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बच्चों का नाम कटवाने स्कूल पहुंचे अभिभावक, 3 छात्रों ने छोड़ा विद्यालय, मिड डे मील मामले में स्टाफ पर गिरी गाज!

खीर खाने से तबीयत बिगड़ने की वजह से 3 छात्रों ने छोड़ा बाड़ी स्कूल. फूड सैंपल की रिपोर्ट न आने से अभिभावकों में रोष.

बाड़ी स्कूल से बच्चों का नाम कटवाने पहुंचे अभिभावक
बाड़ी स्कूल से बच्चों का नाम कटवाने पहुंचे अभिभावक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 1, 2026 at 7:50 PM IST

6 Min Read
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कुल्लू: 18 अगस्त को हिमाचल प्रदेश के एक सरकारी प्राथमिक स्कूल में मिड-डे मील खाते ही एक साथ 38 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद सभी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. हालांकि अब सभी बच्चे स्वस्थ है और घर जा चुके हैं, लेकिन अभिभावकों के मन में अभी भी दहशत कायम है. पेरेंट्स को बच्चों की चिंता सता रही है. आलम ये है कि एक साथ सभी अभिभावक अपने बच्चों का स्कूल से नाम कटवाने और ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने पहुंचे.

राजकीय प्राथमिक पाठशाला बाड़ी
राजकीय प्राथमिक पाठशाला बाड़ी (ETV Bharat)

छात्रों का स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट लेने पहुंचे अभिभावक

जिला कुल्लू के मनाली विधानसभा क्षेत्र की राजकीय प्राथमिक पाठशाला बाड़ी में मंगलवार को दर्जनों अभिभावक अपने बच्चों का स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट लेने के लिए पहुंचे थे. इनमें से तीन अभिभावकों ने अपने बच्चों का स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट ले लिया. लेकिन स्कूल प्रबंधन से बैठक और स्टाफ के तबादले के बाद बाकी अभिभावक अब मान गए हैं और बुधवार से सभी अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर देंगे.

स्कूल से बच्चों का नाम कटवाने पहुंचे अभिभावक
स्कूल से बच्चों का नाम कटवाने पहुंचे अभिभावक (ETV Bharat)

अब तक नहीं आई फूड सैंपल की रिपोर्ट

वहीं, 18 अगस्त को खीर खाने के बाद बीमार हुए बच्चों की हालत अभी भी ठीक नहीं है. चौथी कक्षा में पढ़ने वाली नव्या का अभी भी नेरचौक मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है. वहीं, फूड सैंपल की रिपोर्ट न आने पर भी अभिभावकों में खासा रोष दिखा. अभिभावक ने निर्णय लिया कि जब तक फूड सैंपल की रिपोर्ट नहीं आती है. तब तक वह बच्चों को अपने घर से ही दोपहर का खाना बनाकर भेजेंगे. ऐसे में शिक्षकों के तबादले की मांग को पूरा होता देख अब अभिभावक भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हो गए हैं.

प्राथमिक विद्यालय बाड़ी में छात्रों का टीसी लेने पहुंचे अभिभावक
प्राथमिक विद्यालय बाड़ी में छात्रों का टीसी लेने पहुंचे अभिभावक (ETV Bharat)

क्या है मामला?

गौरतलब है कि राजकीय प्राथमिक पाठशाला बाड़ी में 18 अगस्त को दोपहर के भजन में खीर बनाई गई थी और खीर खाने के बाद 38 बच्चों की तबीयत भी खराब हुई थी. ऐसे में अभिभावकों ने बच्चों को पतलीकूहल स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया था. वहीं, उसके बाद से लेकर अभी तक अभिभावकों द्वारा बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजा गया था. जिसकी वजह से शिक्षक और गैर शिक्षक स्कूल में आते रहे और अपना कार्य कर वापस जाते रहे. अभिभावकों के द्वारा शिक्षकों के साथ-साथ मिड डे मील कर्मचारी के तबादले की भी मांग रखी गई थी. लेकिन फिलहाल स्कूल में कार्यरत तीन शिक्षकों का तबादला कर दिया गया है और शिक्षा विभाग द्वारा दो अन्य शिक्षकों के ऑर्डर भी इसी स्कूल के लिए जारी किए गए हैं.

