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कुल्लू की ब्यास नदी से निकला 5 हजार मीट्रिक टन मलबा, अब पानी के लिए रास्ता हुआ खाली

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में मानसून की दस्तक और भारी बारिश के सीजन से पहले ही कुल्लू जिला प्रशासन और संबंधित विभागों ने ब्यास नदी में ड्रेजिंग (मलबा और गाद हटाने) के कार्य की तैयारियां तेज कर दी हैं. नदी के बहाव को नियंत्रित करने और रिहायशी इलाकों को बाढ़ के खतरे से बचाने के लिए पहले चरण में भुंतर एयरपोर्ट, जिया और लंका बेकर क्षेत्र को चिन्हित कर टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. इनमें से जिया साइट पर ड्रेजिंग का काम युद्धस्तर पर शुरू भी हो चुका है, जबकि भुंतर एयरपोर्ट और लंका बेकर क्षेत्र में भारी मशीनरी पहुंचाने और रास्तों तो तैयार करने का काम तेजी से जारी है.

वन निगम कुल्लू मंडलीय प्रबंधक काना राम ने बताया कि "कुल्लू जिला में भुंतर एयरपोर्ट, जिया और लंका बेकर साइटों पर ड्रेजिंग के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. इसमें से जिया साइट पर फिलहाल काम सुचारु रूप से चल रहा है, जबकि बाकी की दो साइटों पर भारी मशीनों को उतारने के लिए रास्ता तैयार किया जा रहा है. वहां पर भी बेहद जल्द मलबा हटाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा."

50 हजार मीट्रिक टन मलबा हटाने का लक्ष्य

प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार, ब्यास नदी की जिया साइट से अब तक लगभग 5000 मीट्रिक टन मलबा निकाला जा चुका है. सरकार और संबंधित विभागों ने संयुक्त रूप से इन तीनों प्रमुख स्थलों से कुल 50 हजार मीट्रिक टन सिल्ट और मलबे की सामग्री बाहर निकालने का कड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है. इस ड्रेजिंग का मुख्य उद्देश्य बरसात के दौरान नदी के पानी का बहाव सुचारु बनाए रखना है, ताकि तेज बहाव के कारण किनारों का कटाव न हो और बाढ़ जैसी भयावह स्थितियों से कुल्लू घाटी को राहत मिल सके.

गौर रहे कि पिछले वर्षों में मानसून के दौरान ब्यास नदी में जलस्तर अप्रत्याशित रूप से बढ़ने और भारी मात्रा में मलबा जमा होने के कारण भुंतर एयरपोर्ट सहित कई तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही हुई थी. इसी कड़वे अनुभव से सबक लेते हुए इस बार समय रहते ड्रेजिंग कार्य को पूरा करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता बन गया है.

स्थानीय ग्रामीणों को सता रहा है बाढ़ का डर