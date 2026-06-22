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बीडीसी अध्यक्ष-उपाध्यक्ष पद के लिए हुआ चुनाव, टॉस से हुआ हार जीत का फैसला, बीजेपी का पलटा गेम

कुल्लू: जिला मुख्यालय ढालपुर के ब्लॉक समिति के कार्यालय में सोमवार को ब्लॉक समिति कल्लू के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनावी प्रक्रिया को पूरा किया गया. 18 सदस्यों वाली ब्लॉक समिति में भाजपा समर्थित यमुना ठाकुर अध्यक्ष पद पर चुनी गई. तो वहीं कांग्रेस समर्थित सुंदर ठाकुर उपाध्यक्ष पद पर चुने गए हैं. 18 सदस्यों की समिति में अध्यक्ष पद के लिए भाजपा समर्थित यमुना ठाकुर को 10 तो कांग्रेस समर्थित हर्ष ठाकुर को 8 वोट मिले.

वहीं, उपाध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस समर्थित सुंदर सिंह को 9 और भाजपा समर्थित नुप राम को भी 9 वोट हासिल हुए. ऐसे में एसडीएम कुल्लू निशांत ठाकुर के द्वारा पर्ची सिस्टम के तहत सुंदर ठाकुर को उपाध्यक्ष पद पर विजय घोषित किया गया. वहीं पूर्व मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि उपाध्यक्ष पद पर आखिर किन कारणों के चलते हार हुई है. इस पर भी बीजेपी के द्वारा मंथन किया जाएगा. इस दौरान एसडीएम कुल्लू निशांत ठाकुर के द्वारा बीडीसी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए शपथ भी करवाई गई.

एसडीएम कुल्लू निशांत ठाकुर ने बताया कि 'चुनावी प्रक्रिया में यमुना ठाकुर को अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है. तो वही पर्ची सिस्टम के माध्यम से सुंदर ठाकुर को उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया है. बीडीसी कुल्लू में कुल 18 सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है. ऐसे में अब बीडीसी कुल्लू के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर चुनावी प्रक्रिया को पूरा कर दिया गया है.'