आतंकी दहशतगर्दों का खूनी खेल, नाम पूछा, 20 मिनट तक बैठे फिर गोली मार दी, छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों की कुलगाम में मौत
CM ने परिजनों को 20-20 लाख रुपए राज्य सरकार की तरफ से देने का ऐलान किया, अरुण साव बोले- भारत सरकार जवाब देगी
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 1, 2026 at 8:30 PM IST
रायपुर: आतंकी दहशत गर्दों ने देश में एक बार फिर खूनी खेल खेला है. फिर एक बार नाम पूछ कर गोली मारी है. इस बार दर्द की यह कहानी छत्तीसगढ़ के झोली में आई है. जहां जम्मू कश्मीर के कुलगाम में काम करने के लिए गए 2 मजदूर को दहशतगर्दों ने गोली मार दी. जिन दोनों लोगों को गोली मारी गई है वह छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं. घटना के बाद छत्तीसगढ़ में दर्द और गुस्सा दोनों है.
कमाने गए थे, खुशियां छीन गईं
जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में हुए आतंकी हमले ने छत्तीसगढ़ के एक और परिवार की खुशियां छीन लीं. ईंट-भट्ठे पर मजदूरी करने गए. बहन के अनुसार आर्थिक तंगी के कारण भूपेंद्र कुमार अपनी पत्नी के साथ करीब 6 महीने पहले जम्मू-कश्मीर मजदूरी करने गया था. दोनों ईंट-भट्ठे में काम कर परिवार का भरण पोषण कर रहे थे.
CM ने किया 20-20 लाख की सहायता राशि का ऐलान
गम और गुस्सा दोनों छत्तीसगढ़ के लोगों में है, इस कायराना हरकत को लेकर छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि जिस तरीके का काम आतंकियों ने किया है देश इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा. उन्होंने कहा कि इसका पूरा जवाब भारत की सरकार देगी.
वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव ने कहा कि यह घटना काफी दुखद है और इसकी जितनी निंदा की जाए वह काम है. छत्तीसगढ़ के जिन लोगों की जान गई है उनके परिवार के साथ पूरी छत्तीसगढ़ सरकार खड़ी है. मुख्यमंत्री ने दोनों मृतक के परिजनों को 20-20 लाख रुपए राज्य सरकार के तरफ से देने का ऐलान किया है.
गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी की बात
छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने मोबाइल पर जम्मू कश्मीर में जो परिजन मौजूद थे उनसे बात की. जम्मू कश्मीर के एक नेता ने फोन पर बात करते हुए कहा कि पहले नाम पूछा, बात की, 20 मिनट तक बैठे रहे उसके बाद गोली मार दी. फोन पर हुई बातचीत इस बात को बता रही है कि किस तरीके से उन लोगों ने इस जघन्य कांड को अंजाम दिया है.
गांव पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी
घटना के बाद रात से ही पुलिस मौके पर मौजूद है. वहीं उप जिलाधिकारी भी घटना की जानकारी लेने गए थे. उन्होंने कहा कि पूरे मामले पर हम नजर बनाए हुए हैं. गांव के लोगों ने कहा कि परिवार काफी गरीब था और इन्हें सरकार की तरफ से सहायता मिलनी चाहिए. गांव के सरपंच ने कहा कि परिवार के लिए रोजी-रोटी कमाने के लिए गए थे, वो भी अब चला गया. घर की स्थिति ठीक नहीं है परिवार के लोगों को मदद मिलनी चाहिए.
जिस तरीके से आतंकी खेल आतंकवादियों ने खेला है वह निश्चित तौर पर कायराना हरकत है. इसका जवाब जरूर दिया जाएगा लेकिन अभी जिस दर्द से छत्तीसगढ़ गुजर रहा है वह निश्चित तौर पर बहुत बड़ा है. जिन लोगों ने अपने परिवार को खोया है उनके दर्द की अंतहीन कथा हमेशा बनी रहेगी. लेकिन सच यह भी है कभी से भी भारत बर्दाश्त नहीं करेगा. जिन लोगों ने अपना प्राण गंवाएं हैं ईटीवी भारत उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देता है.