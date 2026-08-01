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कुलगाम आतंकी हमला : छत्तीसगढ़ के मजदूर की मौत, एसपी ने दिया अपडेट, पैतृक गांव में होगा अंतिम संस्कार

जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हुए आतंकी हमले में सारंगढ़ बिलाईगढ़ के मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई.

Kulgam terror attack
छत्तीसगढ़ के मजदूर की मौत (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 1, 2026 at 11:43 AM IST

4 Min Read
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बलौदाबाजार/सारंगढ़-बिलाईगढ़ : जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में हुए आतंकी हमले ने छत्तीसगढ़ के एक और परिवार की खुशियां छीन लीं. ईंट-भट्ठे पर मजदूरी करने गए सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के छुईहा गांव निवासी एक मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई. वह हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ था. मृतक भूपेंद्र कुमार भैना पिता दशरथ भैना उम्र 28 वर्ष मूल रूप से बिलाईगढ़ थाना क्षेत्र के छुईहा गांव का रहने वाला था. यह गांव पहले बलौदाबाजार जिले का हिस्सा था, लेकिन जिले के पुनर्गठन के बाद अब सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में शामिल है.

छह महीने पहले गया था जम्मू कश्मीर
मृतक की बहन के अनुसार आर्थिक तंगी के कारण भूपेंद्र कुमार अपनी पत्नी के साथ करीब छह महीने पहले जम्मू-कश्मीर मजदूरी करने गया था. दोनों ईंट-भट्ठे में काम कर परिवार का भरण पोषण कर रहे थे. लेकिन परिवार की बेहतर जिंदगी का सपना उस समय टूट गया जब कुलगाम में हुए आतंकी हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया. बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

गांव में अब भी मातम से पहले सन्नाटा

घटना के बाद सबसे मार्मिक पहलू यह रहा कि गांव में मौजूद परिवार को तुरंत मौत की जानकारी नहीं दी गई. मृतक के घर में उसकी बुजुर्ग दादी, छोटी बहन और लगभग दो साल का मासूम बच्चा है. माता-पिता रोजी-रोटी की तलाश में हिमाचल प्रदेश में मजदूरी कर रहे हैं. गांव के सरपंच और कई ग्रामीणों ने बताया कि शुरुआती समय तक गांव में आधिकारिक रूप से मौत की सूचना नहीं पहुंची थी.

एसपी ने दी पूरी जानकारी
इस पूरे मामले में सारंगढ़-बिलाईगढ़ के पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने ETV भारत से विशेष बातचीत में बताया कि शुरुआत में घायल होने की सूचना मिली थी.देर रात पुलिस टीम मृतक के घर भी पहुंची थी, लेकिन उस समय परिवार को मौत की जानकारी नहीं दी गई.उन्होंने बताया कि घर में बुजुर्ग दादी अकेली थीं.उनकी उम्र अधिक होने के कारण अचानक यह दुखद समाचार देने से उनकी तबीयत बिगड़ने या हार्ट अटैक जैसी स्थिति बनने की आशंका थी. एसपी ने बताया कि मृतक के माता-पिता और भाई, जो हिमाचल प्रदेश में मजदूरी कर रहे हैं, उन्हें पूरी जानकारी दे दी गई है और वे जम्मू-कश्मीर के लिए रवाना हो चुके हैं.

कुलगाम के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से लगातार बातचीत हो रही है. कुलगाम के एसएसपी मेरे बैचमेट हैं और पूरे मामले में समन्वय किया जा रहा है. स्थानीय प्रशासन और पुलिस परिवार की हर संभव सहायता कर रहे हैं. मृतक का अंतिम संस्कार पैतृक गांव में ही किया जाएगा - सुनील शर्मा,एसपी

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

जिस परिवार ने बेहतर भविष्य की उम्मीद में अपने बेटे और बहू को सैकड़ों किलोमीटर दूर मजदूरी के लिए भेजा था, आज उसी परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.घर में दो साल का मासूम अपने पिता का इंतजार कर रहा है, छोटी बहन भाई के लौटने की राह देख रही थी और बुजुर्ग दादी को अब तक पूरी तरह इस हादसे की जानकारी नहीं है. यह घटना एक बार फिर उन हजारों प्रवासी मजदूरों की कठिन परिस्थितियों को सामने लाती है, जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए घर से दूर जोखिम भरे इलाकों में काम करने को मजबूर हैं. इस बार आतंक की हिंसा ने ऐसे ही एक परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी.


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