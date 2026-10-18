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हिमाचल में 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में 48 वर्षीय पिता गिरफ्तार

पिता ही निकला हैवान! ( CONCEPT IMAGE )

कुल्लू: कुल्लू में 12 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसके 48 वर्षीय पिता को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार, पीड़िता और आरोपी दोनों मंडी जिले के निवासी हैं. मामले में आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच कर रही है और नाबालिग की पहचान गोपनीय रखी जा रही है.

गोहर में दर्ज हुई थी जीरो एफआईआर