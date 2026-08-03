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कुलगाम आतंकी हमले में मारे गए मजदूर का परिवार को आर्थिक मदद का इंतजार, कांग्रेस नेताओं ने दिया मदद का भरोसा

कुलगाम आतंकी हमले में मारे गए मजदूर के परिजनों को अब भी आर्थिक मदद का इंतजार है.कांग्रेस नेताओं ने परिवार से मुलाकात की.

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परिवार को आर्थिक मदद का इंतजार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 3, 2026 at 12:30 PM IST

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सारंगढ़-बिलाईगढ़ : जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के ग्राम छुईहा निवासी भूपेंद्र भैना के परिवार का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा है. घटना के तीन दिन बाद भी परिजनों का दावा है कि सरकार की ओर से आर्थिक सहायता राशि उन्हें अब तक नहीं मिली है. ऐसे में परिवार आर्थिक और मानसिक दोनों संकटों से गुजर रहा है.

कांग्रेस नेताओं ने परिवार से की मुलाकात

वहीं दूसरी ओर परिवार को सांत्वना देने नेताओं और जनप्रतिनिधियों का उनके घर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है.रविवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी फोन पर परिजनों से बात कर गहरा शोक व्यक्त किया और हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया. मृतक भूपेंद्र भैना की बहन अन्नू ने बताया कि परिवार को अपने भाई के अंतिम दर्शन तक नसीब नहीं हुए. उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि उनका तीन वर्षीय भतीजा मानस भी अपने पिता को आखिरी बार नहीं देख सका.

कांग्रेस नेताओं ने दिया मदद का भरोसा (Etv Bharat)

परिवार पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा है. घर की थोड़ी-सी कृषि भूमि भी करीब 30 हजार रुपये में गिरवी रखी हुई है.रोजमर्रा का खर्च चलाना भी मुश्किल हो रहा है. ऐसे में परिवार को सरकार से घोषित सहायता का इंतजार है- अन्नू, मृतक भूपेंद्र की बहन

पूर्व विधायक चंद्रदेव राय ने परिवार को दी सांत्वना

इस मौके पर परिवार का दुख साझा करने पूर्व संसदीय सचिव चंद्रदेव राय भी पहुंचे. चंद्रदेव राय ने परिजनों से मुलाकात करने के बाद कहा कि जम्मू-कश्मीर की सरकार ने 16 लाख और राज्य सरकार ने 20 लाख की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है. ये परिवार गरीब हैं, असहाय हैं, पीड़ित हैं और इस सरकार ने इतनी भी संवेदना नहीं दिखाई कि इस गरीब के बच्चे को, एक आदिवासी बेटा को छत्तीसगढ़ ला सके. पीड़ित परिवार दुखी हैं कि अपने बेटा को ना देख पाए और वहीं जला दिए गए.

इस आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के दो बेटों को मारा गया है. इस सरकार से हम मांग करते हैं कि परिवार को कम से कम एक करोड़ दिया जाए, परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी दी जाए. जो छोटे बच्चे हैं जो 3 साल होने जा रहे हैं, उनको इनकी पूरी शिक्षा और चिकित्सा का खर्चा सरकार वहन करे - चंद्रदेव राय, पूर्व संसदीय सचिव


पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी की परिवार से बात

​चन्द्रदेव राय ने बताया कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने परिवारजनों से फोन पर बात की. उनकी पीड़ा समझी और उन्हें संबल दिया. रविवार को दीपक बैज ने परिवार से बात करके हर संभव मदद का भरोसा दिया था. भूपेश बघेल ने पीड़ित परिवार से फोन पर बातचीत की. उन्होंने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए परिवार को ढांढस बंधाया और हरसंभव मदद का भरोसा दिया.



प्रशासन ने किया दौरा, लेकिन मदद का इंतजार

घटना के बाद जिला प्रशासन भी सक्रिय हुआ. कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू और पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने मृतक के घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की. प्रशासन ने परिवार की सहायता और समन्वय के लिए एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया है.इसके बावजूद परिजनों का कहना है कि अब तक उन्हें घोषित आर्थिक सहायता की राशि नहीं मिली है.

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