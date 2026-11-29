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ब्यास नदी किनारे सुरक्षा दीवार का कार्य लटका, विभाग ने भेजा है 4 करोड़ का प्रोजेक्ट

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कुल्लू: जिला कुल्लू में ब्यास नदी के उफान से शहर के साथ लगते रामशिला और अखाड़ा बाजार को बचाने की योजना अब बजट के अभाव में अटक गई है. जिला कुल्लू के मुख्यालय रामशिला हनुमान मंदिर के पास नदी किनारे सुरक्षा दीवार लगाने के लिए जलशक्ति विभाग की ओर से भेजे गए 4.16 करोड़ रुपये के एस्टीमेट को स्टेट एडवायजरी कमेटी से मंजूरी नहीं मिल पाई है. ऐसे में अब नदी किनारे रहने वाले लोगों और कारोबारियों की चिंता बढ़ गई है.

नदी किनारे सुरक्षा दीवार का कार्य लटका