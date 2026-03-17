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लखनऊ में कुलदीप यादव का ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन, दिग्गज क्रिकेटर्स और VIP मेहमानों का जमावड़ा

14 मार्च को मसूरी में हुई थी शादी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव और उनकी पत्नी वंशिका के विवाह का भव्य रिसेप्शन मंगलवार शाम लखनऊ में होगा. सुशांत गोल्फ सिटी स्थित 'द सेंट्रम' होटल में इस खास समारोह के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं. प्रोग्राम में लगभग 900 मेहमानों के शामिल होने की संभावना है, जिनके लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं. 14 मार्च को मसूरी के एक निजी रिसॉर्ट में शादी के बंधन में बंधने के बाद, यह जोड़ा अब अपने करीबियों के साथ खुशियां शेयर करेगा. दिग्गज क्रिकेटरों का जमावड़ा: भारतीय टेस्ट टीम के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल इस समारोह में शिरकत करने के लिए लखनऊ पहुंच चुके हैं. उनके अलावा कुलदीप के पुराने मित्र और अंडर-19 टीम के पूर्व खिलाड़ी ज्ञानेंद्र पांडेय के भी शामिल होने की पूरी उम्मीद है. क्रिकेट जगत के गलियारों में बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और आईसीसी अध्यक्ष जय शाह के आगमन की भी चर्चाएं हैं. हालांकि, शीर्ष अधिकारियों और बड़े सितारों के शामिल होने की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है. बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल इस समारोह में शिरकत करने के लिए लखनऊ पहुंचे. (Photo Credit: ETV Bharat)