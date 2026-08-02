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कुलगाम अटैक: बीजेपी सांसद विजय बघेल ने पाकिस्तान को लेकर कही ये बड़ी बात, आंतकवादियों को बताया कायर

छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से मृतक के परिजनों को 20-20 लाख का मुआवजा दिया जाएगा.

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आंतकवादियों को बताया कायर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 2, 2026 at 10:21 AM IST

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दुर्ग: बीजेपी सांसद विजय बघेल ने कुलगाम हमले में मारे गए छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों की मौत पर दुख जताया है. विजय बघेल ने कहा कि ये कायराना हरकत पाकिस्तान के इशारे पर किया गया है. विजय बघेल ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि इस तरह की कायराना हरकतों को देश बर्दाश्त नहीं करेगा. उचित समय आने पर हम इसका करारा जवाब देंगे. विजय बघेल ने कहा कि पाकिस्थान खुलेआम आंतकवादियों को समर्थन देता है और हिंसक वारदातों में पीछे से शामिल रहता है. सांसद ने कहा कि अब किसी भी कीमत पर भारत अपने निर्दोष नागरिकों की हत्या को बर्दाश्त नहीं करेगा. पीड़ित परिवार के प्रति सांसद ने संवेदना प्रकट की है.

कुलगाम आतंकी हमले की निंदा और चेतावनी

बता दें कि कुलगाम में आतंकवादियों ने छत्तीसगढ़ के 2 लोगों की हत्या गोली मारकर कर दी. दोनों लोग मेहनत मजदूरी करने के लिए जम्मू कश्मीर गए थे. इस घटना से देशभर में गम और गुस्से का माहौल है. सीएम विष्णु देव साय और डिप्टी अरुण साव ने घटना पर दुख जताया है. मुख्यमंत्री ने दोनों मृतक के परिजनों को 20-20 लाख रुपए राज्य सरकार के तरफ से देने का ऐलान किया है.

आंतकवादियों को बताया कायर (ETV Bharat)

मोल्डोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा

बीजेपी सांसद विजय बघेल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ तीन देशों के दौरे पर गए थे. वहां से लौटने के बाद उनका दुर्ग में जोरदार स्वागत हुआ. विजय बघेल ने कहा कि मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं भारत के प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा रहा, हमने मोल्डोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा की.

व्यापार, निवेश, शिक्षा, प्रौद्योगिकी पर चर्चा

सांसद ने बताया कि इस दौरे में केवल तीन सांसद शामिल थे. तीनों देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों के साथ व्यापार, निवेश, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, रणनीतिक सहयोग और खेल जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई. विजय बघेल ने बताया कि रोमानिया जिम्नास्टिक के क्षेत्र में विश्व स्तर पर पहचान रखता है और भारत के खिलाड़ियों को वहां के अनुभव का लाभ मिल सकता है.

तीनों देशों के साथ हुए एमओयू

सांसद ने बताया कि मोल्डोवा और नॉर्थ मैसेडोनिया के साथ भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनी है. भारत के साथ तीन अहम विषयों पर एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार वैश्विक स्तर पर अपने व्यापार और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत कर रहा है. बघेल ने कहा कि इस यात्रा से यूरोपीय देशों के साथ नए अवसर खुलेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि तीनों देशों के लोग भारतीय प्रतिनिधिमंडल से काफी प्रभावित हुए.

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