हिमाचल के इस जिले में 24 गांवों पर मंडराया भूस्खलन का खतरा, प्रशासन की रिपोर्ट में हुआ खुलासा
बीते साल भी आपदा से जगह-जगह खिसक गई जमीनें. अब दोबारा हुई बारिश तो खतरे में होगा 24 गांवों का अस्तित्व.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 3:16 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में एक दो नहीं पूरे 24 गांव खतरे की जद में है. इन गांव पर भूस्खलन का खतरा मंडरा है, जिसकी वजह से इन गांव के अस्तित्व पर संकट गहराने लगा है. जिला कुल्लू के बंजार उपमंडल के तहत आने वाले 24 से अधिक गांवों में अब भू-धंसाव और भूस्खलन का खतरा बना हुआ है. मानसून 2025 में हुई भारी बारिश के बाद कई गांवों में जमीन धंसने, सड़कें क्षतिग्रस्त होने और मकानों के असुरक्षित होने की स्थिति पैदा हुई है.
प्रशासन की रिपोर्ट में हुआ खुलासा
वही, इन सभी प्रभावित क्षेत्रों में करीब 300 बीघा कृषि और बागवानी भूमि को नुकसान पहुंचा है. ऐसे में आज भी आपदा के एक साल बीतने के बाद भी कई परिवारों को घर छोड़कर अस्थायी ठिकानों पर रहना पड़ रहा है. इस बात का खुलासा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देश पर उपमंडल स्तर पर गठित कमेटी की ओर से तैयार रिपोर्ट से हुआ है. इस कमेटी में जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के विशेषज्ञ भी शामिल थे.
एसडीएम बंजार पंकज शर्मा ने कहा, "भू-धंसाव प्रभावित क्षेत्रों में समय रहते काम नहीं हुए तो भविष्य में स्थिति और गंभीर हो सकती है. इसके लिए प्रशासन से बजट स्वीकृति और विभागों को शीघ्र कार्य शुरू करने के निर्देश देने की सिफारिश की गई है".
बंजार के एसडीएम पंकज शर्मा की ओर से उपायुक्त कुल्लू को भेजी रिपोर्ट में बचाव और स्थायी समाधान के लिए 15 करोड़ 33 लाख 73 हजार रुपये की जरूरत बताई गई है. इसमें पहले चरण में आठ करोड़ रुपये जारी करने की सिफारिश की गई है.
घरों के गंदे पानी का जमीन में रिसाव भी एक कारण
कमेटी ने बंजार और सैंज के प्रभावित गांवों में भूवैज्ञानिक स्थिति, जमीन की हलचल और नुकसान का संयुक्त निरीक्षण किया. बंजार के बंदल-कोशुनाली गांव में भू-धंसाव के लिए भारी बारिश के साथ कमजोर भूगर्भीय संरचना, प्राकृतिक जलस्रोतों से लगातार पानी का रिसाव और जमीन में बढ़ती नमी को प्रमुख कारण बताया गया है. वहीं, बिना उचित जल निकासी के सड़क निर्माण, ढलानों पर भारी निर्माण और घरों के गंदे पानी का जमीन में रिसाव भी समस्या का कारण माना गया है.
प्रभावित मकानों की होगी भू-तकनीकी जांच
अब प्रस्तावित कार्यों में सड़क सुरक्षा दीवारें, जल निकासी नालियां, कलवर्ट, प्राकृतिक जलस्रोतों के पानी की निकासी और कृषि भूमि में पानी के बहाव को नियंत्रित करने के उपाय शामिल हैं. ऐसे में अब दीर्घकालीन योजना के तहत ढलानों का स्थिरीकरण, पौधरोपण, वर्षा जल संचयन और प्रभावित मकानों की भू-तकनीकी जांच की जाएगी.
जमीन खिसकने से 12 मकान खतरे की जद में
पानी की निकासी की कमी भी वजह से भी कई मकान असुरक्षित पाए गए हैं. यहां बंजार के कोशू नाला गांव में 28 परिवार अस्थायी शेड या रिश्तेदारों के घरों में रहने को मजबूर हैं. होरनगाड़ गांव में करीब 100 मीटर सड़क धंसने से 10 से 15 मकानों पर खतरा है. वहीं, सैंज तहसील के मातला गांव में 32 से 33 मकान प्रभावित हुए हैं. गुरशाला गांव में करीब 70 मीटर लंबी और 30 मीटर चौड़ी जमीन खिसकने से 12 मकान पूरी तरह खतरे की जद में हैं, जबकि चार मकान आंशिक रूप से प्रभावित हैं.
बंजार के 24 गांव में भूस्खलन का खतरा
उपमंडल बंजार के बंदल, कोशुनाली, होरनगाड़, रूपाजनी, पेखड़ी बडिगल, शराई, मातला, गुरशाला, सारी, जुही, शदोन, टिचना, शरन, मशीना, खनिनी, बकशाहड़, धारा-बोंगी व न्यूली सहित 24 गांव शामिल है. यहां पर प्रशासन के द्वारा जो सर्वे किया गया. उसके अनुसार अगर आने वाले समय में फिर से भारी बारिश होती है तो बाकी बची हुई जगह भी भूस्खलन की चपेट में आ जाएगी.
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