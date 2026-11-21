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दिवाली पर भी नहीं बिगड़ी कुल्लू की हवा, 2 दिन में लौट आई पहाड़ों की साफ आबोहवा

साफ हुई कुल्लू की आबोहवा ( ETV Bharat )

कुल्लू: दिवाली पर आतिशबाजी के कारण प्रदेश के कई शहरों और कस्बों में हवा की गुणवत्ता प्रभावित हुई. कहीं पटाखों के धुएं ने आसमान को धुंधला किया तो कहीं जंगलों में लगी आग से वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ा. हालांकि, पर्यटन नगरी कुल्लू की आबोहवा पर दिवाली के प्रदूषण का असर ज्यादा दिनों तक नहीं रहा.

दिवाली के आसपास दो दिन हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ा, लेकिन इसके बाद वायु गुणवत्ता में तेजी से सुधार हुआ. नवंबर महीने के शुरुआती 14 दिनों के आंकड़े भी कुल्लू की हवा की बेहतर स्थिति बयां कर रहे हैं. यही वजह है कि साफ मौसम और स्वच्छ आबोहवा का आनंद लेने के लिए बाहरी राज्यों से पर्यटक कुल्लू-मनाली का रुख कर रहे हैं.

जिला कुल्लू में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से 1 नवंबर से 14 नवंबर तक दर्ज किए गए आंकड़ों पर नजर डालें तो दिवाली के आसपास के दो दिनों को छोड़कर हवा की गुणवत्ता सामान्य तौर पर बेहतर रही. 1 नवंबर से 7 नवंबर तक हवा में पार्टिकुलेट मैटर (PM 10) का स्तर 22.29 से लेकर 38 तक रहा, जबकि PM 2.5 का स्तर 13.33 से लेकर 19 तक दर्ज किया गया. इस दौरान हवा में प्रदूषण का स्तर अपेक्षाकृत कम रहा. हालांकि, 8 नवंबर को दिवाली की रात आतिशबाजी के बाद प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई. इस दिन PM 10 का स्तर बढ़कर 70.03 पहुंच गया, जबकि PM 2.5 का स्तर 31.79 दर्ज किया गया. दो दिन बढ़ा प्रदूषण, फिर हवा हुई साफ दिवाली के अगले दिन यानी 9 नवंबर को भी हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ा रहा. इस दिन PM 10 का स्तर 77.28 तक पहुंच गया, जबकि PM 2.5 का स्तर 21.04 दर्ज किया गया. हालांकि, इसके बाद हवा की स्थिति में सुधार शुरू हो गया. 10 नवंबर को PM 10 का स्तर घटकर 41.07 और PM 2.5 का स्तर 14.83 रह गया. इसके बाद के दिनों में भी प्रदूषण के स्तर में उतार-चढ़ाव के बावजूद हवा की गुणवत्ता बेहतर बनी रही. 11 नवंबर को PM 10 का स्तर 30.16 और PM 2.5 का 14.28 दर्ज किया गया. 12 नवंबर को यह आंकड़ा क्रमशः 34.55 और 20.82 रहा. वहीं, 13 नवंबर को PM 10 का स्तर 28.09 और PM 2.5 का 13.38 दर्ज किया गया. 14 नवंबर को PM 10 का स्तर और घटकर 25.77 तथा PM 2.5 का स्तर 15.76 रहा. आंकड़ों से साफ है कि दिवाली के दौरान बढ़ा प्रदूषण अस्थायी रहा और दो दिन बाद ही हवा की गुणवत्ता में सुधार आने लगा.