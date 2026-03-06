शहीद भाई के नाम पर शुरू किया पेंटिंग और क्रोशिया का कारोबार, आज महिलाओं को दे रही रोजगार, जानें अनामिका की सफलता की कहानी
स्वरोजगार के क्षेत्र में अनामिका ने बनाई अपनी पहचान. आज महिलाओं को दे रही रोजगार.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 6, 2026 at 6:16 PM IST
कुल्लू: जम्मू कश्मीर के उधमपुर के रहने वाली 25 साल की अनामिका की, जो दीपक क्रिएशन के नाम से चल रहे अपने उद्यम में कपड़ों पर कढ़ाई करती है और उसे बेचकर अपने लिए स्वरोजगार की राह को भी मजबूत कर रही है.
कुल्लू में गांधी शिल्प बाजार में आई जम्मू के उधमपुर निवासी युवती की कहानी लोगों के दिलों को छू रही है. अनामिका शर्मा ने अपने जीवन के सबसे कठिन दौर को हिम्मत, आत्मविश्वास और रचनात्मकता है. अनामिका के भाई दीपक जम्मू-कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे. तीन अप्रैल 2024 को उनके निधन के बाद अनामिका गहरे सदमे में चली गईं.
अनामिका बताती हैं, '3 अप्रैल 2024 से पहले मेरी जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी और मैं दिल्ली में यूपीएससी की भी तैयारी कर रही थी, लेकिन 3 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के कठुआ में पुलिस के जवानों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई और उसमें पुलिस अधिकारी मेरा भाई दीपक शहीद हो गया. ऐसे में भाई की मौत की खबर सुनने के बाद मैं सदमे में चली गई और आगे में अपनी पढ़ाई बरकरार ना रख सकी'.
सदमे से उबरने के लिए अनामिका को डॉक्टर का भी सहारा लेना पड़ा और डॉक्टर ने सलाह दी की आपको अपने आप को किसी कार्य में व्यस्त रखता होगा. मानसिक रूप से टूट चुकी अनामिका को लंबे समय तक उपचार लेना पड़ा. चिकित्सकों की सलाह पर उन्होंने मेंटल थैरेपी शुरू की, जिसमें उन्होंने रंगों और ब्रश के जरिए अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना शुरू किया. मैंने पेंटिंग, कैनवास ब्रश, क्रोशिया के कार्य को शुरू किया और इसमें मेरी मां ने भी काफी मदद की. आज मैंने छोटा सा कारोबार अपने भाई स्वर्गीय दीपक के नाम पर शुरू और पहली बार मुझे कुल्लू में आयोजित गांधी शिल्प मेले में भी भाग लेने का मौका मिला.
अनामिका का कहना है, 'शुरुआत में यह केवल मन को सुकून देने का एक प्रयास था. लेकिन धीरे-धीरे यही शौक उनके जीवन का उद्देश्य बन गया. भाई की स्मृति को सहेजने के लिए उन्होंने अपने उद्यम का नाम दीपक क्रिएशन रखा और सितंबर 2024 से काम शुरू कर दिया. अपने हुनर को पहचान दिलाने के लिए वह पहली बार कुल्लू के गांधी शिल्प बाजार में स्टाल लगाने पहुंची हैं. यहां उनके हस्तनिर्मित अन्य उत्पादों को लोग पसंद कर रहे हैं'.
अनामिका कपड़ों-सूट, शर्ट और परिधानों पर हाथों से आकर्षक चित्रकारी करती हैं. उनके उत्पादों की कीमत एक हजार से लेकर 10 हजार रुपये तक है. हर महीने 15 से 20 आर्डर मिल रहे हैं, जिनमें अधिकतर आनलाइन माध्यम से आते हैं. इस कार्य से वह लगभग 45,000 रुपये प्रतिमाह की आय अर्जित कर रही हैं.
अनामिका ने बताया कि अपने उद्यम के साथ उन्होंने आठ अन्य महिलाओं को भी जोड़ा है, उन्हें भी वह आर्डर के हिसाब से काम देती है और महिलाएं घर पर ही हर महीने 10000 रुपए प्रति माह से अधिक कमा रही है. ऐसे में महिलाएं अपने घर का काम भी आसानी से पूरा कर लेती है और घर पर ही कारोबार कर उन्हें आय के साधन भी मिल रहे हैं. अनामिका ने बताया कि वह जो भी कपड़ा काम में लेती है, उसका कोई भी टुकड़ा वह बर्बाद नहीं होने देते हैं. बचे हुए टुकड़े के माध्यम से रुमाल या फिर अन्य तरह के गिफ्ट आइटम तैयार की जाती है.
अनामिका ने बताया कि यह व्यवसाय केवल कमाई का जरिया नहीं, बल्कि उनके भाई की स्मृति को जीवित रखने का माध्यम भी है. उनकी कहानी इस बात का प्रमाण है कि विपरीत परिस्थितियों में भी यदि व्यक्ति हिम्मत न हारे, तो दुख को भी अपनी ताकत में बदला जा सकता है. भाई के मौत की पीड़ा को आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान की मिसाल में बदलकर अनामिका आज न केवल अपने पैरों पर खड़ी हैं, बल्कि अन्य युवतियों के लिए भी प्रेरणा बन रही हैं.
ये भी पढ़ें: नेरचौक मेडिकल कॉलेज में शुरू हुई रोबोटिक सर्जरी, CM सुक्खू ने किया शुभारंभ