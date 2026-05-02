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कुल्लू में दर्दनाक हादसा: चलती कार पर गिरा पेड़, चार महिला शिक्षकों की मौत

आनी में चलती कार पर पेड़ गिरने से चार महिला शिक्षकों की मौत ( ETV BHARAT )

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के आनी उपमंडल में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. शमशेर के पास चलती कार पर अचानक एक बड़ा पेड़ गिर गया, जिससे कार गहरी खाई में जा गिरी. इस हादसे में चार महिला शिक्षकों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है.

कैसे हुआ हादसा?

जानकारी के अनुसार, कार में सवार सात लोग आनी की ओर जा रहे थे. इसी दौरान शमशेर के पास तेज तूफान और खराब मौसम के चलते पहाड़ी से एक विशाल पेड़ टूटकर सीधे चलती कार पर गिर गया. पेड़ गिरने से कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खाई में जा गिरी. हादसा इतना भयावह था कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.

घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. स्थानीय लोगों ने मिलकर कार में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाला और एंबुलेंस की मदद से आनी अस्पताल पहुंचाया. लेकिन इलाज के दौरान चार महिलाओं ने दम तोड़ दिया. पुलिस के अनुसार मृतक महिलाओं की पहचान सीमा देवी (रोपड़ी), बंती देवी (लामी सेरी), उषा (तराला) और स्नेहलता (पारली धार) के रूप में हुई है. वहीं घायलों में वाहन चालक सुरेश चंद, तारा देवी (रोपड़ी) और रीना कुमारी (कठेहड़, मंडी) शामिल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है.