सेना के जवान इंद्र सिंह की हार्ट अटैक से मौत, दिवाली मना कर लौटे थे ड्यूटी पर

कुल्लू: जिला कुल्लू के मनाली विधानसभा क्षेत्र के कराल गांव के रहने वाले भारतीय सेना में तैनात जवान इंद्र सिंह का हृदय गति रुकने से जहां निधन हो गया. रविवार, 25 अक्टूबर को सैन्य सम्मान के साथ कराल गांव में स्वर्गीय इंद्र सिंह का अंतिम संस्कार किया गया. इंद्र सिंह दिवाली की छुट्टियों पर घर आए थे और छुट्टी खत्म होने के बाद वापस ड्यूटी पर चले गए थे.

सेना के जवान इंद्र सिंह की हार्ट अटैक से मौत

अधिकारियों के अनुसार, हिसार में अचानक इंद्र सिंह को हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई. सेना के अधिकारियों के द्वारा रविवार सुबह शव को कराल गांव लाया गया, जहां पर सैकड़ों ग्रामीणों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरा किया गया. इस दौरान पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर भी उपस्थित रहे. वहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी सेना जवान स्व इंद्र सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनके निधन से देश को क्षति पहुंची हैं. इस कठिन परिस्थिति में परमात्मा उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें.