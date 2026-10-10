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कुलदीप शर्मा ने हुड्डा के बयान को बताया अपनी मोरल विक्ट्री, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिया साधुवाद

पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा ( ETV Bharat )

चंडीगढ़ः हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा ने बीते दिनों हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने सीएम चेहरे को लेकर पार्टी को आगाह किया था. उन्होंने हरियाणा में चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ने की बात कही थी और हुड्डा के सीएम फेस प्रोजेक्शन पर सवाल उठाए थे. लेकिन अब इस मामले में कुलदीप शर्मा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एक मीडिया संस्थान को सीएम फेस को लेकर दिए बयान को अपने पत्र के असर और जीत के तौर पर देख रहे हैं. साथ ही इसके लिए वे उनका धन्यवाद भी कर रहे हैं.

'हाईकमान करेंगे सीएम के चेहरे का फैसला': चंडीगढ़ में मीडिया से बात करते हुए कुलदीप शर्मा कहते हैं कि "चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लंबे समय के बाद मैं धन्यवाद करना चाहता हूं. उन्होंने मेरे पत्र पर रिएक्ट किया है." पत्र में उन्होंने कहा है कि "हरियाणा में मुख्यमंत्री के चेहरे का फैसला हाईकमान करेंगे." वहीं तो मैं कह रहा था, वही मेरा पत्र था, उसका असर आ गया, यह मेरे लिए मोरल विक्ट्री है."

भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कुलदीप शर्मा का हमला (ETV Bharat) 'कांग्रेस जातपात की बात नहीं करती है': वे आगे कहते हैं कि जो देर आए दुरुस्त आए. हुड्डा जी का धन्यवाद, उनके सारे परिवार का धन्यवाद कि उन्होंने सीएम के चेहरे के सवाल को कांग्रेस हाईकमान के हाथों में सौंप दिया है और चुनाव के बाद जो हाईकमान फैसला करेगी, वही हरियाणा का मुख्यमंत्री होगा. हालांकि वे कहते हैं कि बेहतर तो यह होता कि वे कहते कि सीएम फेस ओबीसी समाज, बीसी समाज या ऐसी समाज से भी अन्य कास्ट से भी हो सकता है. लेकिन उन्होंने है यह तो साफ कहा है कि इसके लिए उनका धन्यवाद कि कोई किसी भी जाति से हो सकता है. कांग्रेस जातपात की बात नहीं करती. 'जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी साझेदारी': वहीं कांग्रेस में जातीय प्रतिनिधित्व को लेकर वे शायराना अंदाज में कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी साझेदारी. वे कहते हैं कि "बैकवर्ड क्लास के लोगों को अधिक प्रतिनिधित्व देना जरूरी है. ओबीसी, एससी सबको आगे करना होगा, यह तो एजेंडा है. बीजेपी उसी से गैन कर रही है. अगर बीजेपी से राज छिनना है तो हमें इन वर्गों में काम करना होगा. वे बीते दिन हुए ओबीसी सम्मेलन पर कहते हैं कि भूत समय के बाद ऐसा सम्मेलन हुआ." उन्होंने कहा कि उस बैठक में कम से कम सत्रह विधानसभा सीटें ओबीसी और बीसी समाज को देने की चर्चा हुई.