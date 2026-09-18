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कुल्लू में 500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, दो लोगों की मौत

पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. शवों का पोस्टमार्टम भी कराया जा रहा है.

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कुल्लू में दर्दनाक सड़क हादसा (@ANNI-POLICE)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 2:01 PM IST

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कुल्लू: कुल्लू जिले में गुरुवार देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. आनी उपमंडल के दुराह क्षेत्र (नित्थर सब-तहसील) में एक ऑल्टो कार करीब 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी. हादसे में कार सवार दो लोगों की मौत हो गई. दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू कर दोनों शवों को खाई से बाहर निकाला. पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार, देर रात ग्राम पंचायत दुराह के डवार्च रोड पर सेरी के घाट के पास यह हादसा हुआ. ऑल्टो कार नंबर HP-35-6481 दुराह की ओर जा रही थी. इसी दौरान सेरी के पास कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे करीब 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी. हादसा इतना भीषण था कि खाई में गिरने के बाद कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. कार में सवार दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों की पहचान हरि सिंह निवासी शाह, ग्राम पंचायत लोट और श्याम लाल निवासी डवार्च, ग्राम पंचायत दुराह के रूप में हुई है.

स्थानीय लोगों ने चलाया रेस्क्यू अभियान

सड़क हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए. आनी पुलिस की टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से दोनों शवों को खाई से बाहर निकाला. इसके बाद एंबुलेंस के माध्यम से शवों को आनी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने बताया कि दोनों शवों के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जा रही है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे. हादसे की सूचना के बाद मृतकों के परिवारों में मातम पसरा हुआ है.

डीएसपी आनी राजीव मेहता ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि कार किस वजह से अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी. फिलहाल पुलिस की जांच के बाद ही हादसे की पूरी वजह सामने आएगी.

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