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कुल्लू की सब्जी मंडी में छाई ख़ुबानी, बागवानों को पिछले साल के मुकाबले मिल रहे बेहतर दाम

कुल्लू: जिला कुल्लू की सब्जी मंडियों में अब ख़ुबानी फल की आवक शुरू हो गई है. जिला कुल्लू की सबसे बड़ी सब्जी मंडी भुंतर में बागवानों को ख़ुबानी फल के अच्छे दाम भी मिल रहे हैं. मई महीने की शुरुआत में ही मणिकर्ण, बजौरा, गड़सा घाटी से ख़ुबानी लेकर बागवान सब्जी मंडी पहुंच रहे हैं. इस बार बागवानों को ख़ुबानी के 180 रुपए से लेकर 220 रुपए प्रति किलो तक दाम मिल रहे हैं. वहीं, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के व्यापारी भी भुंतर सब्जी मंडी में डेरा डाले हुए हैं और यहां से खुमानी की फसल खरीद कर उसे बाहरी राज्यों की मंडियों में पहुंचा रहे हैं.

पिछले साल के मुकाबले मिल रहे अच्छे दाम

बुधवार को भुंतर सब्जी मंडी में ख़ुबानी फल की बोली 180 रुपए से 230 रुपए प्रति किलो तक हुई. ऐसे में इस बार बेहतर दाम मिलने से बागवानों के चेहरे खिल गए हैं. बीते साल की अगर बात करे तो मई महीने की शुरुआत में बागवानों को ख़ुबानी फल के दाम 130 से 160 रुपये के बीच मिले थे. इस बार ख़ुबानी के 40 से 80 रुपए ज्यादा दाम मिल रहे हैं. हालांकि ख़ुबानी की फसल का यह शुरुआती दौर है और आने वाले दिनों में इसकी ज्यादा फसल सब्जी मंडी आएगी. ऐसे में आने वाले समय में इसके दाम भी प्रभावित हो सकते हैं, जिस तरह से शुरुआती दौर में खुमानी फल को अच्छे दाम मिल रहे हैं, उससे बागवानों को काफी फायदा हो रहा है.