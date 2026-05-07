कुल्लू की सब्जी मंडी में छाई ख़ुबानी, बागवानों को पिछले साल के मुकाबले मिल रहे बेहतर दाम
कुल्लू में ख़ुबानी की फसल सब्जी मंडी में पहुंचना शुरू हो गई है, अच्छे दाम मिलने से बागवान भी बेहद खुश हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 7, 2026 at 11:12 AM IST
कुल्लू: जिला कुल्लू की सब्जी मंडियों में अब ख़ुबानी फल की आवक शुरू हो गई है. जिला कुल्लू की सबसे बड़ी सब्जी मंडी भुंतर में बागवानों को ख़ुबानी फल के अच्छे दाम भी मिल रहे हैं. मई महीने की शुरुआत में ही मणिकर्ण, बजौरा, गड़सा घाटी से ख़ुबानी लेकर बागवान सब्जी मंडी पहुंच रहे हैं. इस बार बागवानों को ख़ुबानी के 180 रुपए से लेकर 220 रुपए प्रति किलो तक दाम मिल रहे हैं. वहीं, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के व्यापारी भी भुंतर सब्जी मंडी में डेरा डाले हुए हैं और यहां से खुमानी की फसल खरीद कर उसे बाहरी राज्यों की मंडियों में पहुंचा रहे हैं.
पिछले साल के मुकाबले मिल रहे अच्छे दाम
बुधवार को भुंतर सब्जी मंडी में ख़ुबानी फल की बोली 180 रुपए से 230 रुपए प्रति किलो तक हुई. ऐसे में इस बार बेहतर दाम मिलने से बागवानों के चेहरे खिल गए हैं. बीते साल की अगर बात करे तो मई महीने की शुरुआत में बागवानों को ख़ुबानी फल के दाम 130 से 160 रुपये के बीच मिले थे. इस बार ख़ुबानी के 40 से 80 रुपए ज्यादा दाम मिल रहे हैं. हालांकि ख़ुबानी की फसल का यह शुरुआती दौर है और आने वाले दिनों में इसकी ज्यादा फसल सब्जी मंडी आएगी. ऐसे में आने वाले समय में इसके दाम भी प्रभावित हो सकते हैं, जिस तरह से शुरुआती दौर में खुमानी फल को अच्छे दाम मिल रहे हैं, उससे बागवानों को काफी फायदा हो रहा है.
"सब्जी मंडी में बुधवार को 180 रुपए से लेकर 220 रुपए प्रति किलो तक ख़ुबानी बिकी है. शुरुआती दौर में खुमानी फल को अच्छे दाम मिल रहे हैं. उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अन्य फलों के भी अच्छे दाम मिलेंगे. जिससे घाटी के बागवान को फायदा होगा." - श्याम लाल, आढ़ती, सब्जी मंडी भुंतर
पर्यटन सीजन में बढ़ती है स्थानीय फलों की मांग
गौरतलब है कि जिला कुल्लू में अब पर्यटन सीजन की भी शुरुआत हो गई है. ऐसे में यहां आने वाले सैलानी स्थानीय फलों का स्वाद चखते हैं और अपने साथ भी उन्हें खरीद कर ले जाते हैं. जिसके चलते बागवान ख़ुबानी फल की छोटी पैकिंग भी मंडी में ला रहे हैं. गड़सा के बागवान कृष्ण लाल ने बताया कि ख़ुबानी जिले में तैयार होने वाला पहला फल होता है. इसके अलावा अब कुछ दिनों में पलम की फसल भी तैयार होकर मंडियों में पहुंच जाएगी. जिला कुल्लू में फलों की बागवानी से भी हजारों लोग जुड़े हुए हैं. ऐसे में अच्छे दाम मिलने से बागवानों को भी फायदा मिल रहा है.
"ख़ुबानी फल को बड़ी पैकिंग के साथ-साथ छोटी पैकिंग में तैयार कर भी मंडी में बेचा जा रहा है और बाहरी राज्यों के व्यापारी भी इसे अच्छे दामों में खरीद रहे हैं. अब बागवानों द्वारा खुमानी फल के अर्ली वैरायटी को भी यहां पर तैयार किया जा रहा है. जिसकी फसल अप्रैल महीने में ही तैयार हो जाती है." - सुरेंद्र ठाकुर, बागवान, मणिकर्ण