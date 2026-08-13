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हिमाचल में बागवानों को बड़ी राहत, एक साल बाद मिलेगा सी-ग्रेड सेब का भुगतान

"अगर किसी बागवान द्वारा 100 से ज्यादा सी ग्रेड सेब की बोरियां भी दी गई है, तो उसका भी भुगतान समय पर किया जाना चाहिए. जिला कुल्लू में ज्यादातर लोग कृषि या बागवानी पर ही आधारित है और उसी से वह अपना साल भर का खर्च निकालते हैं. सरकार द्वारा 100 बोरी ज्यादा सेब देने वालों से कुछ दस्तावेज भी मांगे जा रहे हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है. सरकार को चाहिए कि वह जल्द से जल्द सभी बागवानों का भुगतान करें." - करतार सिंह, बागवान

वहीं, जिला कुल्लू की अगर बात करें तो यहां भी एचपीएमसी ने एक साल बाद बागवानों का लंबित भुगतान करना शुरू कर दिया है. बागवानों ने मार्केट इंटरवेंशन (एमआईएस) के तहत सरकार को सी-ग्रेड सेब बेचा था. अब बागवानों के खातों में डीबीटी के जरिए पैसा पहुंचेगा. लंबे इंतजार के बाद मिली यह खबर उन परिवारों के लिए राहत लेकर आई है, जिनके लिए सेब सिर्फ फसल नहीं, बल्कि यह फसल सालभर की रोजी-रोटी और उनकी उम्मीद है.

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में अब राज्य सरकार द्वारा बागवानों से लिए गए सी-ग्रेड सेब का भुगतान करना शुरू कर दिया है. बीते दिनों शिमला में बागवानी विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने बताया था कि इसके लिए सरकार द्वारा 45 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है और डीबीटी के जरिए बागवान के खाते में पैसा पहुंचना भी शुरू हो गया है. ऐसे में प्रदेश के हजारों बागवानों ने अब राहत की सांस ली है, जिन्होंने साल 2025 में सी ग्रेड का सेब एचपीएमसी और हिमफैड को बेचा था. इस राशि से साल 2022, 2023, 2024 और 2025 में एमआईएस के तहत खरीदे गए सेबों का बकाया भुगतान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के जरिए सीधे बागवानों के बैंक खातों में भेजा जा रहा है. वहीं, 100 बोरी से ज्यादा सेब बेचने वाले के खाते में भी राशि डालने के लिए अब प्रक्रिया शुरू कर दी है.

हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो एमआईएस के तहत एचपीएमसी को दिए सी-ग्रेड सेब का करीब 120 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित था. ऐसे में अब-अब एचपीएमसी ने भुगतान शुरू कर दिया है. जिला कुल्लू में साल 2025 में 766 बागवानों ने 1653 मीट्रिक टन सी-ग्रेड सेब एचपीएमसी को दिया है. इसमें करीब 47 हजार बोरियां शामिल थीं. 12 रुपये के हिसाब से खरीदे गए इस सेब की कीमत किसानों नहीं मिल पाई थी. अब 30 बोरी सेब देने वाले बागवानों का भुगतान हो चुका है. इसके अलावा 31 से 100 बोरियां देने वालों की औपचारिकताएं पूरी हैं और जल्द डीबीटी से राशि खातों में आएगी.

एक साल बाद भी नहीं मिला भुगतान

घाटी के बागवान हरीश ठाकुर का कहना है कि साल 2025 में जिला कुल्लू के अधिकतर क्षेत्र में आपदा आई थी. इससे सड़कें अवरुद्ध थीं. ऐसे में बागवान सेब को मंडियों तक नहीं पहुंचा पाए थे. बागवानों का सेब बगीचों में ही गिर गया था. यह सेब एचपीएमसी को दिया था. हालांकि पहले सी ग्रेड से की खरीदारी के बाद तीन या चार महीने के अंदर ही बागवानों को राशि में आती थी, लेकिन इस साल 1 साल का समय हो गया. ऐसे में अब जल्द से जल्द राशि देने की प्रक्रिया में तेजी लाई जानी चाहिए.

"एचपीएमसी द्वारा 30 से ज्यादा सेब की बोरियां देने वाले बागवानों का भी अब भुगतान किया जाएगा. कुल्लू में सी ग्रेड सेब की खरीद के लिए पतलीकूहल, बंदरोल, दड़का, जरी, भुंतर, सैंज, बंजार और ज्वालापुर में आठ केंद्र खोले गए थे. अब तीसरे चरण में 101 से ज्यादा सेब की बोरी देने वाले बागवानों की सी-ग्रेड सेब की लंबित राशि का भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. छोटे बागवानों के खातों में राशि डाल दी गई है और अभी दूसरे चरण में भी डीबीटी के जरिए से भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है." - सुनील कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधक, एचपीएमसी, पतलीकूहल

सबसे ज्यादा शिमला जिले की राशि लंबित

गौरतलब है कि मार्च महीने में बागवानी मंत्री जगत सिंह द्वारा विधानसभा में जानकारी दी गई थी कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में करीब 57,182 बागवानों को कुल 120 करोड़ 59 लाख रुपए दिए जाने बाकी हैं. यह राशि हिमफैड और HPMC के पास लंबित है. जगत सिंह नेगी ने बताया कि सरकार बागवानों का भुगतान करने के लिए बजट का प्रावधान कर रही है. साथ ही केंद्र सरकार से भी 16 करोड़ 47 लाख रुपए के हिस्से के लिए पत्राचार किया जा रहा है. अगर जिलों की बात करें तो शिमला में सबसे ज्यादा 107 करोड़ से ज्यादा राशि लंबित है. इसके अलावा किन्नौर, कुल्लू, मंडी और चंबा जिलों में भी करोड़ों का भुगतान बाकी है. वहीं, हिमफैड के जरिए भी हजारों बागवानों को भुगतान किया जाना है.