खीर खाने के बाद तबीयत बिगड़ने से अस्पताल में भर्ती छात्र
खीर खाने के बाद तबीयत बिगड़ने से अस्पताल में भर्ती छात्र (ETV Bharat)

फूड सैंपल की रिपोर्ट न आने से अभिभावकों में रोष

अभिभावक अमर चंद ने बताया, "वह यहां पर अन्य अभिभावकों के साथ पहुंचे थे और अब उन्हें पता चला है कि यहां पर जो शिक्षक तैनात है, उनका तबादला कर दिया गया है. ऐसे में अब सभी अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हो गए हैं. वहीं उन्होंने प्रशासन से भी आग्रह किया है कि फूड सैंपल की जो रिपोर्ट में देरी हो रही है. उसे भी जल्द जारी किया जाना चाहिए. ताकि पता चल सके कि बच्चों की तबीयत आखिर किन कारणों के चलते खराब हुई".

अभिभावक मंजू ने बताया, "18 अगस्त को बच्चों की तबीयत खराब हुई और बच्चे कुछ दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे. उसके बाद से ही अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया था. अब फूड सैंपल की रिपोर्ट भी जल्द सामने आनी चाहिए. ताकि जो भी कर्मचारी दोषी पाया जाता है, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए".

मिड डे मील खाने से बिगड़ी बच्चों की तबीयत
मिड डे मील खाने से बिगड़ी बच्चों की तबीयत (ETV Bharat)

बच्चों को स्कूल भेजने के लिए हुए राजी अभिभावक

अभिभावक शीला ने बताया कि अभी भी कई बच्चे ऐसे हैं, जो स्कूल आने की हालत में नहीं है. बार-बार बच्चों की तबीयत भी खराब हो रही है. स्कूल प्रशासन द्वारा इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया गया. जब अभिभावकों ने दबाव बनाया तब जाकर शिक्षा विभाग ने इस स्कूल के तीन स्टाफ का तबादला कर दिया. ऐसे में अब सभी अभिभावक फिर से अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार है. लेकिन स्कूल प्रबंधन को चाहिए कि वह बच्चों की सेहत का अच्छे से ख्याल रखें. ताकि दोबारा इस तरह की घटना पेश न आ सके".

खीर खाने के बाद बच्चों की खराब हुई थी तबीयत

अभिभावक सीता ने बताया, "खीर खाने के बाद बच्चों की तबीयत खराब हुई थी, उसके बाद से बच्चे अभी भी स्कूल आने से डर रहे हैं. सभी अभिभावकों ने स्कूल स्टाफ को बदलने की मांग रखी थी. जिसके बाद अब शिक्षकों के तबादले कर दिए गए हैं. अब वह अपने बच्चों को स्कूल से नहीं निकाल रहे हैं. बुधवार से सभी अभिभावक अपने बच्चों को फिर से स्कूल भेजने के लिए तैयार हो गए हैं. लेकिन मिड डे मील बनाने के दौरान स्कूल प्रबंधन को काफी सतर्कता रखनी चाहिए".

बीमार बच्चों से मिलते पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर
बीमार बच्चों से मिलते पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर (ETV Bharat)

3 बच्चों ने छोड़ा बाड़ी स्कूल, शिक्षा विभाग ने बदला स्टाफ

राजकीय प्राथमिक पाठशाला बाड़ी के मुख्य शिक्षक सुरेन्द्र सिंह ने बताया, "स्कूल में तीन शिक्षकों का तबादला शिक्षा विभाग द्वारा कर दिया गया है. वहीं, तीन बच्चों के अभिभावकों ने स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट ले लिया है. ऐसे में अब स्कूल में 50 बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे और उनके अभिभावक भी अब इस बात के लिए राजी हो गए हैं. वहीं, अभिभावकों ने निर्णय लिया है कि जब तक फूड सैंपल की रिपोर्ट नहीं आती है. तब तक स्कूल में मिड डे मिल नहीं बनेगा और वह अपने बच्चों को घर से ही खाना तैयार कर भेजेंगे".

3 छात्रों ने छोड़ा बाड़ी स्कूल
3 छात्रों ने छोड़ा बाड़ी स्कूल (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें: मिड डे मील से दहशत में अभिभावक! बच्चों को स्कूल भेजने से कर रहे परहेज, इस वजह से है खौफ का माहौल

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