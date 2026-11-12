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हिमाचल के इस जिले में 24 गांवों पर मंडराया भूस्खलन का खतरा, प्रशासन की रिपोर्ट में हुआ खुलासा

भूस्खलन की जद में 24 गांव ( ETV Bharat )

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में एक दो नहीं पूरे 24 गांव खतरे की जद में है. इन गांव पर भूस्खलन का खतरा मंडरा है, जिसकी वजह से इन गांव के अस्तित्व पर संकट गहराने लगा है. जिला कुल्लू के बंजार उपमंडल के तहत आने वाले 24 से अधिक गांवों में अब भू-धंसाव और भूस्खलन का खतरा बना हुआ है. मानसून 2025 में हुई भारी बारिश के बाद कई गांवों में जमीन धंसने, सड़कें क्षतिग्रस्त होने और मकानों के असुरक्षित होने की स्थिति पैदा हुई है.

प्रशासन की रिपोर्ट में हुआ खुलासा वही, इन सभी प्रभावित क्षेत्रों में करीब 300 बीघा कृषि और बागवानी भूमि को नुकसान पहुंचा है. ऐसे में आज भी आपदा के एक साल बीतने के बाद भी कई परिवारों को घर छोड़कर अस्थायी ठिकानों पर रहना पड़ रहा है. इस बात का खुलासा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देश पर उपमंडल स्तर पर गठित कमेटी की ओर से तैयार रिपोर्ट से हुआ है. इस कमेटी में जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के विशेषज्ञ भी शामिल थे.

बंजार उपमंडल में 24 गावों के अस्तित्व पर कहराया संकट (ETV Bharat) एसडीएम बंजार पंकज शर्मा ने कहा, "भू-धंसाव प्रभावित क्षेत्रों में समय रहते काम नहीं हुए तो भविष्य में स्थिति और गंभीर हो सकती है. इसके लिए प्रशासन से बजट स्वीकृति और विभागों को शीघ्र कार्य शुरू करने के निर्देश देने की सिफारिश की गई है". बंजार के एसडीएम पंकज शर्मा की ओर से उपायुक्त कुल्लू को भेजी रिपोर्ट में बचाव और स्थायी समाधान के लिए 15 करोड़ 33 लाख 73 हजार रुपये की जरूरत बताई गई है. इसमें पहले चरण में आठ करोड़ रुपये जारी करने की सिफारिश की गई है. घरों के गंदे पानी का जमीन में रिसाव भी एक कारण कमेटी ने बंजार और सैंज के प्रभावित गांवों में भूवैज्ञानिक स्थिति, जमीन की हलचल और नुकसान का संयुक्त निरीक्षण किया. बंजार के बंदल-कोशुनाली गांव में भू-धंसाव के लिए भारी बारिश के साथ कमजोर भूगर्भीय संरचना, प्राकृतिक जलस्रोतों से लगातार पानी का रिसाव और जमीन में बढ़ती नमी को प्रमुख कारण बताया गया है. वहीं, बिना उचित जल निकासी के सड़क निर्माण, ढलानों पर भारी निर्माण और घरों के गंदे पानी का जमीन में रिसाव भी समस्या का कारण माना गया है. कुल्लू जिले के गांवों में भूस्खलन का खतरा (ETV Bharat) प्रभावित मकानों की होगी भू-तकनीकी जांच