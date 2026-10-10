कुलदीप शर्मा ने हुड्डा के बयान को बताया अपनी मोरल विक्ट्री, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिया साधुवाद
हरियाणा में चुनाव काफी दूर है. इससे पहले ही कांग्रेस में अपने आप को सीएम बनाने के मुद्दे पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है.
Published : October 10, 2026 at 2:06 PM IST
चंडीगढ़ः हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा ने बीते दिनों हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने सीएम चेहरे को लेकर पार्टी को आगाह किया था. उन्होंने हरियाणा में चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ने की बात कही थी और हुड्डा के सीएम फेस प्रोजेक्शन पर सवाल उठाए थे. लेकिन अब इस मामले में कुलदीप शर्मा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एक मीडिया संस्थान को सीएम फेस को लेकर दिए बयान को अपने पत्र के असर और जीत के तौर पर देख रहे हैं. साथ ही इसके लिए वे उनका धन्यवाद भी कर रहे हैं.
'हाईकमान करेंगे सीएम के चेहरे का फैसला': चंडीगढ़ में मीडिया से बात करते हुए कुलदीप शर्मा कहते हैं कि "चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लंबे समय के बाद मैं धन्यवाद करना चाहता हूं. उन्होंने मेरे पत्र पर रिएक्ट किया है." पत्र में उन्होंने कहा है कि "हरियाणा में मुख्यमंत्री के चेहरे का फैसला हाईकमान करेंगे." वहीं तो मैं कह रहा था, वही मेरा पत्र था, उसका असर आ गया, यह मेरे लिए मोरल विक्ट्री है."
'कांग्रेस जातपात की बात नहीं करती है': वे आगे कहते हैं कि जो देर आए दुरुस्त आए. हुड्डा जी का धन्यवाद, उनके सारे परिवार का धन्यवाद कि उन्होंने सीएम के चेहरे के सवाल को कांग्रेस हाईकमान के हाथों में सौंप दिया है और चुनाव के बाद जो हाईकमान फैसला करेगी, वही हरियाणा का मुख्यमंत्री होगा. हालांकि वे कहते हैं कि बेहतर तो यह होता कि वे कहते कि सीएम फेस ओबीसी समाज, बीसी समाज या ऐसी समाज से भी अन्य कास्ट से भी हो सकता है. लेकिन उन्होंने है यह तो साफ कहा है कि इसके लिए उनका धन्यवाद कि कोई किसी भी जाति से हो सकता है. कांग्रेस जातपात की बात नहीं करती.
'जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी साझेदारी': वहीं कांग्रेस में जातीय प्रतिनिधित्व को लेकर वे शायराना अंदाज में कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी साझेदारी. वे कहते हैं कि "बैकवर्ड क्लास के लोगों को अधिक प्रतिनिधित्व देना जरूरी है. ओबीसी, एससी सबको आगे करना होगा, यह तो एजेंडा है. बीजेपी उसी से गैन कर रही है. अगर बीजेपी से राज छिनना है तो हमें इन वर्गों में काम करना होगा. वे बीते दिन हुए ओबीसी सम्मेलन पर कहते हैं कि भूत समय के बाद ऐसा सम्मेलन हुआ." उन्होंने कहा कि उस बैठक में कम से कम सत्रह विधानसभा सीटें ओबीसी और बीसी समाज को देने की चर्चा हुई.
'जाति के चुनावी गणित को समझने की जरूरत': वहीं उन्होंने कांग्रेस को सभी जातियों में काम करने की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि "हमें सभी जातियों के हिसाब से काम करने की जरूरत है. वे कहते हैं कि 2016 के बाद पंजाबी समाज भी कांग्रेस से दूर हुआ है." उन्होंने कहा कि "वैश्य समाज में भी काम करने की जरूरत है. कांग्रेस को हरियाणा में हर जाति के चुनावी गणित को समझने की जरूरत है और सभी कांग्रेस से विमुख सभी वर्गों के सम्मेलन करने की जरूरत है."
'फसलों की अदला बदली की तरह नेताओं का क्षेत्र बदले': वहीं जब सवाल किया गया कि अपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा को अलग अलग जगह से चुनाव लड़ने की उनकी सलाह पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह मेरा निजी मत है, पार्टी मेरे सुझाव से बाडी नहीं है. पार्टी माने न माने मैं कुछ नहीं कर सकता, वो माने न माने. लेकिन उससे यह जरूर हो जाएगा कि सारे हरियाणा के नेता हैं या नहीं. वे इस मामले में पूर्व सीएम चौधरी भजनलाल के परिवार का उदाहरण देते हैं, जिनके परिवार ने अलग अलग जगहों से चुनाव लड़ा और जीता. उनका परिवार बारह जिले से जीते. मैं तो उनको सारे देश और हरियाणा का नेता मानने को तैयार हूं. वे कहते हैं कि उनका मानना है कि जिस जगह पार्टी कमजोर है. वहां बड़े नेताओं के चुनाव लड़ने से मजबूत होगी. जैसे फसलों की अदला बदली की जाती है वैसे ही वैज्ञानिक तौर पर ऐसा किया जाए. बाकि पार्टी का फैंसले पर निर्भर करता है.
'राहुल गांधी शहजादे नहीं, शहीदजादे हैं': वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राहुल गांधी की लोकतंत्र को बचाने की संविधान के संरक्षण की आवाज पूरे देश मे गूंज रही है. जब जनता की आवाज को राहुल और प्रियंका आगे बढ़ते हैं तो भाजपा उन्हें रोकती है. लोकतंत्र में हर इंसान को अधिकार है अपनी आवाज उठाने का भाजपा उसे कुचलने की कोशिश कर रही है. यह आंदोलन आगे बढ़ेगा, जारी रहेगा और कांग्रेस ने नया प्रोग्राम भी जारी किया है. वोट के अधिकार पर चोट संविधान की हत्या है. कुलदीप शर्मा ने कहा कि "राहुल गांधी को शहजादे जो कहते है. उन्हें पता हो की वह शहीद इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का खून उनकी रगों में है वह शहजादे नहीं शहीदजादे हैं.