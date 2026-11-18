ETV Bharat / state

5 साल से नहीं मिली सब्सिडी, अपनी जेब से एंटी हेलनेट का खर्च उठा रहे बागवान, इतने करोड़ की राशि पेंडिंग

एंटी हेलनेट की सब्सिडी लंबित ( ETV Bharat )

कुल्लू: जिला कुल्लू के बागवानों ने सेब की फसल को ओलावृष्टि से बचाने के लिए जाल तो लगाए, लेकिन अब उनके 15 करोड़ रुपये सब्सिडी के फेर में फंस गए हैं. प्रदेश सरकार एंटी हेलनेट पर दी जाने वाली सब्सिडी पांच साल से नहीं दे पाई है. जिस कारण अब जिला कुल्लू के करीब 2000 बागवानों को इस सब्सिडी का इंतजार कर रहे हैं और बागवानी विभाग अभी तक इस सब्सिडी का भुगतान नहीं हो पाया है. जिला कुल्लू के बागवानों को साल 2021-22 से सब्सिडी की राशि के लिए चक्कर काटने पड़ रहे हैं. लंबित राशि के भुगतान के लिए उद्यान विभाग के कार्यालयों में इस योजना का लाभ लेने के बाद भी उन्हें अब तक सब्सिडी की राशि नहीं मिली है.

ओलावृष्टि से हर साल सेब को होता है नुकसान