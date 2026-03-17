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लखनऊ में कुलदीप यादव का ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन, दिग्गज क्रिकेटर्स और VIP मेहमानों का जमावड़ा

सुशांत गोल्फ सिटी स्थित 'द सेंट्रम' होटल में रिसेप्शन हो रहा है. इसमें लगभग 900 मेहमानों के शामिल होने की उम्मीद है.

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14 मार्च को मसूरी में हुई थी शादी. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 17, 2026 at 4:23 PM IST

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लखनऊ: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव और उनकी पत्नी वंशिका के विवाह का भव्य रिसेप्शन मंगलवार शाम लखनऊ में होगा. सुशांत गोल्फ सिटी स्थित 'द सेंट्रम' होटल में इस खास समारोह के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं. प्रोग्राम में लगभग 900 मेहमानों के शामिल होने की संभावना है, जिनके लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं. 14 मार्च को मसूरी के एक निजी रिसॉर्ट में शादी के बंधन में बंधने के बाद, यह जोड़ा अब अपने करीबियों के साथ खुशियां शेयर करेगा.

दिग्गज क्रिकेटरों का जमावड़ा: भारतीय टेस्ट टीम के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल इस समारोह में शिरकत करने के लिए लखनऊ पहुंच चुके हैं. उनके अलावा कुलदीप के पुराने मित्र और अंडर-19 टीम के पूर्व खिलाड़ी ज्ञानेंद्र पांडेय के भी शामिल होने की पूरी उम्मीद है. क्रिकेट जगत के गलियारों में बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और आईसीसी अध्यक्ष जय शाह के आगमन की भी चर्चाएं हैं. हालांकि, शीर्ष अधिकारियों और बड़े सितारों के शामिल होने की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है.

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बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल इस समारोह में शिरकत करने के लिए लखनऊ पहुंचे. (Photo Credit: ETV Bharat)

खास मेहमान और VIP लिस्ट: कुलदीप की पत्नी वंशिका मूल रूप से लखनऊ की रहने वाली हैं, इसलिए राजधानी के इस प्रतिष्ठित होटल को रिसेप्शन के लिए चुना गया है. मेहमानों की सूची में उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना और कानपुर के कई अन्य लोग शामिल हैं. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी इस समारोह के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है. इसके अलावा प्रदेश सरकार के कई महत्वपूर्ण मंत्रियों और नौकरशाहों के पहुंचने की भी संभावना है.

सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम: रिसेप्शन का मुख्य कार्यक्रम आज रात 8:00 बजे से शुरू होगा, जिसमें सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं. कुलदीप यादव की मीडिया टीम ने स्पष्ट किया है कि समारोह की निजता बनाए रखने के लिए मीडिया की एंट्री को पूरी तरह प्रतिबंधित रखा गया है. चूंकि टीम इंडिया के अधिकांश खिलाड़ी मसूरी के मुख्य आयोजन में शामिल हो चुके थे, इसलिए यहां कुछ चुनिंदा क्रिकेट सितारे ही नजर आएंगे. देर शाम तक कुछ और खिलाड़ियों के लखनऊ पहुंचने का सिलसिला जारी रहने की उम्मीद है.

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