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कुल्लू के इन 5 रूटों पर युवाओं को मिलेगा रोजगार, इलेक्ट्रिक-डीजल बस खरीदने पर मिलेगी सब्सिडी

कुल्लू में एचआरटीसी के बंद किए रूटों पर अब निजी बसें चलेंगी, जिसके लिए आवेदक पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं.

Kullu 5 routes for private bus operation
कुल्लू के 5 रूट निजी बस संचालन के लिए चिह्नित (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 6:21 PM IST

4 Min Read
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कुल्लू: हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) की ओर से बंद किए गए बस रूट अब बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का जरिया बनेंगे. राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत कुल्लू विकास खंड के पांच रूट निजी बस संचालन के लिए चिह्नित किए गए हैं. इस चिह्नित पांच रूटों पर 32 सीटर निजी बसें चलाई जाएंगी. साथ ही इस योजना में इलेक्ट्रिक बस खरीदने और डीजल बस खरीदने पर सब्सिडी का भी प्रावधान है.

कुल्लू में प्राइवेट बसों के लिए चयनित रूट

  1. रामशिला-भुंतर रूट (फोरलेन मार्ग)
  2. कुल्लू-कमांद रूट
  3. कुल्लू-जगोट रूट
  4. कुल्लू-खनीपांद रूट
  5. कुल्लू-तेलंग रूट

बस खरीदने पर कितनी मिलेगी सब्सिडी?

राजीव गांधी स्टार्ट अप योजना के तहत जिला कुल्लू के अन्य विकास खंडों में भी एचआरटीसी के बंद पड़े रूटों पर इसी तर्ज पर निजी बसें चलाने की योजना है. जिले में 20 से ज्यादा ऐसे रूट चिह्नित किए जा रहे हैं, जहां सार्वजनिक परिवहन की सुविधा नहीं है या बेहद सीमित है. इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को प्राथमिकता दी जाएगी. सरकार इलेक्ट्रिक बस खरीदने पर 50 फीसदी और डीजल बस खरीदने पर 30 फीसदी सब्सिडी देगी.

"डीजल बसों की कीमत अलग-अलग होती है और कंपनियों द्वारा इसमें अलग-अलग सुविधा दी जाती है. 32 सीटर डीजल बस की बात करें तो यह 22 लाख से लेकर 30 लाख रुपए तक की कीमत हो सकती है. राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत अगर ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार 32 सीटर बसों को अनुमति देता है, तो कई बेरोजगार युवाओं को इससे फायदा होगा. वहीं, उस रूट पर सभी ग्रामीणों को भी आने-जाने के लिए सस्ते में परिवहन की सुविधा मिलेगी." - रजत जम्वाल, अध्यक्ष, निजी बस ऑपरेटर यूनियन, जिला कुल्लू

ऐसे कर सकते हैं युवा आवेदन

हिमाचल प्रदेश सरकार की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना का लाभ उठाने के लिए युवाओं को परिवहन विभाग के पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इसके अलावा इस योजना के लिए आरटीओ ऑफिस से भी संपर्क किया जा सकता है. इस योजना के तहत युवाओं को ई-टैक्सी (इलेक्ट्रिक वाहन) की खरीद पर 50% तक की सब्सिडी या अनुदान दिया जाता है. ग्रामीण इलाकों में बस रूट के लिए डीजल बस पर भी 30 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है.

योजना के लाभ लेने के लिए पात्रता

  • आवेदक को हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए.
  • आवेदक की उम्र 23 से 50 साल के बीच होनी चाहिए.
  • आवेदक का रोजगार कार्यालय में नाम पंजीकृत होना अनिवार्य है.
  • बस रूट के लिए वैध कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी.
  • आवेदक को स्वयं बस चलानी होगी.
  • आवेदक के पास कम से कम तीन साल का ड्राइविंग अनुभव होना जरूरी.

"एचआरटीसी के बंद रूटों पर निजी बसें चलाने के लिए कुल्लू विकास खंड के पांच रूट अंतिम रूप से तय कर दिए गए हैं. राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत पात्र बेरोजगार युवाओं को सब्सिडी का लाभ मिलेगा और इच्छुक युवा इसके लिए आवेदन कर सकते हैं." - नितेश ठाकुर, तहसीलदार कुल्लू

युवाओं को मिलेगा नया रोजगार

जिला कुल्लू के ग्रामीण इलाकों में इन बस रूटों का चयन उपमंडलाधिकारी, जिला परिषद सदस्यों, निजी बस ऑपरेटर यूनियन, एचआरटीसी अधिकारियों, पंचायत प्रधानों और बीडीसी सदस्यों के साथ हुई बैठक में किया गया है. चर्चा के बाद कुल्लू विकास खंड के पांच रूटों पर सहमति बनी है. स्थानीय ग्रामीण हरीश कुमार का कहना है कि कई बस रूट एचआरटीसी द्वारा घाटे में दिखाए जाते हैं. ऐसे में राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत अगर उन रूटों पर बस सुविधा लोगों को मिलती है, तो इससे उन्हें आने जाने में काफी मदद मिलेगी. इसके अलावा युवाओं को भी इस योजना के जरिए नया रोजगार मिलेगा.

ऑनलाइन-ऑफलाइन आवेदन

तहसीलदार कुल्लू नितेश ठाकुर ने बताया कि जो भी रूट तय किए जाएंगे. उस पर स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों आरटीओ कार्यालय और एचआरटीसी के अधिकारियों से वार्ता करने के बाद ही कितनी बस भेजी जाएगी, उसका रूट तय किया जाएगा. युवा इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं और स्थानीय आरटीओ कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं. युवाओं को इस योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी का लाभ सरकार द्वारा दिया जाएगा और युवा ऑनलाइन माध्यम से भी इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं. ऐसे में जो भी युवा इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो वह जल्द से जल्द इसके लिए आवेदन करें.

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