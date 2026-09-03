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सेब से ज्यादा मुनाफा देगी इस फल की खेती, लो हाइट में भी होता है इसका उत्पादन, नहीं होती ज्यादा मेहनत की जरूरत

कुल्लू में 22 वर्षीय आयुष ठाकुर ने एवाकाडो की खेती शुरू की है. एवाकाडो सेब की खेती का एक मजबूत विकल्प माना जा सकता है.

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कुल्लू में आय़ुष ने शुरू की एवाकाडों की खेती (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 3, 2026 at 8:00 PM IST

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कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में अब युवा नौकरी की तरफ न भागकर कृषि और बागवानी की तरफ अपना रुझान दिख रहे हैं. ऐसे में हिमाचल प्रदेश में सेब, अनार, कीवी, जापानी फल सहित अन्य कई फलों की खेती की जा रही है. वहीं, विदेशी फलों की खेती में भी अब युवा अपने हाथ आजमा रहे हैं.

विदेशी फलों की खेती से युवाओं को आर्थिक रूप से भी अच्छा लाभ हो रहा है. यूट्यूब और इंटरनेट के माध्यम से नई तकनीक की जानकारी ले रहे हैं. हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में स्थित शास्त्री नगर के रहने वाले एक युवा आयुष ठाकुर ने एवाकाडो की खेती में हाथ आजमाया है. पहले उनके घर एवाकाडो का पौधा शौकिया तौर पर लगाया गया था, लेकिन जब उसमें फल आने शुरू हुए और बाजार में उन्हें अच्छे दाम मिलने लगे. इसके बाद 22 साल के आयुष के मन में एवाकाडो की खेती का विचार आया.

आयुष शर्मा ने एवाकाडो की खेती को बनाया आजीविका का साधन (ETV Bharat)

पिता को गिफ्ट किया था एवाकोडा का पौधा

आयुष ठाकुर ने बताया कि 'मेरे पिताजी ने पहले एवाकाडो का एक पेड़ लगाया था और कुल्लू मनाली घूमने आने वाले विदेशियों ने उन्हें ये पेड़ दिया था. 5 साल के बाद जब इस पेड़ पर फल लगना शुरू हुई तो उन्हें इसकी खेती के बारे में विचार आया. एक पेड़ पर शुरुआती दौर में 40 से 60 किलो फल लगते हैं और जब पेड़ 8 साल का हो जाता है, तो एक पेड़ पर 100 किलो से भी अधिक फल देता है. स्थानीय सब्जी मंडी में जब हमने इस फल को बेचा तो हमें 230 रुपए प्रति किलो दाम मिला, जो सेब, अनार, कीवी और जापानी फल की कीमत से काफी अधिक है.'

आयुष शर्मा के बगीचे में लगे एवाकाडो फल
आयुष शर्मा के बगीचे में लगे एवाकाडो फल (ETV Bharat)

बागवानी से जुड़े हैं पिता

युवा आयुष के पिता मान सिंह ने बताया कि वह खुद सरकारी अस्पताल में कार्यरत हैं और इसके साथ-साथ वह खेती-बाड़ी का भी काम करते हैं. उनके द्वारा पहले एवाकाडो का पौधा लगाया गया था। जो आज फल दे रहा है. ऐसे में उनका बेटा आयुष भी अब कृषि और बागवानी की और अपना रुझान दिख रहा है जो सही है. वर्तमान में नौकरियां काफी कम हो गई है. ऐसे में अगर युवा अपने स्तर पर रोजगार के संसाधन प्राप्त करें तो उन्हें भविष्य में इसका काफी अच्छा फायदा होगा.

आयुष शर्मा ने लगाए हैं एवाकाडो के 30 पौधे
आयुष शर्मा ने लगाए हैं एवाकाडो के 30 पौधे (ETV Bharat)

700 रुपये है पौधे की कीमत

आयुष ठाकुर अब एवाकाडो की नर्सरी भी तैयार कर रहे हैं. ऑनलाइन प्रमोशन के माध्यम से नर्सरी में तैयार पौधों को प्रदेशभर में बेच भी रहे हैं. नर्सरी पर तैयार किए गए पौधे जिला कुल्लू के विभिन्न इलाकों के साथ-साथ सोलन और शिमला में भी बेची जा रहे हैं. आयुष ठाकुर ने बताया कि नर्सरी में तैयार पौधों की कीमत 700 रुपए प्रति पौधा रखी गई है. वहीं, इस समय आयुष ठाकुर ने अपने खेतों में 30 से अधिक एवाकाडो के पेड़ भी लगाए हैं, जो 4 साल के भीतर फल देना शुरू कर देते हैं.

सेब की खेती का नया विकल्प बन सकता है एवाकाडो
सेब की खेती का नया विकल्प बन सकता है एवाकाडो (ETV Bharat)

800 से 1600 मीटर की ऊंचाई तक हो सकती है खेती

आयुष ठाकुर ने बताया कि 'हिमाचल प्रदेश में 800 मीटर से लेकर 1600 मीटर की ऊंचाई तक एवाकाडो की खेती की जा सकती है, लेकिन सर्दियों में इसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है. सर्दियों में आसमान से कोहरा गिरने के चलते इसके पत्ते जल जाते हैं, क्योंकि पतझड़ में भी इस पेड़ के पत्ते नहीं झड़ते है और ये पूरा साल हरा भरा रहता है. इसके अलावा इस पर बाकी अन्य पेड़ों की तरह अंधाधुन स्प्रे और रसायन युक्त खाद भी नहीं दी जाती है, जिसके चलते ये बाकी फलदार पेड़ों के मुकाबले काफी अच्छा फायदे का सौदा है, जहां पर भी कोहरा कम पड़ता हो या फिर तापमान इसके लिए अनुकूल रहता हो, तो वहां पर लोग एवाकाडो के पौधे को अपने खेतों में तैयार कर सकते हैं.'

एवाकोडों के लिए नहीं होती ज्यादा देखभाल की जरूरत
एवाकोडों के लिए नहीं होती ज्यादा देखभाल की जरूरत (ETV Bharat)

इंटरनेट बना सहारा

आयुष ठाकुर ऑनलाइन माध्यम से भी इस खेती के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं और अन्य लोगों को भी इसके लिए जागरुक कर रहे हैं, क्योंकि कुल्लू घाटी में पहले सेब काफी अधिक मात्रा में होता था, लेकिन मौसम में आए बदलाव के चलते अब सेब का दायरा ऊंचाई वाले क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया है. ऐसे मेंयुवा एवाकाडो की खेती की ओर अपना रुझान दिखाते हैं, तो आने वाले समय में इस फसल के अच्छे दाम से उन्हें काफी फायदा होगा.

5 साल में फल देने लगता है एवाकाडो का पौधा
5 साल में फल देने लगता है एवाकाडो का पौधा (ETV Bharat)

कुल्लू के कायस में एवाकाडो के पौधे लगाने वाले युवक अभिषेक का कहना है कि अब जिला कुल्लू में मौसम में आए बदलाव के चलते सेब की खेती करना काफी मुश्किल हो रहा है और अनार की फसल में भी स्प्रे का अधिक उपयोग हो रहा है. ऐसे में मैंने अभी अभी एवाकाडो के 50 पेड़ लगाए हैं, जो करीब 3 सालों के बाद फल देना शुरू कर देंगे. इस पेड़ की देखभाल काफी कम होती है और आने वाले समय में यह अन्य बाकी फल देने वाले पेड़ों का अच्छा विकल्प बन सकता है. हालांकि शुरुआती दौर में नर्सरी से पौधा लेने की कीमत काफी अधिक है। लेकिन जिस तरह से बाजार में इसके दाम मिल रहे है। उससे आने वाले समय में किसानों को काफी फायदा होगा.

700 रुपये तक है पौधे की कीमत
700 रुपये तक है पौधे की कीमत (ETV Bharat)

बागवानी विभाग लोगों को बांटेगा पौधे

जिला कुल्लू के बजौरा में फल विकास परियोजना में तैनात विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर रोशन आनंद का कहना है कि 'प्रदेश में बागवानी विभाग भी अब इस और कार्य कर रहा है. ताकि लोगों की आर्थिकी को मजबूत किया जा सके. जिला कुल्लू में भी कुछ लोग अपने स्तर पर एवाकाडो की खेती कर रहे हैं और पेड़ों पर भी अच्छे फल आ रहे हैं. आने वाले समय में बागवानी विभाग भी इसके पौधे तैयार कर लोगों के बीच बांटेगा.'

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