरक्षा मिल सकती है. लेकिन, बजट को मंजूरी न मिलने से अब स्थानीय लोगों की भी परेशानी बढ़ गई हैं.
दो बार की आपदा झेल चुका है बाजार
अखाड़ा बाजार के स्थानीय निवासी अक्षय ने बताया कि, "ब्यास नदी की बाढ़ के कारण किनारे बिल्कुल असुरक्षित हो चुके हैं और साथ लगते दर्जनो घरों को भी खतरा बना हुआ है. ब्यास नदी में अगर बाढ़ आती है तो इससे लोगों की संपति नष्ट हो जाएगी. वर्तमान में सर्दियों के चलते नदी का जलस्तर काफी कम हो चुका है और इस दौरान सुरक्षा दीवार का निर्माण भी काफी आसान होगा. ऐसे में सरकार को जल्द बजट का प्रावधान करना चाहिए."
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