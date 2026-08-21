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ये स्कूल है या मुर्गियों का बाड़ा, टीन के शेड में चल रहा स्कूल, 22 बच्चे कर रहे पढ़ाई

नाहीं मिडिल स्कूल के भवन में बच्चे टीन के शेड में पढ़ने को मजबूर हैं. इस स्कूल में 22 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं.

नाहीं स्कूल के लिए बना टीन शेड
नाहीं स्कूल के लिए बना टीन शेड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 21, 2026 at 4:39 PM IST

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Updated : August 21, 2026 at 5:08 PM IST

6 Min Read
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कुल्लू: शिक्षा को बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की नींव माना जाता है. जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार की तीर्थन घाटी के दूरदराज क्षेत्रों में कई स्कूल भवनों की खराब हालत शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है. घाटी की ग्राम पंचायत पेखड़ी के राजकीय माध्यमिक विद्यालय नाहीं का भवन असुरक्षित घोषित होने के बाद यहां पढ़ने वाले 22 विद्यार्थियों के लिए टीन की चादरों से अस्थायी व्यवस्था की गई है.

भवन को असुरक्षित घोषित हुए अरसा बीत गया, लेकिन नई इमारत खड़ी करने के नाम पर सरकार केवल फाइलें सरका रही है. नतीजतन, भीषण ठंड और बारिश के बीच 22 मासूम बच्चे टीन की चादरों से बने अस्थाई शेड के नीचे बैठकर अपना भविष्य गढ़ने को मजबूर हैं.

बच्चों के लिए बनाए गए टीन के चार शेड

स्कूल प्रबंधन समिति के प्रधान सुंदर सिंह ने बताया कि 'राजकीय माध्यमिक विद्यालय नाहीं वर्ष 2006 में प्राथमिक विद्यालय से स्तरोन्नत होकर मिडिल स्कूल बना था. वर्ष 2016 में स्कूल के लिए भवन का निर्माण किया गया, लेकिन हर साल आने वाली आपदाओं के कारण आज ये भवन खंडहर में तब्दील हो चुका है. भवन को असुरक्षित घोषित किया जा चुका है और इसकी स्थिति के बारे में शिक्षा विभाग कुल्लू को पत्राचार भी किया गया है. इसके बावजूद अभी तक भवन को हटाने और नए भवन की व्यवस्था को लेकर धरातल पर ठोस काम शुरू नहीं हुआ है. वर्तमान में 21 बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए चार टीन के शेड बनाए गए हैं, जिसमें से तीन में क्लास चलती है, जबकि एक शेड में कार्यालय संचालित किया जा रहा है.'

पेखड़ी-1 और पेखड़ी-2 के भवनों की हालत खस्ता

इस डिजिटल युग में जहां डिजिटल क्लास रूम, राजीव गांधी डे बोर्ड जैसे स्कूल और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा का दावा सरकार करती है, लेकिन आज भी कई ऐसे स्कूल हैं जहां बच्चों को बैठने की सुविधा भी नहीं मिल जाती. ये हालात सिर्फ नाहीं स्कूल के नहीं हैं. पेखड़ी-1 और पेखड़ी-2 प्राथमिक स्कूलों के भवन भी खस्ताहाल हैं, लेकिन जब कड़ाके की ठंड और बारिश के बीच नौनिहाल टीन की चादरों के नीचे बैठकर अपना भविष्य तलाशने पर मजबूर हों, तब आधुनिकता और डिजिटल क्रांति और व्यवस्था परिवर्तन के सारे दावे खोखले नजर आते हैं.

बच्चों को शहर में पढ़ाने के लिए मजबूर माता-पिता

स्थानीय ग्रामीण राम लाल, तारा चन्द, हुकम राम, रमेश आदि का कहना है कि पेखड़ी पंचायत के राजकीय प्राथमिक विद्यालय पेखड़ी-1 और पेखड़ी-2 के भवनों की स्थिति भी खराब बताई जा रही है. स्थानीय लोगों के अनुसार इन स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई के लिए पर्याप्त और सुरक्षित जगह नहीं मिल पा रही है. खराब भवनों के कारण अभिभावकों को अपने बच्चों की शिक्षा के लिए गांव से बाहर भेजने को मजबूर होना पड़ रहा है.

