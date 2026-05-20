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पहाड़ों के बीच अवैध तरीके से हो रही थी अफीम की खेती, मौके पर पहुंची पुलिस भी रह गई हैरान, नष्ट किए 4 लाख से ज्यादा पौधे

बंजार में STF ने नष्ट किए अफीम के 4 लाख से ज्यादा पौधे ( KULLU POLICE )

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत स्पेशल टास्क फोर्स (STF) को बड़ी सफलता मिली है. जिला कुल्लू के बंजार उपमंडल के मशीयार गांव में पुलिस ने अवैध रूप से की जा रही अफीम की खेती का खुलासा किया है. पहाड़ों के बीच सीढ़ीनुमा खेतों में फैली अफीम की फसल को देखकर कार्रवाई के लिए पहुंची टीम भी हैरान रह गई. STF ने मौके पर करीब साढ़े चार लाख अफीम के पौधे बरामद कर नष्ट कर दिए हैं. गुप्त सूचना के बाद शुरू हुआ तलाशी अभियान जानकारी के अनुसार STF को बंजार क्षेत्र के बठाहड़ इलाके के मशीयार गांव में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती किए जाने की गुप्त सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही STF कुल्लू की दो विशेष टीमों का गठन किया गया और क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू किया गया. दुर्गम पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए टीम जब मौके पर पहुंची तो वहां बड़े स्तर पर अवैध खेती होती मिली. बंजार में STF ने नष्ट किए अफीम के 4 लाख से ज्यादा पौधे (KULLU POLICE) 30 सीढ़ीनुमा खेतों में उगाए गए थे अफीम के पौधे तलाशी के दौरान निजी भूमि पर लगभग 12 बीघा क्षेत्र में फैली अफीम की खेती का पता चला. यह खेती करीब 30 सीढ़ीनुमा खेतों में की गई थी. पुलिस के अनुसार यहां से कुल 4,32,522 अफीम के पौधे बरामद किए गए. इतनी बड़ी मात्रा में अफीम की खेती मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया. STF ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद सभी पौधों को मौके पर ही नष्ट कर दिया. साथ ही अवैध खेती में शामिल लोगों के खिलाफ थाना बंजार में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. नशे के कारोबार पर लगातार कार्रवाई