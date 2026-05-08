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कुल्लू में 4 बीघा जमीन पर उगाई गई थी अफीम, STF ने नष्ट किए 1.37 लाख से ज्यादा पौधे

STF कुल्लू अब तक करीब 25 बीघा निजी भूमि पर उगाई गई 6,25,463 से अधिक अफीम के पौधों को नष्ट कर चुकी है.

OPIUM PLANTS DESTROYED BANJAR
STF ने बठाहड़ में नष्ट किए 1.37 लाख से ज्यादा पौधे (KULLU POLICE)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 8:12 PM IST

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Updated : May 8, 2026 at 8:17 PM IST

3 Min Read
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कुल्लू: कुल्लू जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. उपमंडल बंजार के बठाहड़ क्षेत्र में अवैध अफीम की खेती का भंडाफोड़ करते हुए STF ने 1 लाख 37 हजार से अधिक अफीम के पौधों को नष्ट किया है. इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है. पुलिस ने मामले में NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

गुप्त सूचना पर STF की त्वरित कार्रवाई

पुलिस के अनुसार, STF कुल्लू को बंजार तहसील के गांव शलिंगचा में अवैध अफीम की खेती होने की गुप्त सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही STF कुल्लू की दो विशेष टीमों का गठन किया गया और मौके पर दबिश दी गई. टीम ने इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाया, जिसके दौरान निजी भूमि पर बड़े स्तर पर अफीम की खेती पाई गई.

OPIUM PLANTS DESTROYED BANJAR
STF ने नष्ट किए 1.37 लाख से ज्यादा पौधे (KULLU POLICE)

4 बीघा जमीन पर उगाई गई थी अफीम

STF के डीएसपी हेमराज शर्मा ने बताया कि करीब 4 बीघा निजी भूमि पर अवैध अफीम की खेती की जा रही थी. जांच के दौरान टीम ने मौके से लगभग 1,32,787 अफीम के पौधे बरामद किए. सभी पौधों को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया. इस मामले में थाना बंजार में अवैध खेती से जुड़े आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं.

नशे के खिलाफ लगातार अभियान जारी

डीएसपी हेमराज शर्मा ने कहा कि STF का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में अवैध अफीम की खेती और नशे के कारोबार पर पूरी तरह रोक लगाना है. उन्होंने बताया कि भविष्य में भी ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे ताकि युवाओं को नशे के जाल से बचाया जा सके. उन्होंने प्रदेशवासियों, खासकर युवाओं से अपील करते हुए कहा कि यदि कहीं भी चिट्टा, नशा या अवैध खेती से जुड़ी कोई जानकारी मिले तो तुरंत 112 या नजदीकी पुलिस थाना में सूचना दें. सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी.

अब तक 6 लाख से ज्यादा पौधे नष्ट

डीएसपी हेमराज शर्मा के अनुसार, STF कुल्लू अब तक करीब 25 बीघा निजी भूमि पर उगाई गई 6,25,463 से अधिक अफीम के पौधों को नष्ट कर चुकी है. वहीं, इस तरह की अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ अब तक 9 मामले दर्ज किए जा चुके हैं. STF की लगातार कार्रवाई से नशा माफिया पर दबाव बढ़ता नजर आ रहा है.

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Last Updated : May 8, 2026 at 8:17 PM IST

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