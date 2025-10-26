सेना के जवान इंद्र सिंह की हार्ट अटैक से मौत, दिवाली मना कर लौटे थे ड्यूटी पर
भारतीय सेना के जवान इंद्र सिंह का हार्ट अटैक से निधन. कराल गांव में सैन्य सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 26, 2025 at 1:52 PM IST|
Updated : October 26, 2025 at 7:44 PM IST
कुल्लू: जिला कुल्लू के मनाली विधानसभा क्षेत्र के कराल गांव के रहने वाले भारतीय सेना में तैनात जवान इंद्र सिंह का हृदय गति रुकने से जहां निधन हो गया. रविवार, 25 अक्टूबर को सैन्य सम्मान के साथ कराल गांव में स्वर्गीय इंद्र सिंह का अंतिम संस्कार किया गया. इंद्र सिंह दिवाली की छुट्टियों पर घर आए थे और छुट्टी खत्म होने के बाद वापस ड्यूटी पर चले गए थे.
सेना के जवान इंद्र सिंह की हार्ट अटैक से मौत
अधिकारियों के अनुसार, हिसार में अचानक इंद्र सिंह को हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई. सेना के अधिकारियों के द्वारा रविवार सुबह शव को कराल गांव लाया गया, जहां पर सैकड़ों ग्रामीणों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरा किया गया. इस दौरान पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर भी उपस्थित रहे. वहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी सेना जवान स्व इंद्र सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनके निधन से देश को क्षति पहुंची हैं. इस कठिन परिस्थिति में परमात्मा उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें.
CM सुखविंदर सिंह ने जताया दुख
हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है, "ज़िला कुल्लू की ऊझी घाटी के कराल गांव निवासी एवं भारतीय सेना के वीर जवान श्री इंद्र सिंह जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है. देश की सेवा में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा. ईश्वर दिवंगत की आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिवार को इस अपार दुःख की घड़ी में धैर्य एवं संबल प्रदान करें. ॐ शांति."
कराल गांव में सैन्य सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार
हिमाचल के पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि, "अंतिम संस्कार के दौरान समूचे गांव की आंखें नम थीं और हर हृदय में अपार श्रद्धा व सम्मान की भावना थी. स्व. इंद्र सिंह के साहस और बलिदान शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता. ऐसे वीर सपूत हमारे देश की शान और गौरव हैं."
हार्ट अटैक क्या है?
आईजीएमसी के वरिष्ठ ह्रदय रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉ. राजीव मारवा के अनुसार, "हार्ट अटैक का कारण दिल में खून की सप्लाई करने वाली नसों में रुकावट आने के कारण हार्ट को खून नहीं मिल पाता है और वो रुक जाता है यानी काम करना बंद कर देता है. इससे ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है. जरूरी नहीं है कि हार्ट अटैक तीन बार आए. 15 से 20 फीसदी लोगों की मौत पहली बार में ही हो जाती है."
हार्ट अटैक के लक्षण
डॉ. राजीव मारवा ने बताया कि सीने में दबाव या दर्द महसूस होना, बाएं हाथ, जबड़े या पीठ में दर्द, सांस फूलना, ठंडा पसीना और उल्टी या चक्कर आना हार्ट अटैक के प्रमुख लक्षणों में से एक हैं. एहतियात के तौर पर हर साल ईसीजी, इको और लिपिड प्रोफाइल कराएं. साथ ही धूम्रपान और शराब से दूरी बनाए रखें.
ये भी पढ़ें: पुलिस की वर्दी पहनकर बाजार में घूमने निकली युवती, पैर में पहने जूतों से टैक्सी चालकों ने पकड़ लिया
ये भी पढ़ें: स्वास्थ्य विभाग में महिलाओं की होगी भर्ती, इन कर्मियों का बढ़ा मानदेय, कैबिनेट मीटिंग में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर