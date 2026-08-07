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अब ब्यास नहीं मचाएगी तबाही! कुल्लू को बाढ़ से बचाने के लिए इन स्थानों से निकाला जाएगा मलबा

कुल्लू में ब्यास नदी का इतिहास बाढ़ और तबाही की घटनाओं से भी जुड़ा रहा है. पिछले साल भी नदी ने रौद्र रूप दिखाया था.

BEAS RIVER DREDGING KULLU
अब मनाली से कुल्लू के बीच भी होगी नदी की ड्रेजिंग (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 4:22 PM IST

6 Min Read
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कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में हर साल मानसून के दौरान ब्यास नदी का बढ़ता जलस्तर और नदी में जमा मलबा लोगों के लिए बड़ी चिंता का कारण बनता रहा है. वर्ष 2023 की आपदा समेत पिछले कई वर्षों में बाढ़ और कटाव के कारण भारी नुकसान देखने को मिला है. इसी चुनौती से निपटने के लिए अब जिला प्रशासन और वन विभाग ने ब्यास नदी में ड्रेजिंग का दायरा बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है. वर्तमान में जहां जिले के तीन स्थानों पर ड्रेजिंग का कार्य किया जा रहा है, वहीं अब मनाली से कुल्लू के बीच तीन नए स्थानों सहित कुल पांच नई साइटों को चिन्हित किया गया है. इन स्थानों पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद ड्रेजिंग शुरू की जाएगी. अधिकारियों का मानना है कि इससे बाढ़ का खतरा कम होगा और नदी के आसपास बसे रिहायशी इलाकों को सुरक्षा मिलेगी.

बाढ़ के खतरे को कम करने की दिशा में बड़ा कदम

जिला कुल्लू में ब्यास नदी वर्षों से लोगों की जीवनरेखा रही है, लेकिन बरसात के मौसम में यही नदी कई बार तबाही का कारण भी बनती रही है. नदी में लगातार जमा हो रहे मलबे, पत्थरों, रेत और गाद के कारण नदी का तल ऊपर उठता जा रहा है. इससे तेज बारिश या बादल फटने जैसी घटनाओं के दौरान नदी का पानी अपने मूल मार्ग से बाहर निकलकर आबादी वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ जाता है. इसी खतरे को कम करने के लिए उत्तराखंड की तर्ज पर कुल्लू में भी ड्रेजिंग नीति को लागू किया गया है. इसके तहत नदी के तल में जमा अतिरिक्त मलबे को मशीनों की मदद से बाहर निकाला जाता है, जिससे नदी की गहराई और जल धारण क्षमता बढ़ती है.

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ड्रेजिंग के लिए 5 नई साइटें चिन्हित (ETV BHARAT)

कहां-कहां होगी ड्रेजिंग?

वन विभाग के अनुसार वर्तमान में कुल्लू जिले में लंका बेकर, जिया संगम (भुंतर) और भुंतर एयरपोर्ट के पास ड्रेजिंग का कार्य किया जा रहा है. इन परियोजनाओं से निकाले गए मलबे की बिक्री के माध्यम से अब तक करीब 1 करोड़ 70 लाख रुपये की आय भी प्राप्त हुई है. हालांकि मानसून के दौरान नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण फिलहाल यह कार्य रोक दिया गया है. विभाग का कहना है कि 15 सितंबर के बाद मौसम सामान्य होने पर इन साइटों पर दोबारा ड्रेजिंग शुरू कर दी जाएगी. प्रशासन ने अब जिले में पांच और नए स्थानों को ड्रेजिंग के लिए चिन्हित किया है. इनमें मनाली से कुल्लू के बीच ब्यास नदी के तीन स्थान, सैंज घाटी में एक स्थान और मणिकर्ण घाटी में पार्वती नदी का एक क्षेत्र शामिल है. इन साइटों के लिए वन संरक्षण अधिनियम (FCA) के तहत मंजूरी हेतु प्रस्ताव केंद्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को भेजा गया है. मंजूरी मिलते ही टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी और उसके बाद नदी से मलबा हटाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा.

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फिलहाल तीन जगहों पर चल रही है ड्रेजिंग (ETV BHARAT)

क्या होती है ड्रेजिंग?

ड्रेजिंग एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसमें नदी या जलाशय के तल में जमा रेत, गाद, पत्थर, बोल्डर और अन्य मलबे को मशीनों की सहायता से बाहर निकाला जाता है. वर्षों तक जमा यह सामग्री नदी की गहराई कम कर देती है और पानी के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा बनती है. विशेषज्ञों के अनुसार ड्रेजिंग से नदी का प्रवाह सुचारू रहता है, जल धारण क्षमता बढ़ती है और बाढ़ का खतरा कम होता है. इसके अलावा नदी में जमा उपयोगी खनिज और निर्माण सामग्री भी नियंत्रित तरीके से प्राप्त की जा सकती है, जिससे सरकारी राजस्व में वृद्धि होती है.

कई बार तबाही मचा चुकी है ब्यास नदी

कुल्लू जिले में ब्यास नदी का इतिहास बाढ़ और तबाही की घटनाओं से भी जुड़ा रहा है. वर्ष 1995 में आई बाढ़ में 96 दुकानें और 102 घराट तबाह हो गए थे, जबकि करीब 19,300 हेक्टेयर निजी भूमि को नुकसान पहुंचा था. इसके बाद वर्ष 2005, 2023, 2024 और 2025 में भी ब्यास नदी ने कई क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई. मनाली के बाहंग से लेकर बजौरा तक कई ऐसे स्थान हैं जहां नदी बार-बार कटाव और बाढ़ का कारण बनी है. भुंतर सब्जी मंडी क्षेत्र, भुंतर पुल, छरुडू और लुगाड़ भट्टी जैसे इलाके आज भी संवेदनशील माने जाते हैं.

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कई बार तबाही मचा चुकी है ब्यास नदी (ETV BHARAT)

"ड्रेजिंग से बाढ़ के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है. हालांकि यह प्रक्रिया पूरी तरह वैज्ञानिक अध्ययन और मैपिंग के आधार पर ही होनी चाहिए. अनियंत्रित खनन और ड्रेजिंग की आड़ में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंच सकता है. सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि ड्रेजिंग के दौरान जलीय जीवों और पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव पड़े." गुमान सिंह, संयोजक, हिमालयन नीति अभियान

वन निगम के मंडलीय प्रबंधक कानाराम गोदारा ने बताया कि जिले में वर्तमान में तीन स्थानों पर ड्रेजिंग का कार्य किया जा रहा है. बरसात के कारण फिलहाल यह काम रोका गया है, लेकिन 15 सितंबर के बाद इसे फिर से शुरू किया जाएगा. उन्होंने बताया कि पांच नई साइटों की पहचान कर ली गई है और एफसीए मंजूरी के लिए मामला केंद्र सरकार को भेजा गया है. मंजूरी मिलते ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर इन स्थानों पर भी ड्रेजिंग शुरू कर दी जाएगी, ताकि भविष्य में बाढ़ और कटाव से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके.

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