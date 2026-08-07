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21 अगस्त से गूंजेगा हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र, सुरक्षा पर हाई अलर्ट

मानसून सत्र को लेकर विधायकों की ओर से प्रश्नों और विभिन्न नियमों के तहत नोटिस आने शुरू हो गए हैं: कुलदीप सिंह पठानिया

Kuldeep Singh Pathania
विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 3:48 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 21 अगस्त से शुरू होने वाले 10 दिवसीय मानसून सत्र से पहले विधानसभा परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है. शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सत्र के दौरान संभावित प्रदर्शनों, कानून-व्यवस्था, विधायकों और मंत्रियों की सुरक्षा, आम नागरिकों व मीडिया की निर्बाध आवाजाही और सदन की गरिमा बनाए रखने को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस और संबंधित विभागों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की.

इस बैठक के बाद कुलदीप सिंह पठानिया ने स्पष्ट किया कि विधानसभा की कार्यवाही किसी भी परिस्थिति में प्रभावित नहीं होने दी जाएगी और सुरक्षा के साथ लोकतांत्रिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखा जाएगा. विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा, "हर विधानसभा सत्र से पहले कानून-व्यवस्था की समीक्षा करना नियमित प्रक्रिया है. अधिकारियों को निर्देश दिए कि सत्र के दौरान मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों से मिलने आने वाले लोगों, विधानसभा की कार्यवाही देखने पहुंचने वाले नागरिकों और मीडिया प्रतिनिधियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो".

विभिन्न नियमों के तहत प्राप्त नोटिस सरकार को भेजे

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया कहा कि यदि किसी संगठन की ओर से प्रदर्शन किया जाता है तो भी कानून-व्यवस्था बनाए रखते हुए आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे, ताकि विधानसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चलती रहे. उन्होंने विश्वास जताया कि पिछले सत्रों की तरह इस बार भी सदन शांतिपूर्ण वातावरण में संचालित होगा.

कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया, "मानसून सत्र को लेकर विधायकों की ओर से प्रश्नों और विभिन्न नियमों के तहत नोटिस आने शुरू हो गए हैं. नियम 61, 62 और 130 के तहत प्राप्त नोटिस सरकार को भेज दिए गए हैं और सदन में इन पर चर्चा की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. अपने गृह जिला चंबा में मानसून से हुए नुकसान पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वर्ष 2023 और 2025 की तरह इस बार भी भारी बारिश ने कई जिलों में व्यापक तबाही मचाई है और चंबा सबसे अधिक प्रभावित जिलों में शामिल है".

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं और अन्य क्षेत्रों का भी दौरा करेंगे. लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि जहां भी सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, वहां तत्काल मशीनरी तैनात कर यातायात बहाल किया जाए. उन्होंने बताया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में भी कई सड़कें प्रभावित हुई थीं, लेकिन विभाग की तत्परता से अधिकांश मार्गों पर जल्द आवाजाही बहाल कर दी गई और अधिकतर सड़कें केवल एक-दो घंटे के लिए ही बंद रहीं.

पेपर लीक घटना को बताया शर्मनाक

प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं पर पूछे गए सवाल के जवाब में विधानसभा अध्यक्ष ने इसे बेहद दुखद और शर्मनाक बताया. उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों, उनके अभिभावकों और पूरे समाज का विश्वास तोड़ती हैं. उन्होंने शासन-प्रशासन में अधिक पारदर्शिता और मजबूत व्यवस्था की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति पेपर लीक में शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए.

इस अवसर पर कुलदीप सिंह पठानिया ने प्रदेशवासियों को आगामी 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दीं. उन्होंने कहा कि यह दिन देश के गौरव, लोकतांत्रिक मूल्यों और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का प्रतीक है. उन्होंने बताया कि वह इस वर्ष बिलासपुर में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे और प्रदेशवासियों से लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करने और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को सदैव स्मरण रखने का आह्वान किया.

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