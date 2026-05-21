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7 किलो चरस के साथ महिला समेत दो गिरफ्तार, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस

कुल्लू जिले में आनी पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक कार से भारी मात्रा में चरस के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया.

7 किलो चरस के साथ महिला समेत दो गिरफ्तार
7 किलो चरस के साथ महिला समेत दो गिरफ्तार (Kullu Police)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 10:05 PM IST

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कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में अवैध नशा तस्करी का मामला थमने का नाम ले रहा है. हालांकि, प्रदेश भर में पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ लागातार कार्रवाई कर रही है. इस कड़ी में जिला कुल्लू के उपमंडल आनी में पुलिस की टीम ने नाकाबंदी के दौरान एक गाड़ी से 7 किलो चरस बरामद की. वहीं, मामले में एक पुरुष और महिला को गिरफ्तार किया है. अब पुलिस टीम आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है कि वह कहां से यह चरस खरीद कर ला रहे थे और आगे किसे बेचने के लिए जा रहे थे? पुलिस ने चरस को अपने कब्जे में ले लिया है.

कुल्लू पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आनी पुलिस थाना की टीम ने निगाण चौक पर नाकाबंदी कर रखी थी. इसी दौरान हरियाणा नंबर की एक कार (HR 31V-1424) वहां से गुजरी. जिसे पुलिस टीम ने रूटीन जांच के लिए रोका. कार में एक पुरुष और एक महिला सवार थे. जब पुलिस ने संदेह के आधार पर कार और दोनों सवारों की गहनता से तलाशी ली, तो गाड़ी के अंदर से 7 किलोग्राम चरस बरामद हुई. चरस मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत मादक पदार्थ को अपने कब्जे में ले लिया और दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया. इसके साथ ही नशा तस्करी में इस्तेमाल की जा रही कार को भी जब्त कर लिया.

कुल्लू पुलिस अधीक्षक मदन लाल ने बताया, 'पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है. दोनों आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. नशे के खिलाफ कुल्लू पुलिस का यह अभियान भविष्य में भी इसी तरह जारी रहेगा. नशे के अवैध कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा'.

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