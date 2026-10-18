हिमाचल में 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में 48 वर्षीय पिता गिरफ्तार
कोर्ट ने पिता को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. पुलिस मामले से जुड़े तथ्यों और साक्ष्यों की जांच कर रही है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 6:46 PM IST
कुल्लू: कुल्लू में 12 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसके 48 वर्षीय पिता को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार, पीड़िता और आरोपी दोनों मंडी जिले के निवासी हैं. मामले में आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच कर रही है और नाबालिग की पहचान गोपनीय रखी जा रही है.
गोहर में दर्ज हुई थी जीरो एफआईआर
पुलिस के मुताबिक, 14 अक्टूबर 2026 को इस मामले में मंडी जिले के गोहर पुलिस थाने में जीरो एफआईआर दर्ज की गई थी. इसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए ऑनलाइन CCTNS पोर्टल के माध्यम से मामला कुल्लू जिले के सैंज पुलिस थाने को स्थानांतरित किया गया.
स्वास्थ्य केंद्र में बालिका ने बताई घटना
पुलिस के अनुसार, बालिका उपचार के लिए गोहर के नाण्डी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गई थी. वहां उसने संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी को घटना के बारे में जानकारी दी. इसके बाद 112 के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने नियमानुसार कार्रवाई शुरू की. आरोपी को 15 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से तीन दिन का पुलिस हिरासत रिमांड मिला. जांच के दौरान RFSL मंडी की विशेषज्ञ टीम और जांच अधिकारी ने मामले से जुड़े भौतिक एवं रासायनिक साक्ष्यों को संरक्षित किया. 17 अक्टूबर को आरोपी को दोबारा अदालत में पेश किया गया. अदालत ने उसे 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया. पुलिस मामले से जुड़े तथ्यों और साक्ष्यों की जांच कर रही है.
एसपी कुल्लू अभिषेक ने बताया, "जिला पुलिस मामले की निष्पक्षता और संवेदनशीलता के साथ जांच कर रही है. नाबालिग पीड़िता की पहचान गोपनीय रखना कानूनन अनिवार्य है. उसकी पहचान उजागर न हो, इसके लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरती जा रही हैं."
ये भी पढे़ं: 'भाजपा से कोई बैर नहीं, हंसराज तेरी खैर नहीं', अपने ही क्षेत्र में विधायक के खिलाफ क्यों लगे नारे?
ये भी पढे़ं: स्कूल से टीचर का ट्रांसफर होते ही फूट-फूटकर रोने लगे बच्चे, भावुक कर देगा विदाई का ये वीडियो