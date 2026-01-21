ETV Bharat / state

जींद के "कालू" को पंजाब पुलिस ने पकड़ा, खालिस्तान समर्थकों की साज़िश से जुड़े होने का शक

खालिस्तान समर्थकों की साजिश से जुड़े मामले में पंजाब पुलिस ने जींद के सफीदों से कुलदीप उर्फ कालू को पकड़ा है.

Kuldeep from Jind has been arrested by Punjab Police suspected of having links with Khalistan supporters
जींद के "कालू" को पंजाब पुलिस ने पकड़ा, (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 21, 2026 at 8:09 PM IST

जींद : गणतंत्र दिवस पर देश ही राजधानी दिल्ली को दहलाने की साजिश में सफीदों के एक युवक को पंजाब पुलिस ने उसके मकान से हिरासत में लिया है. युवक पर खालिस्तान समर्थकों के संपर्क में होने का शक जताया जा रहा है. उसने अपनी फेसबुक पर भी खालिस्तान समर्थकों के फोन नंबरों की फोटों की डीपी लगा रखी थी. साथ ही आरोपी ने खालिस्तान समर्थकों के फेसबुक पेज को लाइक भी किया था.

जींद के सफीदों से पकड़ा गया कालू : पंजाब पुलिस की टीम ने सफीदों के वार्ड संख्या-5 में पहुंचकर 36 वर्षीय कुलदीप उर्फ कालू को उसके मकान से हिरासत में लिया. कुलदीप पर पुलिस ने शक जताया है कि वो 26 जनवरी को खालिस्तान समर्थकों के साथ मिलकर दिल्ली में आतंकी हमला करने की योजना में शामिल है. फिलहाल आरोपी से पंजाब की लुधियाना पुलिस पूछताछ कर रही है.

जींद के "कालू" को पंजाब पुलिस ने पकड़ा (Etv Bharat)

डंकी के रास्ते अमेरिका गया था आरोपी : कुलदीप इससे पहले साल 2019 में डंकी के रास्ते से अमेरिका गया था, जहां पर दीवार को फांदते हुए अमेरिका पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था. उसे जेल में दस माह तक बंद रखा. साल 2020 में जेल से बाहर आने के बाद वो वापस भारत आ गया. कुलदीप पर हरियाणा के सफीदों में वर्ष 2016 में सड़क हादसे को लेकर भी एफआईआर दर्ज है. कुलदीप अपनी पत्नी, दो बच्चों, दादी, मां, पिता, एक बहन के साथ सफीदों के वार्ड नंबर -5 में अपने परिवार के साथ रह रहा है. वो खेती-बाड़ी का काम करता है.

डीएसपी की अपील : वहीं जींद के डीएसपी संदीप कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि पंजाब पुलिस ने सफीदों से कुलदीप उर्फ कालू को हिरासत में लिया है. साथ ही उन्होंने लोगों से खालिस्तान से जुड़े किसी भी सोशल मीडिया पेज को लाइक, फॉलो और शेयर ना करने की अपील की है.