क्षतिग्रस्त प्राइमरी स्कूल भवनों की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है. बजट और स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा.-रमेश भारद्वाज, खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी

दुर्गम इलाकों में जब कड़ाके की ठंड और बारिश के बीच बच्चे टीन की चादरों से बने अस्थाई शेड्स और सीलन भरे एक-एक कमरे में पांच-पांच कक्षाएं चल रही हैं. अजीब विडंबना है कि जहां नए भवनों की मंजूरियां दफ्तरों के लाल फीताशाही और पत्राचार के चक्कर काटते-काटते दम तोड़ देती हैं, वहीं शासन-प्रशासन रिपोर्ट मंगाने और कागजी सर्वे का भरोसा देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेता है. इसका खामियाजा ग्रामीण परिवारों के गरीब बच्चों को गांव से पलायन कर भुगतना पड़ता है. स्थानीय निवासी अंजना ठाकुर ने बताया कि पेखड़ी पंचायत के कई और स्कूलों की स्थिति भी खराब है. राजकीय प्राथमिक विद्यालय पेखड़ी-2 की हालत और भी चिंताजनक है. स्कूल में सिर्फ एक छोटे से कमरे की हालत थोड़ी ठीक है. इसी कमरे में कार्यालय के साथ पांचों कक्षाओं के बच्चों के बैठने की व्यवस्था करनी पड़ती है. स्कूल के अन्य दो कमरे भी गिरने की स्थिति में हैं.

स्थानीय निवासी गुमत शलाठ उर्फ रवि ने कहा कि 'स्कूलों की समस्याओं को लेकर समय रहते आवाज न उठाने का खामियाजा आज बच्चों और उनके अभिभावकों को भुगतना पड़ रहा है. अच्छी शिक्षा के लिए कई अभिभावक अपने बच्चों को लेकर गांव से बाहर शहरों में किराये के कमरे लेकर रहने को मजबूर हैं. कुछ लोग दिहाड़ी-मजदूरी करके बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठा रहे हैं. यदि अभिभावक और स्थानीय लोग मिलकर स्कूलों की समस्याओं के लिए आवाज उठाएं और एकजुट होकर प्रयास करें तो बच्चों को गांव से बाहर पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आज के समय में बच्चों को अच्छी शिक्षा देना हर परिवार की प्राथमिकता है और इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा.'

विभाग ने जमा नहीं करवाई थी सर्वे रिपोर्ट

युवा समाजसेवी यज्ञा चंद जुफरा ने बताया कि पिछले महीने उपप्रधान नील चंद को साथ लेकर मैं नाहीं स्कूल गया था. उस समय स्कूल में पानी की समस्या चल रही थी, जिसे हल कर दिया गया. इसके बाद बीपीओ कार्यालय बंजार में जानकारी ली गई तो पता चला कि लोक निर्माण विभाग की ओर से सर्वे रिपोर्ट जमा नहीं की गई थी. इसके बाद लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में भी संपर्क किया गया. अब सर्वे रिपोर्ट जमा कर दी गई है और कुछ दिनों में भवन को गिराने के आदेश जारी होने की जानकारी मिली है.

व्यवस्था पर भी सवाल

दूरदराज क्षेत्रों के स्कूलों की यह स्थिति केवल भवनों की समस्या नहीं है, बल्कि यह सवाल भी उठाती है कि पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को सुरक्षित और बेहतर शिक्षा का वातावरण कब मिलेगा. यदि स्कूल भवन असुरक्षित हैं और बच्चों को अस्थायी कमरों में पढ़ना पड़ रहा है, तो सरकार और शिक्षा विभाग को इन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर देखना होगा. किसी बच्चे का गांव, भौगोलिक दूरी या आर्थिक स्थिति उसके शिक्षा के अधिकार को कम नहीं कर सकती. दूरदराज के बच्चों को भी सुरक्षित भवन, बेहतर सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना उनका अधिकार है.

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Last Updated : August 21, 2026 at 5:08 PM IST

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