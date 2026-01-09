कुल्लू मर्डर केस: अवैध संबंध के शक में हत्या! महिला के पति समेत तीन गिरफ्तार
पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों को जल्द अदालत में पेश किया जाएगा और उनका पुलिस रिमांड लिया जाएगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 9, 2026 at 10:36 PM IST
कुल्लू: कुल्लू जिले के बंजार उपमंडल में बिहार के युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. इस सनसनीखेज मामले में संलिप्त तीन आरोपियों को पुलिस थाना बंजार की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है. इसके साथ ही एक नाबालिग युवक को भी हिरासत में लिया गया है. पुलिस अब आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड लेने की तैयारी कर रही है.
पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान टीकम राम, गोपी चंद और दूर सिंह के रूप में हुई है. ये सभी मंडी जिले के गाड़ागुशैणी के रहने वाले हैं. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सभी आरोपियों को जल्द अदालत में पेश किया जाएगा और उनका पुलिस रिमांड लिया जाएगा. रिमांड के दौरान यह जांच की जाएगी कि मृतक युवक के साथ किन-किन लोगों ने मारपीट की और इस पूरी घटना के पीछे क्या कारण रहे. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि मामले में और कोई व्यक्ति शामिल था या नहीं.
एसपी कुल्लू मदन लाल कौशल ने बताया, "मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है. आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है और यदि जांच के दौरान किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है, तो उसके खिलाफ भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी."
'महिला बयान देने की स्थिति में नहीं'
एसपी ने बताया कि जिस महिला से मिलने मृतक युवक आया था, वह इस घटना के बाद सदमे में है और फिलहाल बयान देने की हालत में नहीं है. जैसे ही उसकी स्थिति सामान्य होगी, पुलिस उसके बयान दर्ज करेगी. मामले की शिकायत टैक्सी चालक लवली द्वारा दी गई थी, जिसके आधार पर तुरंत कार्रवाई की गई.
क्या है पूरा मामला?
बता दें कि कुल्लू जिले के बंजार उपमंडल में बीते दिनों अवैध संबंध के शक में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. बिहार के मुंगेर जिले का रहने वाला 21 वर्षीय दीपक झा, जो दिल्ली में काम करता था, चंडीगढ़ से टैक्सी लेकर बंजार पहुंचा था. वह यहां गाड़ा गुशैणी की रहने वाली एक विवाहित महिला से मिलने आया था, जिसके दो बच्चे हैं. पुलिस के अनुसार युवक के आने की जानकारी महिला के पति और ग्रामीणों को लग गई थी. जिसके बाद महिला के पति और ग्रामीणों ने युवक को बेरहमी से पीटा. गंभीर हालत में युवक को पहले बंजार अस्पताल और फिर कुल्लू के ढालपुर अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी.
