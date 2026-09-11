ETV Bharat / state

मिड-डे मील का इतना खौफ कि 10 बच्चों ने छोड़ दिया स्कूल, 24 दिन बाद भी जांच रिपोर्ट का इंतजार

कुल्लू: मनाली विधानसभा क्षेत्र के बाड़ी प्राइमरी स्कूल में मिड-डे मील की खीर खाने के बाद 38 बच्चों के बीमार पड़ने की घटना ने अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है. अब जांच रिपोर्ट सामने न आने और कार्रवाई स्पष्ट नहीं होने से यह डर इतना बढ़ गया है कि 10 बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं. पहले तीन बच्चों के अभिभावकों ने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिया था, जबकि अब सात और बच्चों के प्रमाणपत्र भी लिए जा चुके हैं. कई अन्य अभिभावक भी बच्चों के स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेने की तैयारी में हैं. अभिभावकों का कहना है कि जब तक बच्चों के बीमार पड़ने की वजह और जिम्मेदार लोगों पर हुई कार्रवाई स्पष्ट नहीं होती, तब तक उनका डर खत्म नहीं होगा.

बाड़ी प्राइमरी स्कूल में पहली से पांचवीं कक्षा तक करीब 52 बच्चे पढ़ते हैं. 18 अगस्त को मिड-डे मील में खीर खाने के बाद 38 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई थी. इसके बाद से अभिभावक बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं. अब तक 10 बच्चों के प्रमाणपत्र लिए जा चुके हैं, जबकि कुछ अन्य अभिभावक भी स्कूल से बच्चों का नाम कटवाने की तैयारी में हैं.

स्कूल से बच्चों का नाम कटवा रहे अभिभावक (ETV BHARAT)

एसडीएम से मिले अभिभावक

करीब 35 अभिभावकों के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को इस मामले को लेकर उपमंडलाधिकारी मनाली से मुलाकात की थी. अभिभावकों की मांग है कि मामले में तैयार की गई जांच रिपोर्ट उनके सामने रखी जाए. उनका कहना है कि उन्हें यह पता होना चाहिए कि आखिर बच्चों की तबीयत खराब होने की असल वजह क्या रही और जांच में क्या सामने आया.

अभिभावक देवेंद्र कुमार ने कहा, "कई अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन जांच रिपोर्ट सामने नहीं आने के बाद फिर से डर का माहौल बन गया है. अगर घटना की वजह स्पष्ट नहीं हुई तो भविष्य में ऐसी घटना दोबारा होने की आशंका बनी रहेगी. इसी वजह से कई अभिभावक अभी भी बच्चों को स्कूल भेजने से बच रहे हैं."

घर से खाना लेकर स्कूल जा रहे बच्चे

अभिभावक शीला ने बताया कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेज रही हैं, लेकिन खाना घर से ही दे रही हैं. अभिभावकों ने तय किया है कि जब तक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आती, तब तक स्कूल में मिड-डे मील नहीं पकेगा. वहीं, अभिभावक हीरा लाल का कहना है कि स्कूल से खाने के सैंपल लिए गए थे, लेकिन उनकी रिपोर्ट में क्या सामने आया, इसकी जानकारी अभी तक अभिभावकों को नहीं दी गई है. यदि एसडीएम स्तर पर जांच पूरी हो चुकी है, तो प्रशासन को जल्द से जल्द रिपोर्ट सार्वजनिक कर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए ताकि अभिभावकों का डर दूर हो सके.