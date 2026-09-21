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मरने के बाद भी यमुनानगर का कुलदीप दे गया 4 को नई जिंदगी, सड़क हादसे में हुई थी मौत

चंडीगढ़: हरियाणा के 27 वर्षीय कुलदीप सिंह की कुछ दिनों पहले सड़क हादसे में मौत हो गई थी. कुलदीप की मौत के बाद उनके परिवार ने दुख की घड़ी में अंगदान का फैसला लिया. PGIMER में हुए अंगदान से दो किडनी मरीजों को प्रत्यारोपण के लिए अंग मिले, जबकि दोनों कॉर्निया से दो मरीजों को रोशनी मिलने की उम्मीद जगी.

हादसे ने ली जान: दरअसल, जगाधरी निवासी कुलदीप 15 सितंबर को गंभीर सिर की चोट के बाद PGIMER लाए गए थे. इससे पहले उन्हें यमुनानगर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था.वह स्कूटी से जा रहे थे और स्पीड ब्रेकर के पास गिरने से हादसे का शिकार हुए थे. इलाज के दौरान कुलदीप की हालत में सुधार नहीं हुआ. 17 सितंबर को ब्रेन स्टेम डेथ सर्टिफिकेशन कमेटी ने निर्धारित चिकित्सकीय प्रक्रिया के तहत उन्हें ब्रेन स्टेम डेड घोषित किया. इसके बाद डॉक्टरों ने परिवार को अंगदान की प्रक्रिया की जानकारी दी.

परिवार ने लिया भावुक फैसला: इसके बाद बेटे और बड़े भाई को खोने के गम के बीच मां बीरा रानी और छोटे भाई परमिंदर ने अंगदान की सहमति दी. परिवार ने कुलदीप के सभी संभव अंग और कॉर्निया दान करने का निर्णय लिया, ताकि दूसरे जरूरतमंद मरीजों की मदद हो सके.

दो किडनी से मरीजों को मिला सहारा: अंगदान के बाद कुलदीप की दोनों किडनियां किडनी फेलियर से जूझ रहे दो मरीजों के प्रत्यारोपण के लिए उपलब्ध कराई गईं. वहीं दोनों कॉर्निया भी जरूरतमंद मरीजों के लिए ट्रांसप्लांट में इस्तेमाल किए गए.

निदेशक बोले- "परिवार ने त्रासदी को उम्मीद में बदला": PGIMER के निदेशक प्रो. विवेक लाल ने परिवार के फैसले को लेकर कहा कि, "27 वर्षीय बेटे और भाई को खोने के बाद भी परिवार ने दूसरों के बारे में सोचा. इस फैसले ने व्यक्तिगत त्रासदी को दूसरे परिवारों के लिए उम्मीद में बदल दिया."

भावुक हुई मां: वहीं, कुलदीप की मां बीरा रानी भी भावुक हो बोली कि, "बेटे के घर वापस न आने की सच्चाई स्वीकार करना बेहद मुश्किल है. जब सोचती हूं कि उसके अंगों से किसी को जिंदगी और कॉर्निया से किसी को दिखाई देने में मदद मिलेगी, तो कुछ सुकून मिलता है."