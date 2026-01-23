ETV Bharat / state

हिमाचल में इन दो कोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी, मौके पर डॉग स्क्वायड और बम स्क्वायड टीम तैनात, सर्च ऑपरेशन जारी

गौरतलब है कि रहे कि इससे पहले भी कुल्लू न्यायालय परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी. ऐसे में पुलिस इस मामले की भी छानबीन में जुटी हुई है कि आखिर कौन शातिर बार-बार इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है?

जानकारी के अनुसार, कुल्लू अदालत के कार्यालय में एक ईमेल आई, जिसमें पूरे परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. ऐसे में इस ईमेल के मिलते ही कुल्लू पुलिस को सूचित किया गया. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. बीएसएनएल कार्यालय और साथ लगते अन्य कार्यालय को भी खाली करवाया गया है. वहीं, पुलिस ने बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड को मौके पर बुलाया है. पूरे परिसर की तलाशी ली जा रही है.

जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर स्थित जिला कुल्लू अदालत कार्यालय को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है. यह धमकी ईमेल के माध्यम से मिली है. ऐसे में पुलिस प्रशासन भी हरकत में आ गया है. इसके अलावा बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वायड भी मौके पर पहुंच गए. पूरे परिसर की तलाशी ली जा रही है.

कुल्लू/हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. इस बार कुल्लू और हमीरपुर जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. धमकी भरा ईमेल मिलने से दोनों जगह अफरा-तफरी का माहौल है. कोर्ट परिसर को खाली कराया गया है. मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंच चुकी है. बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वायड भी मौके पर पहुंच गया है.

एसपी कुल्लू मदनलाल कौशल ने बताया, 'पुलिस को जैसे ही ईमेल की सूचना मिली तो उन्होंने तुरंत टीम को मौके की ओर रवाना कर दिया. एहतियातन पुलिस टीम लगातार पूरे इलाके की छानबीन में जुटी हुई है. वहीं, शातिर की पहचान के लिए साइबर टीम की भी मदद ली जा रही है. ताकि पता चल सके कि कहां से यह ईमेल आई थी. पूरे परिसर की छानबीन के बाद ही यहां सामान्य तौर पर काम शुरू करने की अनुमति दी जाएगी'.

हमीरपुर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी

शुक्रवार को जिला न्यायालय हमीरपुर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया. यह धमकी आज सुबह करीब 11:30 बजे अज्ञात ई-मेल के माध्यम से प्राप्त हुई. जैसे ही यह मेल कोर्ट प्रशासन को मिली, तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक हमीरपुर को अवगत करवाया गया और उच्चाधिकारियों के निर्देशों पर पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची.

हमीरपुर कोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी (ETV Bharat)

पुलिस ने एहतियातन पूरे कोर्ट परिसर को खाली करवाया. उस समय कोर्ट में मौजूद न्यायिक अधिकारी, वकील, कर्मचारी और आम लोग बाहर निकाल दिए गए. अचानक पुलिस बल के पहुंचने से कुछ समय के लिए कोर्ट परिसर में तनावपूर्ण माहौल बन गया. पहले किसी को स्थिति की स्पष्ट जानकारी नहीं थी, लेकिन बाद में पता चला कि कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है.

कोर्ट कांप्लेक्स को पूरी तरह खाली करवाने के बाद पुलिस ने बम स्क्वायड की सहायता से सघन तलाशी अभियान शुरू किया. परिसर के हर कोने, कार्यालयों, कोर्ट रूम, रिकॉर्ड रूम और आसपास के क्षेत्रों की गहन जांच की जा रही है. सुरक्षा की दृष्टि से पूरे क्षेत्र को घेराबंदी में लिया गया है और किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही.

पुलिस अधीक्षक हमीरपुर बलवीर सिंह ठाकुर ने बताया, 'पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. सूचना मिलते ही कोर्ट परिसर को खाली करवाकर तलाशी ली जा रही है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि धमकी भरी ई-मेल कहां से और किसके द्वारा भेजी गई है. पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है'.

वहीं, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील कौंडल ने बताया कि जिला न्यायालय को धमकी भरी ई-मेल प्राप्त हुई है, जिसके बाद पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर पूरे कोर्ट परिसर को खाली करवा दिया और तलाशी अभियान जारी है. सभी वकीलों और कर्मचारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है.

गौरतलब है कि इससे पहले भी हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में इस तरह की धमकी भरी अज्ञात ई-मेल मिल चुकी हैं. इसी माह धर्मशाला कोर्ट परिसर को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी. वहीं, वर्ष 2025 में हमीरपुर डीसी कार्यालय को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद उस समय भी पूरा डीसी ऑफिस खाली करवाकर कई घंटों तक जांच अभियान चलाया गया था.

