5 साल से नहीं मिली सब्सिडी, अपनी जेब से एंटी हेलनेट का खर्च उठा रहे बागवान, इतने करोड़ की राशि पेंडिंग
2 हजार बागवानों को 5 साल से नहीं मिल पाई है एंटी हेलनेट की सब्सिडी की राशि, अब प्रदेश सरकार से लगाई गुहार.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 5:17 PM IST
कुल्लू: जिला कुल्लू के बागवानों ने सेब की फसल को ओलावृष्टि से बचाने के लिए जाल तो लगाए, लेकिन अब उनके 15 करोड़ रुपये सब्सिडी के फेर में फंस गए हैं. प्रदेश सरकार एंटी हेलनेट पर दी जाने वाली सब्सिडी पांच साल से नहीं दे पाई है. जिस कारण अब जिला कुल्लू के करीब 2000 बागवानों को इस सब्सिडी का इंतजार कर रहे हैं और बागवानी विभाग अभी तक इस सब्सिडी का भुगतान नहीं हो पाया है. जिला कुल्लू के बागवानों को साल 2021-22 से सब्सिडी की राशि के लिए चक्कर काटने पड़ रहे हैं. लंबित राशि के भुगतान के लिए उद्यान विभाग के कार्यालयों में इस योजना का लाभ लेने के बाद भी उन्हें अब तक सब्सिडी की राशि नहीं मिली है.
ओलावृष्टि से हर साल सेब को होता है नुकसान
गौरतलब है कि जिला कुल्लू समेत प्रदेश के कई जिलों में हर साल ओलावृष्टि से सेब की फसल को भारी नुकसान होता है. इससे बागवानों को करोड़ों रुपये की चपत लगती है. फसल को ओलों से बचाने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से एंटी हेलनेट लगाने पर 80 फीसदी सब्सिडी देने का प्रावधान है, लेकिन पिछले पांच साल से सब्सिडी का भुगतान नहीं होने से बागवानों की परेशानी बढ़ गई है. प्रदेश सरकार की योजना के अनुसार सेब की फसल को ओलावृष्टि से बचाने के लिए एंटी हेलनेट लगाने पर सरकार 80% सब्सिडी जारी करती है.
"करोड़ों रुपये की सब्सिडी लंबित रखना बागवानों के साथ आन्याय है. सरकार से मांग है कि लंबित राशि जारी करने के लिए जल्द बजट का प्रावधान किया जाए, ताकि बागवानों को राहत मिल सके." - धनवीर ठाकुर, बागवान, कुल्लू
'अपने जेब से उठाया एंटी हेलनेट का सारा खर्च'
वहीं, बागवान रमेश कुमार का कहना है कि सेब की फसल को बचाने के लिए उन्होंने एंटी हेलनेट तो लगा लिए हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें अपनी जेब से ही सारा खर्चा करना पड़ा. उन्हें उम्मीद थी कि सरकार द्वारा एंटी हेलनेट की सब्सिडी की राशि दी जाएगी, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से कम बोझ सहना पड़ेगा, लेकिन अभी तक उन्हें एंटी हेलनेट की सब्सिडी की राशि नहीं मिल पाई है.
"जिला कुल्लू में हर साल ओलावृष्टि से बागवानों को करोड़ों रुपये का नुकसान होता है. ऐसे में सरकार को बागवानों की लंबित सब्सिडी जल्द जारी करनी चाहिए. इस साल भी ओलों से बागवानों को भारी नुकसान हुआ है. सरकार को 80 फीसदी के हिसाब से सब्सिडी प्रदान करनी चाहिए." - प्रेम शर्मा, अध्यक्ष, फलत्पादक संघ कुल्लू
2 हजार बागवानों की राशि लंबित
जिला कुल्लू की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा 1,700 बागवानों की 12 करोड़ रुपये की सब्सिडी जिले के बाह्य सराज के बागवानों की लंबित है. इसके अलावा बंजार, कुल्लू और मनाली क्षेत्र के अन्य बागबानों की भी करोडों की सब्सिडी जारी होना बाकी है. कुल मिलाकर जिले के करीब 2,000 से अधिक बागवानों की 15 करोड़ से अधिक की राशि अभी लंबित है. बागवानों की मांग है कि सरकार को बागवानों की एंटी हेलनेट की सब्सिडी को प्राथमिकता के आधार पर जारी करना चाहिए. इस बार बागवानों को ओलावृष्टि के साथ कम उत्पादन का नुकसान उठाना पड़ा है. ऐसे में फसल को बचाने के लिए हेलनेट का प्रयोग किया जाता है.
"बागवानों की लंबित सब्सिडी का मामला सरकार के ध्यान में है. इस संबंध में विभाग की ओर से पत्राचार किया गया है. उम्मीद है कि जल्द बागवानों को यह राशि मिलेगी." - राजकुमार, उपनिदेशक, उद्यान विभाग कुल्लू