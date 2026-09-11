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मिड-डे मील का इतना खौफ कि 10 बच्चों ने छोड़ दिया स्कूल, 24 दिन बाद भी जांच रिपोर्ट का इंतजार

मिड-डे मील में बनी खीर खाने से 38 बच्चे बीमार पड़ गए थे. जिसके बाद से अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे हैं.

बाड़ी स्कूल में मिड-डे मील का खौफ
बाड़ी स्कूल में मिड-डे मील का खौफ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 7:11 PM IST

5 Min Read
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कुल्लू: मनाली विधानसभा क्षेत्र के बाड़ी प्राइमरी स्कूल में मिड-डे मील की खीर खाने के बाद 38 बच्चों के बीमार पड़ने की घटना ने अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है. अब जांच रिपोर्ट सामने न आने और कार्रवाई स्पष्ट नहीं होने से यह डर इतना बढ़ गया है कि 10 बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं. पहले तीन बच्चों के अभिभावकों ने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिया था, जबकि अब सात और बच्चों के प्रमाणपत्र भी लिए जा चुके हैं. कई अन्य अभिभावक भी बच्चों के स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेने की तैयारी में हैं. अभिभावकों का कहना है कि जब तक बच्चों के बीमार पड़ने की वजह और जिम्मेदार लोगों पर हुई कार्रवाई स्पष्ट नहीं होती, तब तक उनका डर खत्म नहीं होगा.

बाड़ी प्राइमरी स्कूल में पहली से पांचवीं कक्षा तक करीब 52 बच्चे पढ़ते हैं. 18 अगस्त को मिड-डे मील में खीर खाने के बाद 38 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई थी. इसके बाद से अभिभावक बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं. अब तक 10 बच्चों के प्रमाणपत्र लिए जा चुके हैं, जबकि कुछ अन्य अभिभावक भी स्कूल से बच्चों का नाम कटवाने की तैयारी में हैं.

स्कूल से बच्चों का नाम कटवा रहे अभिभावक
स्कूल से बच्चों का नाम कटवा रहे अभिभावक (ETV BHARAT)

एसडीएम से मिले अभिभावक

करीब 35 अभिभावकों के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को इस मामले को लेकर उपमंडलाधिकारी मनाली से मुलाकात की थी. अभिभावकों की मांग है कि मामले में तैयार की गई जांच रिपोर्ट उनके सामने रखी जाए. उनका कहना है कि उन्हें यह पता होना चाहिए कि आखिर बच्चों की तबीयत खराब होने की असल वजह क्या रही और जांच में क्या सामने आया.

अभिभावक देवेंद्र कुमार ने कहा, "कई अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन जांच रिपोर्ट सामने नहीं आने के बाद फिर से डर का माहौल बन गया है. अगर घटना की वजह स्पष्ट नहीं हुई तो भविष्य में ऐसी घटना दोबारा होने की आशंका बनी रहेगी. इसी वजह से कई अभिभावक अभी भी बच्चों को स्कूल भेजने से बच रहे हैं."

घर से खाना लेकर स्कूल जा रहे बच्चे

अभिभावक शीला ने बताया कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेज रही हैं, लेकिन खाना घर से ही दे रही हैं. अभिभावकों ने तय किया है कि जब तक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आती, तब तक स्कूल में मिड-डे मील नहीं पकेगा. वहीं, अभिभावक हीरा लाल का कहना है कि स्कूल से खाने के सैंपल लिए गए थे, लेकिन उनकी रिपोर्ट में क्या सामने आया, इसकी जानकारी अभी तक अभिभावकों को नहीं दी गई है. यदि एसडीएम स्तर पर जांच पूरी हो चुकी है, तो प्रशासन को जल्द से जल्द रिपोर्ट सार्वजनिक कर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए ताकि अभिभावकों का डर दूर हो सके.

मिड डे मील में खीर खाने से बीमार हुए बच्चे
मिड डे मील में खीर खाने से बीमार हुए बच्चे (ETV BHARAT)

एसडीएम ने उपायुक्त को सौंपी जांच रिपोर्ट

"मामले की जांच रिपोर्ट तैयार कर उपायुक्त को सौंप दी गई है. अब आगे की कार्रवाई संबंधित विभाग की ओर से की जानी है. रिपोर्ट जल्द अभिभावकों के सामने लाई जाएगी."- गुंजीत चीमा, उपमंडलाधिकारी मनाली

उधर, शिक्षा उपनिदेशक प्रारंभिक जिला कुल्लू ज्ञान चंद का कहना है कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है. जांच रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए हैं, उनके आधार पर निदेशालय की ओर से आगे की कार्रवाई के आदेश दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि बच्चों के स्कूल छोड़ने की जानकारी उनके ध्यान में नहीं है.

चीनी के सैंपल गुणवत्ता में फेल

इस मामले में खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से खीर बनाने में इस्तेमाल की गई चीनी, पानी और अन्य खाद्य सामग्री के सैंपल लिए गए थे. 2 सितंबर को प्रशासन को मिली रिपोर्ट में पानी और अन्य खाद्य सामग्री के सैंपल सही पाए गए थे, जबकि चीनी का सैंपल गुणवत्ता की कसौटी पर खरा नहीं उतरा था. हालांकि, जांच के दौरान मिड-डे मील कर्मचारी ने बताया था कि जिस चीनी का सैंपल लिया गया, वह उस दिन खीर बनाने में इस्तेमाल ही नहीं हुई थी. ऐसे में जांच टीम बच्चों के बीमार पड़ने के वास्तविक कारण का पता लगाने के लिए आगे की जांच कर रही थी.

खाद्य सामग्री के भरे सैंपल में चीनी के सैंपल फेल
खाद्य सामग्री के भरे सैंपल में चीनी के सैंपल फेल (ETV BHARAT)

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, 18 अगस्त को बाड़ी प्राइमरी स्कूल में दोपहर के मिड-डे मील में बच्चों को खीर परोसी गई थी. खाना खाने के कुछ समय बाद कई बच्चों को उल्टियां होने लगीं और उनकी तबीयत बिगड़ गई थी. कुल 38 बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा था. बाद में सभी बच्चे स्वस्थ होकर घर लौट गए थे. बच्चों की तबीयत बिगड़ने की सूचना के बाद स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने खाने और पानी के सैंपल लिए थे. घटना के बाद अभिभावकों ने स्कूल स्टाफ को बदलने और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग उठाई थी.

राजकीय प्राथमिक पाठशाला बाड़ी
राजकीय प्राथमिक पाठशाला बाड़ी (ETV BHARAT)

घटना को कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभिभावकों का मुख्य सवाल अभी भी यही है कि बच्चों की तबीयत खराब होने की वास्तविक वजह क्या थी और इसके लिए किसकी जिम्मेदारी तय हुई. वहीं, जांच रिपोर्ट सामने नहीं आने से अभिभावकों में नाराजगी और डर का माहौल है. इसी डर का असर अब बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा है और अब तक 10 बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं.

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